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Финал женской волейбольной суперлиги, Локомотив — Динамо-Ак Барс, четвёртый матч, онлайн-трансляция, 25 апреля 2024

«Локомотив» уничтожает «Динамо-Ак Барс» в решающем матче. С чемпионом всё ясно? LIVE
Татьяна Постникова
Финал Суперлиги, «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс»
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Первый сет завершился со счётом 25:17.

В четверг, 25 апреля, в Калининграде пройдёт четвёртый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс».

Игра в Калининграде имеет принципиальное значение, ведь в ней может определиться чемпион страны. После трёх матчей в серии ведёт «Локомотив» — 2:1. Железнодорожницы проиграли первую встречу (2:3), но выиграли вторую (3:1) и третью (3:0). В случае победы в сегодняшнем матче калининградки завоюют главный трофей сезона. Если же динамовки отыграются, то серия перейдёт в заключительный, пятый матч.

Станет ли «Локомотив» чемпионом или «Динамо-Ак Барс» даст бой? Об этом вы можете узнать в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами.

Старт матча – в 20.00 по Москве.

Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги-2023/2024
Live Татьяна Постникова

Быстрая атака Парубец и калининградки снова впереди — 7:6.

20:34 Татьяна Постникова

Аут Каракурт и забитый Лазаренко мяч помогают «Динамо» сравнять счёт - 6:6.

20:33 Татьяна Постникова

Дважды в аут выбивают казанки и «Локомотив» выходит вперёд — 6:4.

20:31 Татьяна Постникова

«Локомотиву» удаётся сравнять счёт - 4:4.

20:30 Татьяна Постникова

Начало второго сета пока за «Динамо-Ак Барс» — 3:1.

20:26 Татьяна Постникова

«Локомотив» забрал первый сет — 1:0!

Практически ничего не получается у «Динамо-Ак Барс» в приёме. В итоге «Локомотив» забирает первый сет — 25:17.

20:23 Татьяна Постникова

Отличный тройной блок и удары Толок увеличивают преимущество «Локомотива» до семи очков — 21:13.

20:22 Татьяна Постникова

Небольшие качели в матче. Счёт на табло — 19:13 в пользу «Локомотива».

20:20 Татьяна Постникова

Казанки, кажется, наладили подачи и блок. По крайней мере, им удалось отыграть несколько очков (17:11). Это заставило Арсова взять первый тайм-аут.

20:18 Татьяна Постникова

«Динамо-Ак Барс» отыграло два очка благодаря удару Пьетрини и ошибке «Локомотива», обнаруженной после челленджа — 16:8.

20:15 Татьяна Постникова

У казанок сегодня серьёзные проблемы с приёмом. «Локомотив» уже ведёт с преимуществом — 15:6. Терзич вынужден взять очередной тайм-аут.

20:13 Татьяна Постникова

Благодаря выбитому приёму Мартинес сокращает отрыв «Динамо» — 10:5, но Енина допускает ошибку на подаче и преимущество вновь переходит «Локомотиву» — 11:5.

20:11 Татьяна Постникова

Зоран Терзич взял тайм-аут, но «Динамо» это не помогло. Калининградки уже ведут 10:4.

20:10 Татьяна Постникова

Отличные удары Толок и Каракур, а также аут от Пьетрини выводят «Локомотив» вперёд - 7:4.

20:08 Татьяна Постникова

Видеозапрос делает Терзич. После очень долго просмотра судьи подтверждают касание сетки Толок — 4:4.

20:07 Татьяна Постникова

Благодаря прекрасному блоку «Локомотив» выходит вперёд — 5:3.

20:03 Татьяна Постникова

Матч начался! Пока у девушек ничья - 2:2.

19:58 Татьяна Постникова

Бывшая волейболистка «Локомотива» и «Динамо-Ак Барс» Татьяна Кошелева официально завершила карьеру. В интервью «Чемпионату» она рассказала, почему приняла такое решение.

Откровенное интервью Татьяны Кошелевой
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19:47 Татьяна Постникова

А теперь немного о статистике. С момента создания «Локомотива» в 2018 году клубы встречались между собой 22 раза в официальных матчах. «Динамо-Ак Барс» одержало 13 побед, а железнодорожницы — девять.

До финальной серии в текущем сезоне казанки и калининградки играли трижды. Везде сильнее оказалось «Динамо-Ак Барс»: и в матче за бронзу Кубка Столетия (3:2), и в регулярке (3:2, 2:1). В финальной серии же «Локомотиву» с двумя победами удалось немного улучшить статистику.

19:32 Татьяна Постникова

У главного тренера «Локомотива» Радослава Арсова настрой был более спокойный.

Мы сегодня справились тактически. Была хорошая командная работа. Переиграли соперниц во всех элементах, кроме блока. И это уже в третий раз. Следующая игра будет очень тяжелой, надо отдохнуть и настроиться. Болельщики замечательные, просто огонь! Это наш не седьмой, а даже 12-й игрок. Вообще, после четвертьфинала, когда мы рисковали пролететь мимо четверки, наступил перелом, поверили в себя, в свои возможности и начали добавлять. Сейчас надо успокоится, восстановиться. Соперник у нас все-таки очень серьёзный!
19:26 Татьяна Постникова

После заключительного матча между настрой у тренеров был разный. Главный тренер ВК «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич признавался, что у команды есть реальные проблемы.

Нам надо много чего сделать, чтобы вернуть серию в Казань. Но за один день это тяжело. «Локомотив» сейчас играет хорошо, лучше, чем мы. В том числе, в атаке. Да, у нас есть проблемы, есть травмы. Пьетрини долго не тренировались. Мы не так хорошо играем, как три недели назад. Но что делать?! Бывает такое. Посмотрим еще раз матч, сделаем выводы, постараемся что-то улучшить. Нам понравилась атмосфера в зале. Было потрясающе, игроки должны этим наслаждаться, и не важно за кого болеют – за или против. Это просто красиво.
19:20 Татьяна Постникова

Между тем, в матче за третье место кипят настоящие страсти. Как зарубаются «Ленинградка» и «Динамо Москва»?

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Неожиданность в «бронзовой» серии волейбольной Суперлиги. Фавориту приходится непросто
19:09 Татьяна Постникова

Сегодняшний матч станет решающим в серии. Если победу одержит «Локомотив», то команда впервые в своей истории станет чемпионом России. Если же сильнее окажется «Динамо-Ак Барс», то серия перейдёт в пятый матч.

Кстати, в отличие от калининградской команды, которая занимала лишь вторым места в женской Суперлиге, казанки уже шесть раз брали главный трофей: с сезона-2010/2011 по сезон-2014/2015 и в сезоне-2019/2020.

19:05 Татьяна Постникова

После трёх матчей в серии ведёт «Локомотив». Железнодорожницы в упорной борьбе проиграли казанкам в первой встрече (2:3), но выиграли во второй (3:1) и третьей (3:0). Давайте вспомним, как это было.

Какими были матчи «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива» в серии?
«Локомотив» в шаге от титула! В третьем матче он тотально переиграл казанское «Динамо» «Локомотив» в шаге от титула! В третьем матче он тотально переиграл казанское «Динамо»
«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань» «Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»
19:02 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию четвёртого матча финала между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс». Игра стартует в 20.00 по мск.

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