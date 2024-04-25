«Локомотив» уничтожает «Динамо-Ак Барс» в решающем матче. С чемпионом всё ясно? LIVE

В четверг, 25 апреля, в Калининграде пройдёт четвёртый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс».
Игра в Калининграде имеет принципиальное значение, ведь в ней может определиться чемпион страны. После трёх матчей в серии ведёт «Локомотив» — 2:1. Железнодорожницы проиграли первую встречу (2:3), но выиграли вторую (3:1) и третью (3:0). В случае победы в сегодняшнем матче калининградки завоюют главный трофей сезона. Если же динамовки отыграются, то серия перейдёт в заключительный, пятый матч.
Станет ли «Локомотив» чемпионом или «Динамо-Ак Барс» даст бой? Об этом вы можете узнать в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами.
Старт матча – в 20.00 по Москве.
Быстрая атака Парубец и калининградки снова впереди — 7:6.
Аут Каракурт и забитый Лазаренко мяч помогают «Динамо» сравнять счёт - 6:6.
Дважды в аут выбивают казанки и «Локомотив» выходит вперёд — 6:4.
«Локомотиву» удаётся сравнять счёт - 4:4.
Начало второго сета пока за «Динамо-Ак Барс» — 3:1.
«Локомотив» забрал первый сет — 1:0!
Практически ничего не получается у «Динамо-Ак Барс» в приёме. В итоге «Локомотив» забирает первый сет — 25:17.
Отличный тройной блок и удары Толок увеличивают преимущество «Локомотива» до семи очков — 21:13.
Небольшие качели в матче. Счёт на табло — 19:13 в пользу «Локомотива».
Казанки, кажется, наладили подачи и блок. По крайней мере, им удалось отыграть несколько очков (17:11). Это заставило Арсова взять первый тайм-аут.
«Динамо-Ак Барс» отыграло два очка благодаря удару Пьетрини и ошибке «Локомотива», обнаруженной после челленджа — 16:8.
У казанок сегодня серьёзные проблемы с приёмом. «Локомотив» уже ведёт с преимуществом — 15:6. Терзич вынужден взять очередной тайм-аут.
Благодаря выбитому приёму Мартинес сокращает отрыв «Динамо» — 10:5, но Енина допускает ошибку на подаче и преимущество вновь переходит «Локомотиву» — 11:5.
Зоран Терзич взял тайм-аут, но «Динамо» это не помогло. Калининградки уже ведут 10:4.
Отличные удары Толок и Каракур, а также аут от Пьетрини выводят «Локомотив» вперёд - 7:4.
Видеозапрос делает Терзич. После очень долго просмотра судьи подтверждают касание сетки Толок — 4:4.
Благодаря прекрасному блоку «Локомотив» выходит вперёд — 5:3.
Матч начался! Пока у девушек ничья - 2:2.
А теперь немного о статистике. С момента создания «Локомотива» в 2018 году клубы встречались между собой 22 раза в официальных матчах. «Динамо-Ак Барс» одержало 13 побед, а железнодорожницы — девять.
До финальной серии в текущем сезоне казанки и калининградки играли трижды. Везде сильнее оказалось «Динамо-Ак Барс»: и в матче за бронзу Кубка Столетия (3:2), и в регулярке (3:2, 2:1). В финальной серии же «Локомотиву» с двумя победами удалось немного улучшить статистику.
У главного тренера «Локомотива» Радослава Арсова настрой был более спокойный.
Мы сегодня справились тактически. Была хорошая командная работа. Переиграли соперниц во всех элементах, кроме блока. И это уже в третий раз. Следующая игра будет очень тяжелой, надо отдохнуть и настроиться. Болельщики замечательные, просто огонь! Это наш не седьмой, а даже 12-й игрок. Вообще, после четвертьфинала, когда мы рисковали пролететь мимо четверки, наступил перелом, поверили в себя, в свои возможности и начали добавлять. Сейчас надо успокоится, восстановиться. Соперник у нас все-таки очень серьёзный!
После заключительного матча между настрой у тренеров был разный. Главный тренер ВК «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич признавался, что у команды есть реальные проблемы.
Нам надо много чего сделать, чтобы вернуть серию в Казань. Но за один день это тяжело. «Локомотив» сейчас играет хорошо, лучше, чем мы. В том числе, в атаке. Да, у нас есть проблемы, есть травмы. Пьетрини долго не тренировались. Мы не так хорошо играем, как три недели назад. Но что делать?! Бывает такое. Посмотрим еще раз матч, сделаем выводы, постараемся что-то улучшить. Нам понравилась атмосфера в зале. Было потрясающе, игроки должны этим наслаждаться, и не важно за кого болеют – за или против. Это просто красиво.
Между тем, в матче за третье место кипят настоящие страсти. Как зарубаются «Ленинградка» и «Динамо Москва»?
Сегодняшний матч станет решающим в серии. Если победу одержит «Локомотив», то команда впервые в своей истории станет чемпионом России. Если же сильнее окажется «Динамо-Ак Барс», то серия перейдёт в пятый матч.
Кстати, в отличие от калининградской команды, которая занимала лишь вторым места в женской Суперлиге, казанки уже шесть раз брали главный трофей: с сезона-2010/2011 по сезон-2014/2015 и в сезоне-2019/2020.
После трёх матчей в серии ведёт «Локомотив». Железнодорожницы в упорной борьбе проиграли казанкам в первой встрече (2:3), но выиграли во второй (3:1) и третьей (3:0). Давайте вспомним, как это было.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию четвёртого матча финала между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс». Игра стартует в 20.00 по мск.
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