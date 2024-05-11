«Самое обидное серебро за всю мою карьеру». Интервью с лидером волейбольного «Локомотива»

Развязка женского чемпионата России по волейболу получилась роскошной. Зрители увидели потрясающую борьбу во всех пяти матчах финальной серии, и недовольными после неё, пожалуй, остались только преданные поклонники «Локомотива». Их команда была рядом с золотом, но упустила его.

Связующая калининградской команды Ирина Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказала, чего не хватило «Локо», чтобы забрать финальную серию. А ещё – оценила сезон в целом, ответила на вопрос, комфортно ли ей играть с Эбрар Каракурт, и даже дала прогноз на Олимпиаду, где сборная Россия могла бы пошуметь, если бы не санкции.

«Мы своими руками отдали золото»

– Ирина, поздравляю с серебряными медалями. Скажи, второе место – это успех? Или всё-таки вы могли добиться большего?

– Спасибо за поздравление. Но, если честно, я пока не могу свыкнуться с мыслью, что у нас серебро. Потому что золото было так близко. Это очень обидно, нам оставалось сделать всего один шаг. Но мы своими руками подарили золото другой команде. С другой стороны, сезон начинался для нас сложно, но мы смогли дойти до финала, провели такой трудный плей-офф. Конечно, хотели, чтобы такой непростой сезон закончился красиво. Чтобы мы подарили себе и людям, которые за нас болеют, праздник, но не получилось. Это серебро, наверное, самое обидное за всю мою карьеру.

– Чего не хватило для того, чтобы довести четвёртый матч до победы? Тем более что вы играли на в Калининграде, при своих болельщиках.

– По моему мнению, в четвёртой игре нам не хватило холодной головы. Ведя по сетам 2:0, нам просто нужно было играть и дальше с таким же напором и нажимом, как мы провели первые два сета. А мы, получается, очень сильно завелись, хотели очень быстро выиграть – это нам и помешало. И, конечно, с другой стороны был сильный тренер казанской команды, который внёс перелом в ход игры. Зоран Терзич сделал несколько замен, которые сработали. Поверил в своих игроков. У Казани игра немножко поменялась и стабилизировалась. Естественно, нам уже стало сложнее.

Нам не хватило терпения, чтобы продолжить гнуть свою линию, не обращая внимания на то, что происходит на другой стороне площадки. Безумно хотелось выиграть при своих болельщиках, которых было более шести тысяч. Они буквально гнали нас к победе. Хотелось подарить и себе, и людям этот праздник, но мы сами упустили свои шансы, от этого очень обидно.

Игроки «Локомотива» с серебряными медалями Фото: vc-lokomotiv.ru

– Как ты вообще оценишь этот сезон?

– Сезон был очень тяжёлым. Как мы говорим в «Локомотиве»: очень долго не могли разогнаться и встать на нужные рельсы. В середине – стабилизировали игру. Но плей-офф… Хорошо, что мы морально смогли вывезти этот сезон. Вот этот плей-офф был, пожалуй, самым сложным за несколько лет. Я даже не помню, когда вообще были такие затяжные серии. Мы сыграли максимальное количество матчей – 13. Это 55 партий за месяц! Апогей всего сезона пришёлся именно на плей-офф. И поэтому очень хотелось, чтобы всё закончилось красиво. Но случилось так, как случилось. Очень многие хвалят нас и говорят, что изначально даже не верили, что мы дойдём до финальных игр. А когда в полуфинале мы смогли выиграть у Москвы, люди стали писать, что это уже праздник и они нами гордятся. Поэтому этот сезон можно назвать удовлетворительным.

– Ты вошла в символическую сборную сезона. Что это для тебя значит?

– То, что это произошло после такого сложного сезона, – особенно приятно. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы, которое послужит стимулом и мотивацией в дальнейшем. Ведь свой опыт и мастерство постоянно нужно подкреплять и доказывать. Лично для себя этот сезон я однозначно занесу в копилку положительных (улыбается).

– «Локомотив» шесть лет играет в финалах. Ты разделила с командой уже три из них. Как считаешь, за счёт чего «Локо» удаётся показывать такие высокие, а главное – стабильные результаты?

– Это вообще отдельная история (улыбается). Я считаю, что успех клуба зависит от каждого человека, кто в нём работает. Это не только игроки и тренеры. Руководство клуба создало все условия для достижения лучших результатов. Здесь вся работа направлена к одним и тем же целям. И речь не только о волейболе. Все, кто работает за пределами площадки: медицинский штаб, офис, пиар-менеджеры, болельщики, которые всегда поддерживают. Да всех и не перечислишь. Знаю только, что все выкладываются на максимум, и каждый раз этот максимум растёт. Это относится не только к Суперлиге, в которой мы выступаем, но и к другим командам «Локомотив»: молодёжка, пляжка, снежный волейбол. И у всех есть очень значимые результаты. Можно сказать, что клуб работает как большой единый механизм, и это очень важно. Именно поэтому каждый игрок чувствует свою значимость и всю ответственность и на площадке отдаётся по полной.

«Медаль Лиги чемпионов пока в мечтах»

– Ирина, у тебя внушительный список наград – как клубных, так и в составе сборной России. Какое волейбольное достижение ты считаешь самым важным в своей карьере?

– Каждая победа очень важна. Каждый раз, когда выигрываешь, это не сравнить ни с чем другим. Каждая победа значимая и запоминающаяся – она таким теплом разливается на душе! Но мне особенно запомнилось, когда удалось выиграть три еврокубка подряд: два с Краснодаром и один, уже после смены клуба, с Казанью. А ещё среди самого приятного золото чемпионата, завоёванное два года назад. Я к нему очень долго шла. Наверное, из всех медалей и кубков, которые я выиграла в России, не хватало только золота чемпионата. Конечно, хочется ещё раз повторить тот успех.

«Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

А если говорить о несбывшихся мечтах, то это медаль Лиги чемпионов. Очень хотелось сыграть в финале, и у нас была такая возможность: мы выиграли с «Локомотивом» групповой этап и проходили дальше, но, к сожалению, закрылись международные соревнования. И пока эта медаль в мечтах.

– За три сезона в Калининграде ты успела поработать со всеми наставниками, возглавлявшими клуб. У каждого из них свой стиль ведения игр и тренировочного процесса. Какой подход тебе ближе?

– Не очень нравится выделять тренеров. От каждого тренировочного процесса стараюсь брать всё самое полезное, это всё опыт, который всегда пригодится. Но если чуть перефразировать вопрос, то с удовольствием поработала бы ещё с Андреем Геннадьевичем Воронковым. Его подход мне ближе.

– Чем именно?

– Андрей Геннадьевич – очень опытный тренер. И мне нравится его видение тренировочного процесса и игр, подход к игрокам и требования от них.

– Радослав Арсов большой акцент делает на эмоциональной составляющей. Но считается, что связующий игрок должен всегда оставаться с «холодной головой». И как в таком случае тебе удаётся найти баланс?

– Да, Радослав всегда требует эмоций и энергии. Но, как вы и сказали, связующая должна быть с «холодной головой», я с этим согласна. Нужно быть заряженной, но хладнокровной. Это от меня и требовал каждую игру Арсов. И, в принципе, каждый тренер это пытается донести. От состояния связующего чаще всего зависит и состояние других игроков. Баланс и понимание, что нужно сделать и как переключиться, если эмоции захлестнули, приходит, наверное, с опытом. Главное – не зацикливаться на неудачных моментах и не переживать их долго внутри себя, потому что за этим, как правило, следуют ошибки. Поэтому чаще всего стараюсь поймать своё спокойствие через успешные действия на площадке.

– Наличие в команде такой нападающей, как Эбрар Каракурт, даёт связующей дополнительную уверенность?

– Конечно, причём не только связующей (улыбается). Она эмоциональный игрок и может зарядить не только партнёрш по команде, но и весь зал. Однако здесь тоже нужно соблюдать баланс. Когда у неё идёт игра, соперникам сложно бороться против неё, можно любую передачу отдавать – всё забьёт. Но если что-то не получается, то нужно отпустить, чтобы не загнать и не сломить, а потом снова вернуть в её игру. Могу сказать точно, что Эби – большой профессионал и мне пасовать ей очень легко.

– Кого из нападающих ещё можешь вспомнить, кому ты могла всегда дать пас даже с закрытыми глазами и быть уверенной, что она забьёт?

– Да много с кем было взаимодействие на каком-то интуитивном уровне, и речь идёт не только о крайних и диагональных, но и о первых темпах. Но по фамилиям не назову, потому что боюсь кого-нибудь забыть (улыбается).

– А ты требовательная связующая? Можешь высказать что-нибудь принимающим, если нет доводки?

– Не скажу, что я требовательная, если речь идёт о доводке. Но я могу высказаться, если не доводятся простые мячи или фриболы, с которых можно и нужно легко заработать очки. Насчёт приёма редко что-то говорю, потому что всегда стараюсь помочь и исправить, если не идёт.

«Многие спортсмены остались без мечты»

– Летом в Париже пройдут Олимпийские игры. Планируешь смотреть?

– Конечно, планирую следить за Олимпиадой.

– В декабре МОК огласил условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду, и командные вида спорта из России вообще не допускают. Как ты воспринимаешь такое решение?

– Очень жаль, что не допускают командные виды. Мы многое потеряли от отсутствия соревнований такого масштаба. И многие спортсмены остались без мечты и возможности теперь когда-либо поехать на Олимпийские игры, и не только в качестве участника. Но иллюзий по допуску и не было. Если честно, была маленькая надежда, что решение может измениться. Просто очень хочется, чтобы ситуация в скором времени нормализовалась.

Игроки «Локомотива» Фото: vc-lokomotiv.ru

– Какого результата могло бы добиться нынешнее поколение женской сборной России в Париже?

– Могу предположить, что у нас были бы очень неплохие шансы заявить о себе. У нас есть персонально сильные и очень перспективные молодые игроки. Однако не хватает международных игр топ-уровня, чтобы увидеть, на что способна команда вместе.

– Какие команды будут бороться за медали Игр?

– Сейчас в мире огромная конкуренция, следить за таким волейболом одно удовольствие. Очень много претендентов на золото Олимпиады, даже выделить кого-то сложно. Турция, Сербия, Бразилия, США, Италия – все эти команды могут достичь самого высокого результата. Скоро начнётся Лига наций, но многие сборные начальные стадии будут играть не основными своими составами, и только ближе к финалам мы сможем увидеть предполагаемые составы на Олимпиаду и выделить для себя фаворитов. Повторюсь, очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены принимали участие в таких играх и составляли соперникам достойную конкуренцию.

«Я остаюсь в Калининграде на следующий сезон»

– Сразу после сезона спортсмены обычно летят на моря и океаны. Какие у тебя планы на отдых?

– Я пока отдыхаю в Калининграде. Запланированной поездки на моря-океаны пока нет. Наверное, первый раз за долгое время мне не очень хочется куда-то лететь, но это пока (улыбается). Думаю, чуть позже, может, и настанет тот момент, когда выберу всё-таки путёвку за границу.

Ирина Филиштинская Фото: из личного архива Ирины Филиштинской

– Что помогает тебе быстро отвлечься от волейбола?

– Сын помогает. Когда приходишь домой, сразу переключаешься на него. Ни о чём другом уже не получается думать, не запариваешься о рабочих моментах, а всё внимание уделяешь маленькому любимому человечку.

– Егору недавно исполнилось пять лет. Планируете отдать его в спорт?

– Мне, конечно, хотелось бы, чтобы сын был в спорте. У него и самого пока есть желание пойти в баскетбол или волейбол, только он пока не определился куда. В оба вида ещё рано по возрасту. Но заставлять и настаивать не хочу, это должен быть его осознанный выбор и желание.

– Ты не раз в интервью говорила, что если бы не пошла в волейбол, то играла бы в большой теннис. Чем тебя так покорил этот вид спорта?

– Большой теннис я смотрела с детства по телевизору. Нравилось, как игроки выкладываются на площадке, какие долгие розыгрыши и сами матчи могут быть. Нравилась сама динамика игры. А потом, когда уже занималась волейболом и в осознанном возрасте следила за теннисом, часто мелькала мысль, что теннис по сути схож с волейболом. По духу, если можно так сказать, мне он близок, но только это одиночный вид спорта. И поэтому я всегда думала, чего бы я могла добиться одна, не играя в команде.

– Следишь за турнирами? Может, за отдельными игроками?

– Сейчас практически не слежу. Но когда смотрела, болела за Джоковича, Федерера и Марию Шарапову.

– Сама пробовала играть?

– Несколько раз играла в теннис и кайфовала. После чего была ещё больше уверена, что – может, это прозвучит и нескромно (улыбается) – у меня бы получилось в этом виде спорта.

«Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

– Ты вообще за любую активность?

– Мне нравится, наверное, больше активный отдых. Я не могу долго сидеть на месте или просто валяться на пляже. Недавно выдалась хорошая погода, и я съездила в Калининграде на море, там уже сыграла пару партий в пляжный волейбол. Хотя иногда я себя прямо заставляю ничего не делать и просто отдыхать, ведь пассивный отдых тоже нужен организму.

– Расскажи про свой самый экстремальный поступок в жизни.

– Самое экстремальное – это аттракционы в парке и горки в аквапарке, от которых дух захватывало и ноги тряслись (улыбается).

– Кстати, о пляжном волейболе. Никогда не думала поменять площадку на песок? Тем более что ты даже когда-то выигрывала турнир с Яной Щербань.

– Нет, об этом точно не думала (улыбается). Для меня пляжный волейбол – это про поиграть для себя в отпуске в удовольствие. С Яной, да, мы выигрывали, когда были на летних сборах. Тренировались как раз на песке, и нас молодых заявили на турнир, так скажем, для общего развития.

– Напоследок – главный, наверное, вопрос этого интервью для большинства калининградских болельщиков: где ты будешь в следующем сезоне?

– Я остаюсь в Калининграде на следующий сезон.