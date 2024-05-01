«У нас великая команда». Казанский «Зенит» удержал титул чемпионов в непростом финале

«Зенит-Казань» в нашем мужском волейболе второй сезон подряд творит что-то невероятное. Команда Алексея Вербова сперва выиграла Суперкубок и Кубок России, а теперь и мужскую Суперлигу, оформив требл!

Но другого от команды и не ждали. В чемпионате страны статистика казанцев была просто превосходной: в регулярке они проиграли всего три матча, а в плей-офф отдали лишь три партии! Так что неудивительно, что финальная серия с московским «Динамо», как и годом ранее, оказалась для «Зенита» лёгкой прогулкой, а решающий матч – подтверждением высокого класса.

Лёгкая победа?

После матчей финальной серии в Казани «Зенит» легко и уверенно повёл в серии 2-0. В Москве, казалось, «Динамо» сможет переломить ход и забрать третий матч. Или хотя бы попытается сделать это. Но казанцы были слишком хороши, и это стало понятно уже на старте первого сета.

Начало партии осталось за «Динамо» (6:4), но москвичи вдруг стали много ошибаться, и «Зениту» удалось отыграться (7:7). Вскоре казанцам и вовсе удалось выйти вперёд (13:11) – помогли эйс Майки Кристенсона и ошибка Антона Семышева. А дальше подопечные Алексея Вербова лишь увеличивали отрыв и в итоге забрали сет – 25:20. Свою роль сыграла отличная игра «Зенита» в атаке и защите, а также большое количество брака у динамовцев.

Второй сет также остался за «Зенитом» – 25:22. Казанцы дважды закрыли блоком Цветана Соколова (4:2), и диагональный «Динамо» уступил место на площадке Романасу Шкулявичусу. Благодаря его усилиям москвичи смогли выйти вперёд – 5:4. Команды долго «качались на качелях», по очереди набирая очки (8:8), но в середине партии «Зенит» оторвался от соперника за счёт хороших спасений и мощных контратак Дмитрия Волкова (17:14). Довести сет до победы казанцам помогли ошибка Дмитрия Жука, заступ Дениса Богдана, эйс Романа Романовского и отличные атаки Сэма Деру.

Настоящая драма

В третьем сете «Динамо» удалось собраться: снизилось количество брака, и действия команды стали более слаженными. К тому же разыгрался Шкулявичус. Всё это помогло на старте партии повести в счёте – 7:4.

В этом сете у «Динамо» получалось почти всё, а зенитовцы стали чаще ошибаться – 9:5. Серия подач Павла Панкова увеличила отрыв москвичей до комфортного – 13:6. Как «Зенит» ни старался исправить положение заменами, выпустив на площадку Михаила Лабинского, Кирилла Клеца и Евгения Рукавишникова, ничего не вышло. «Динамо» забрало сет 25:17.

Казалось, вот оно – начало камбэка москвичей! Но команда Вербова и не думала сдаваться. В начале четвёртой партии отличный отрезок провёл Волков, забивший четыре мяча, три из которых были брейковыми (9:4). Когда «Зенит» вёл в счёте 12:8, Константин Брянский вернул на площадку Соколова. Его действия помогли динамовцам сократить отрыв до минимума – 15:13. Вот только концовка партии осталась за казанцами: отлично играли Михайлов, Деру, а москвичи вновь стали ошибаться. Точку в матче поставил Волков – 25:20. Именно Дмитрий стал лучшим игроком матча, набрав 19 очков.

«Зенит-Казань» выиграл третий матч серии у «Динамо» Фото: zenit-kazan.com

«Сложно привыкнуть к таким эмоциям»

Для «Зенита» это чемпионство стало вторым подряд и 12-м в истории. Тренер казанцев Алексей Вербов радостно отреагировал на такое событие.

«Сложно привыкнуть к таким эмоциям. За год проделана огромная работа. В прошлом году мы были готовы на всё, чтобы вернуть чемпионство, а в этом нам нужно было его удержать. «Динамо» находилось в роли голодных львов, которые хотели вернуть своё. По счёту многие могут сказать, что всё сложилось просто, но это не так. Было тяжело. У нас великие игроки, великая команда, и я горжусь тем, что нахожусь здесь в качестве главного тренера. Постараемся не сбавлять обороты и идти только вперёд!» – заключил тренер.

А для «Динамо», которое второй год подряд осталось лишь с серебром, поражение в матче и во всей финальной серии стало тяжёлым ударом.

«Есть недосказанность, поскольку мы не смогли реализовать свой потенциал в финале, но этот сезон и этот плей-офф отличается от прошлого тем, что мы проделали невероятно сложный путь. Я горжусь ребятами, поскольку пройти те жернова, которые у нас были в четвертьфинале и полуфинале, – это дорогого стоит. У нас были проблемы по ходу сезона, но мы их преодолели. Да, есть осадок от финала, но я горд командой», – заявил Константин Брянский.

«Зенит» своей победой зафиксировал для Казани статус настоящей столицы российского волейбола. Ведь буквально днём ранее титул чемпионок России в женском турнире добыло «Динамо-Ак Барс», обыгравшее «Локомотив».