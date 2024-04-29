«Динамо-Ак Барс» с боем вырвало первый сет. Сумеет ли «Локомотив» дать отпор? LIVE

В понедельник, 29 апреля, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом».
Битва калининградок и волейболисток из Казани в предыдущих матчах выдалась ожесточённой. Динамовки выиграли первую встречу, но в следующих двух победу одержали железнодорожницы. Казалось, что за подопечными Радослава Арсова останется и четвёртая игра, но команда Зорана Терзича совершила крутой камбэк и сравняла счёт в серии.
Теперь судьба титула решится в Казани. «Динамо-Ак Барс» не побеждало в Суперлиге с сезона-2019/2020, когда награды были вручены по итогам регулярки из-за пандемии коронавируса. А вот «Локомотив» последний раз брал чемпионство в сезоне-2021/2022.
Старт важнейшего матча запланирован на 17.00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию столь значимой игры и расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами!
Сразу сравнивают динамовки — 5:5.
Не справляются казанки с приёмом и калиниградки выходят вперёд — 5:4.
Несколько ошибок «Динамо» и «Локомотив» сравнивает счёт - 4:4.
Но «Динамо» не даёт приблизиться соперницам — 4:2.
Мощный удар Каракурт сокращает отставание до минимума — 3:2.
Но «Динамо» довольно быстро отыгралось и вышло вперёд — 3:1.
Начало второго сета вновь остаётся за «Локомотивом» — 1:0.
«Динамо-Ак Барс» забрало первую партию — 1:0!
Казанки забирают первый сет - 25:22. Выбила в аут, но соперницы успели коснуться мяч пальцами.
Шикарный блок позволяет «Динамо» заработать сетболл — 24:22.
Обменялись острыми атаками команды - 22:22.
Быстро сравняли калиниградки, подловив соперниц на ошибках — 21:21.
Как же тащат казанки. Динамовки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — 21:19.
Неплохой удар делает Енина — 18:17. Тайм-аут берёт Арсов.
Переходящий мяч забивает «Динамо» — 18:16.
Отыгрыш от блока теперь работает в пользу «Динамо» — 18:15.
Парубец зарабатывает два очка для «Локомотива». Сперва после филигранного попадания в площадку, а потом после отыгрыша от блока — 18:14. Терзич берёт тайм-аут.
Ошибки «Локомотива» очень помогают «Динамо» — 16:14.
Выручил казанок блок — 16:12.
Мощный удар Парубец и ошибка «Динамо» на приёме помогают «Локомотиву» увеличить отрыв — 16:11. Терзич взял тайм-аут.
При счёте 15:11 в пользу «Локомотива» Терзич начал спорить с арбитром и получил жёлтую карточку.
«Динамо-Ак Барс» благодаря удачному удару Ениной и атаками первым темпом сокращает отрыв — 13:11.
От динамовского блока мяч улетает в аут и «Локомотив» уже ведёт +4 — 12:8.
Неудачно приняла Мартинес мяч — 11:8.
Ошибается Мартинес и выбивает мяч в аут — 10:8.
А вот теперь шикарно блок сработал у «Локомотива» — 9:8.
Отличный блок помогает хозяйкам площадки сравнять счёт — 8:8.
Казанки сократили отставание до минимума - 8:7.
Убойная подача Эбрар Каракурт увеличивает отрыв калиниградок, но динамовки быстро сокращают — 7:5.
Обменялись опасными атаками команды — 6:3.
Пока не особо получается у «Динамо-Ак Барс» с приёмом. Железнодорожницы ведут — 5:2.
«Локомотив» увеличил отрыв — 3:0.
Матч начался! Первое очко забирает «Локомотив» благодаря эйсу — 1:0.
Параллельно сегодняшнему матчу финала пройдёт и пятый матч серии за бронзу. У кого больше шансы на победу?
«Локомотив» же брал титул чемпионок страны дважды: в сезоне-2020/2021 и 2021/2022. Всё остальное время железнодорожницы занимали второе место в Суперлиге.
«Динамо-Ак Барс» в своей истории становилось чемпионом России шесть раз, при этом пять титулов они взяли подряд с 2011 по 2015 год. Последний раз динамовки побеждали в сезоне-2019/2020, когда награды были вручены по итогам регулярки из-за пандемии коронавируса.
Третий матч серии остался за железнодорожницами (3:0), а в четвёртом чудесный камбэк совершили динамовки (3:2).
Финальная серия же немного поправила эту статистику. В первом матче победу вырвал «Динамо-Ак Барс» (3:2), а во втором «Локомотив» просто вынес соперниц (3:1).
У «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива» интересная история встреч. До текущей финальной серии команды между собой играли 19 раз в официальных матчах. Казанки одержали 12 побед, у калининградки — семь.
При этом три матча состоялись в текущем сезоне. И в игре за бронзу Кубка Столетия (3:2), и в двух матчах регулярки (3:2, 2:1) сильнее оказалось «Динамо — Ак Барс».
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Старт матча в 17.00 по Москве.
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