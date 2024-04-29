«Локомотив» был близок к титулу, но «Динамо-Ак Барс» совершило крутой камбэк в серии — 2:2.

«Динамо-Ак Барс» с боем вырвало первый сет. Сумеет ли «Локомотив» дать отпор? LIVE

В понедельник, 29 апреля, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом».

Битва калининградок и волейболисток из Казани в предыдущих матчах выдалась ожесточённой. Динамовки выиграли первую встречу, но в следующих двух победу одержали железнодорожницы. Казалось, что за подопечными Радослава Арсова останется и четвёртая игра, но команда Зорана Терзича совершила крутой камбэк и сравняла счёт в серии.

Теперь судьба титула решится в Казани. «Динамо-Ак Барс» не побеждало в Суперлиге с сезона-2019/2020, когда награды были вручены по итогам регулярки из-за пандемии коронавируса. А вот «Локомотив» последний раз брал чемпионство в сезоне-2021/2022.

Старт важнейшего матча запланирован на 17.00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию столь значимой игры и расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами!

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