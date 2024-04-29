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Финал женской волейбольной суперлиги, Динамо-Ак Барс — Локомотив, пятый матч, онлайн-трансляция, 29 апреля 2024

«Динамо-Ак Барс» с боем вырвало первый сет. Сумеет ли «Локомотив» дать отпор? LIVE
Татьяна Постникова
Финал Суперлиги, «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»
Комментарии
«Локомотив» был близок к титулу, но «Динамо-Ак Барс» совершило крутой камбэк в серии — 2:2.

В понедельник, 29 апреля, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом».

Битва калининградок и волейболисток из Казани в предыдущих матчах выдалась ожесточённой. Динамовки выиграли первую встречу, но в следующих двух победу одержали железнодорожницы. Казалось, что за подопечными Радослава Арсова останется и четвёртая игра, но команда Зорана Терзича совершила крутой камбэк и сравняла счёт в серии.

Теперь судьба титула решится в Казани. «Динамо-Ак Барс» не побеждало в Суперлиге с сезона-2019/2020, когда награды были вручены по итогам регулярки из-за пандемии коронавируса. А вот «Локомотив» последний раз брал чемпионство в сезоне-2021/2022.

Старт важнейшего матча запланирован на 17.00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию столь значимой игры и расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами!

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
2-я партия
1 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
«Динамо-Ак Барс» забрало первую партию — 1:0!
Live Татьяна Постникова

Сразу сравнивают динамовки — 5:5.

17:38 Татьяна Постникова

Не справляются казанки с приёмом и калиниградки выходят вперёд — 5:4.

17:38 Татьяна Постникова

Несколько ошибок «Динамо» и «Локомотив» сравнивает счёт - 4:4.

17:37 Татьяна Постникова

Но «Динамо» не даёт приблизиться соперницам — 4:2.

17:36 Татьяна Постникова

Мощный удар Каракурт сокращает отставание до минимума — 3:2.

17:35 Татьяна Постникова

Но «Динамо» довольно быстро отыгралось и вышло вперёд — 3:1.

17:34 Татьяна Постникова

Начало второго сета вновь остаётся за «Локомотивом» — 1:0.

17:29 Татьяна Постникова

«Динамо-Ак Барс» забрало первую партию — 1:0!

Казанки забирают первый сет - 25:22. Выбила в аут, но соперницы успели коснуться мяч пальцами.

17:28 Татьяна Постникова

Шикарный блок позволяет «Динамо» заработать сетболл — 24:22.

17:26 Татьяна Постникова

Обменялись острыми атаками команды - 22:22.

17:26 Татьяна Постникова

Быстро сравняли калиниградки, подловив соперниц на ошибках — 21:21.

17:25 Татьяна Постникова

Как же тащат казанки. Динамовки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — 21:19.

17:21 Татьяна Постникова

Неплохой удар делает Енина — 18:17. Тайм-аут берёт Арсов.

17:20 Татьяна Постникова

Переходящий мяч забивает «Динамо» — 18:16.

17:20 Татьяна Постникова

Отыгрыш от блока теперь работает в пользу «Динамо» — 18:15.

17:19 Татьяна Постникова

Парубец зарабатывает два очка для «Локомотива». Сперва после филигранного попадания в площадку, а потом после отыгрыша от блока — 18:14. Терзич берёт тайм-аут.

17:18 Татьяна Постникова

Ошибки «Локомотива» очень помогают «Динамо» — 16:14.

17:16 Татьяна Постникова

Выручил казанок блок — 16:12.

17:15 Татьяна Постникова

Мощный удар Парубец и ошибка «Динамо» на приёме помогают «Локомотиву» увеличить отрыв — 16:11. Терзич взял тайм-аут.

17:14 Татьяна Постникова

При счёте 15:11 в пользу «Локомотива» Терзич начал спорить с арбитром и получил жёлтую карточку.

17:13 Татьяна Постникова

«Динамо-Ак Барс» благодаря удачному удару Ениной и атаками первым темпом сокращает отрыв — 13:11.

17:11 Татьяна Постникова

От динамовского блока мяч улетает в аут и «Локомотив» уже ведёт +4 — 12:8.

17:11 Татьяна Постникова

Неудачно приняла Мартинес мяч — 11:8.

17:10 Татьяна Постникова

Ошибается Мартинес и выбивает мяч в аут — 10:8.

17:09 Татьяна Постникова

А вот теперь шикарно блок сработал у «Локомотива» — 9:8.

17:09 Татьяна Постникова

Отличный блок помогает хозяйкам площадки сравнять счёт — 8:8.

17:08 Татьяна Постникова

Казанки сократили отставание до минимума - 8:7.

17:07 Татьяна Постникова

Убойная подача Эбрар Каракурт увеличивает отрыв калиниградок, но динамовки быстро сокращают — 7:5.

17:05 Татьяна Постникова

Обменялись опасными атаками команды — 6:3.

17:04 Татьяна Постникова

Пока не особо получается у «Динамо-Ак Барс» с приёмом. Железнодорожницы ведут — 5:2.

17:02 Татьяна Постникова

«Локомотив» увеличил отрыв — 3:0.

17:01 Татьяна Постникова

Матч начался! Первое очко забирает «Локомотив» благодаря эйсу — 1:0.

16:51 Татьяна Постникова

Параллельно сегодняшнему матчу финала пройдёт и пятый матч серии за бронзу. У кого больше шансы на победу?

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16:42 Татьяна Постникова

«Локомотив» же брал титул чемпионок страны дважды: в сезоне-2020/2021 и 2021/2022. Всё остальное время железнодорожницы занимали второе место в Суперлиге.

16:34 Татьяна Постникова

«Динамо-Ак Барс» в своей истории становилось чемпионом России шесть раз, при этом пять титулов они взяли подряд с 2011 по 2015 год. Последний раз динамовки побеждали в сезоне-2019/2020, когда награды были вручены по итогам регулярки из-за пандемии коронавируса.

16:22 Татьяна Постникова

Третий матч серии остался за железнодорожницами (3:0), а в четвёртом чудесный камбэк совершили динамовки (3:2).

Драматичный поворот в серии между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом»
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16:12 Татьяна Постникова

Финальная серия же немного поправила эту статистику. В первом матче победу вырвал «Динамо-Ак Барс» (3:2), а во втором «Локомотив» просто вынес соперниц (3:1).

Какими были первые два матча между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом»?
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16:08 Татьяна Постникова

У «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива» интересная история встреч. До текущей финальной серии команды между собой играли 19 раз в официальных матчах. Казанки одержали 12 побед, у калининградки — семь.

При этом три матча состоялись в текущем сезоне. И в игре за бронзу Кубка Столетия (3:2), и в двух матчах регулярки (3:2, 2:1) сильнее оказалось «Динамо — Ак Барс».

16:02 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Старт матча в 17.00 по Москве.

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