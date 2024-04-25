Первый сет завершился со счётом 25:17.

«Локомотив» уничтожает «Динамо-Ак Барс» в решающем матче. С чемпионом всё ясно? LIVE

В четверг, 25 апреля, в Калининграде пройдёт четвёртый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс».

Игра в Калининграде имеет принципиальное значение, ведь в ней может определиться чемпион страны. После трёх матчей в серии ведёт «Локомотив» — 2:1. Железнодорожницы проиграли первую встречу (2:3), но выиграли вторую (3:1) и третью (3:0). В случае победы в сегодняшнем матче калининградки завоюют главный трофей сезона. Если же динамовки отыграются, то серия перейдёт в заключительный, пятый матч.

Станет ли «Локомотив» чемпионом или «Динамо-Ак Барс» даст бой? Об этом вы можете узнать в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами.

Старт матча – в 20.00 по Москве.

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