«Многие сказали бы, что я сумасшедший». Интервью с тренером команды-сенсации Суперлиги

Новоуренгойский «Факел» сенсационно пробился в плей-офф и сражался за медали, однако уступил третью строчку чемпионата «Белогорью». К успеху молодых парней вёл не менее молодой тренер – Роман Емполов первый год работает с основной командой, но уже удивил многих. В интервью с ним мы обсудили отдых тренера в Екатеринбурге, сезон-сенсацию и селекцию.

Дом в лесу и отдых

— Роман Олегович, в межсезонье от волейбола есть время отдохнуть?

— Да, я всегда одинаково отдыхаю — в Екатеринбурге в лесу дом. И я провожу время [наедине] с природой в тишине.

— Костерок?

— Да! С собакой погулять по лесу, домом позаниматься. У нас только снег сегодня растаял (интервью состоялось в начале мая. — Прим. «Чемпионата»). Тут был аномальный снегопад. Скоро погода наладится.

— У вас участок? Грядки?

— Нет-нет, без этого. Просто дом: калитку открываешь – и ты в лесу.

— Сами построили?

— Да, да. Года два строил, когда в Екатеринбурге работал. Это мой любимый город. который я ни на что не променяю. Только построил и уехал работать в «Факел». Последние три года здесь.

— Сейчас и там дом пора строить?

— Уже предлагают, а я отказываюсь. Но руки чешутся (улыбается).

Потеря лидеров, Новосибирск, Казань, Белгород

— Вы не взяли медали. Но, кажется, и хорошо: взяли бы – и пацаны зазнались бы. Молодые же.

— Медали – всегда хорошо. И мотивация от этого не уменьшится. Не считаю, что они бы зазнались: выигрывать всегда приятно. Тем более после тяжёлого сезона. В этом минусов больше, чем плюсов. Конечно, и клуб заслуживает медаль, потому что большую работу на протяжении трёх-четырёх сезонов после ухода звёзд – Егора Клюки, Дмитрия Волкова, Дениса Богдана – поколения 1995 и 1996 годов. После этого клуб остался без лидеров, так что и спонсорам, и руководству клуба хотелось бы выиграть медаль.

Роман Емполов Фото: ВК «Факел»

— Каково по ходу сезона терять двух важнейших игроков: Евгения Сивожелеза и Владислава Бабкевича? Как это восприняли вы, коллектив?

— Сезон начался с травмы в первой же игре у капитана и лидера команды Сергея Гранкина. Сразу же пришлось перестраивать игру: молодой Вышников просидел прошлый сезон на замене, не сыграв целиком ни одного матча. Это для него лично и для команды было тяжёлым испытанием. Но помогали те же лидеры – Бабкевич, Станислав Динейкин. В принципе, вся команда сплотилась – мы начали чемпионат с шести побед подряд. Удивились и мы сами, и вся общественность волейбольная.

Потом с травмой и последующим уходом Бабкевича приходилось перестраивать [команду] на другой рисунок игры. То есть весь сезон получился неровным: как были серии больших побед, так и перед Новым годом проиграли семь матчей подряд. Это, наверное, самое тяжёлое психологическое состояние команд: мол, уже на 12-м месте, на грани вылета из зоны квалификационных игр за плей-офф.

МВК «Факел» Фото: ВК «Факел»

За те четыре дня после новогоднего отдыха команда перезагрузилась, настроились, поняла, что помогать уже некому, и удачно начала с тяжёлой игры с АСК (3:2), мы выиграли на тот момент у хорошо идущего «Кузбасса» в гостях – 3:0. Эти две победы после Нового года показали, что мы можем играть в хороший, качественный волейбол, несмотря на уход людей, травмы. И уже на финише чемпионата пришла уверенность у меня, тренерского штаба, игроков: нашли игру и от каждого матча получали удовольствие, а не [испытывали] мучение. Уже были уверены в своих силах в психологическом плане, успокоились.

— И в этом состоянии подошли к плей-офф.

— В плей-офф все игры с «Динамо ЛО» и «Локо» были очень волевыми. Соперники понимали, что у нас молодая команда, которая где-то может расслабиться или допустить детские ошибки. Я старался ребятам объяснить, что мы не вправе проваливаться по ходу игры, [нужно] уменьшать количество собственных ошибок.

— Когда узнали соперника по четвертьфиналу, потирали руки?

— Команда молодая, и показывать максимум — такая задача на игры. Выбирать соперника или смотреть на сетку – кто сильнее, кто слабее – не приходится. После того как узнали, что будем играть с Новосибирском, наверное, у ребят была большая уверенность, так как до этого мы единственные в чемпионате выиграли у них гостевую игру. Они верили, что могут. Если брать всех возможных соперников, то для нас сложилось неплохо.

— С Казанью не получилось совсем. Почему?

— В начале серии игр с Казанью искал причины в нашей команде – где-то психологически тяжело после серии сложных игр с «Локо», потому что мы сыграли последние два матча 2:3, 3:2. Это 10 партий, в то время как «Зенит-Казань» 10 дней просто к нам готовился, тренировался. И физическую форму набирали, и психологически настраивались. А мы в это время перелетали из Новосибирска в Новый Уренгой – и обратно. Но сейчас, после сыгранных с ними игр, всё стало понятно: «Зенит-Казань» настраивался на нас, они знали, что мы молодая амбициозная команда. И они не могли позволить себе много ошибаться, сыграли цельной командой, очень хорошо и дисциплинированно с учётом нашей неоптимальной формы.

Владислав Бабкевич Фото: vk.com/vczenitspb

— Шансов в серии с «Белогорьем» было бы больше с Бабкевичем?

— Владислав уже в машину садился в Санкт-Петербурге, когда узнал, что переход отменён. Думаю, у нас дружная команда – все примерно одного возраста, и внутри команды очень хорошая атмосфера. С Владом лучше бы или нет сыграли? Показала бы игра, но команда бы его приняла. Понятно, что где-то нам не хватало хорошего диагонального, потому что по ходу сезона в доигровке его неплохо подменил Василий Капранов.

Ведь в межсезонье мы готовили Бабкевича на амплуа доигровщика. Много времени было потрачено на тренировку приёма и на взаимодействие со связующими. Он хороший волейбол в доигровке показал. В «Зените» его поставили в диагональ в связи с проблемной зоной после травмы Виктора Полетаева. Нам бы в очередной раз пришлось перестраивать игру, потому что Корней Эннс – основной диагональный. Как на помощь команде было бы неплохо [видеть Бабкевича]. Они бы вдвоём эту зону делили. Как показал чемпионат, мы смогли перестроиться и найти оптимальный состав, который позволил выйти в борьбу за медали. Тот ключ, который мы нашли с Эннсом, молодым 18-летним Васей Капрановым, показал, что мы можем играть.

С «Белогорьем» могли сыграть лучше. Но собственные ошибки, которых было меньше в 1/4 финала и в квалификации, не позволили это сделать. Это опыт. Такие важные матчи мы должны играть с минимальным количеством ошибок.

Тренер-дебютант, крутая молодёжка, селекция

— Вы тренер-дебютант. По сути, никакого давления и вотум доверия? Или перед вами ставили реальные цели на концовку сезона?

— Для меня вызов был очень серьёзный. В начале чемпионата обговаривали, что задача – медали. Для меня это звучало как невыполнимая задача. Но, с другой стороны, вызов. До назначения на пост главного тренера я со стороны участвовал в подготовке молодых ребят – тот же Корней Эннс из молодёжки встал и заиграл. Видно было, что команда может сыграть лучше, чем в предыдущих двух сезонах. Я знал, в чём она может добавить. Понятно, задачи амбициозные – в первый же сезон бороться за медали. К тому же я помогаю клубу: в «Факеле» выстроена система подготовки молодых игроков. И так как я через неё прошёл – знаю изнутри – помогаю и группе подготовки – это ребята 15-18 лет. Ещё курирую молодёжную команду. И, наконец, Суперлига.

— Как успеваете?

— Тяжело, времени много уходит. Когда к этому относишься не как к работе, а как к любимому делу, то время находится. Это интересно: развивать молодых игроков и показывать результат. Молодежная команда второй сезон показывает отличный волейбол: стала чемпионом и взяла 10 из 10 матчей в финальной части. Когда есть плоды своей работы, это даёт энергию двигаться дальше.

Юношеская команда «Факела» взяла титул молодёжного чемпиона Фото: ВК «Факел»

— Сам Бабкевич признавался, что «Факел» хорошо взращивает молодежь. За счет чего и как у клуба сформировалась такая репутация?

— Скажу, что это сумасшедшее отношение клуба к молодым игрокам: такое отношение, как к профессиональным игрокам, с самого прихода в клуб. Когда ребёнок в 15 лет приходит из детско-спортивной школы, то к нему уже относятся как к профессиональному игроку, как к части клуба. Выстроена хорошая система тренировок и налажена организационная работа, в том числе проживание. К тому же много вкладывается в них финансово. Участие в турнирах – даже в международных. В связи с нынешними событиями и условиями, когда нехватка международных игр, группа подготовки ездила в Болгарию, чтобы сыграть с итальянцами, болгарами, чехами.

«Факел» в России знают как кузницу кадров, все хотят попасть. На просмотр ежемесячно приезжают 10 человек, а в год около 100. Конечно, не всех берём.

— К кому присмотреться?

— Опытные игроки 2003 года: Михаил Сидоренко и Матвей Пипуныров – первые, кто на очереди помогать в Суперлиге. В следующем сезоне они не могут играть в молодёжных командах, потому что из возраста вышли. Они полностью переходят на тренировки и игры Суперлиги. Без опыта тяжело встать, будем подводить. Есть Дмитрий Казаринов и пара нападающих 2005 года рождения: Илья Ишимбаев в центре и доигровщик Андрей Квочко, который и в пляжном волейболе на первенстве России играл – такой универсал.

Они очень молодые, да и не все клубы дают шанс и рискуют доверить результат большой команды молодому игроку. «Факел» этим славится!

— Как не допустить этого панибратства в такой молодой компании?

— Понятно, что в России пошло мнение, что тренер должен с красным лицом стоять, в перерывах показывать «кузькину мать» и диктовать условия. Я считаю, что современный тренер в мировом понимании не всё решает криками и грозными высказываниями. Мир поменялся, молодёжь поменялась. Наверное, всё начинается с тренировок. У меня большой опыт работы с молодыми игроками, я больше 16 лет тренирую разные категории, вышел из детских тренеров. Можно выстроить партнёрские отношения.

Многие отмечают моё спокойствие с ними… Можно много решить вопросов в тренировочном процессе, выстроить его так, чтобы все те ситуации, которые могут возникнуть в играх, были заранее оговорены, проверены, натренированы. Если ты на тренировке хорошо поработал и команда вышла на игру, то она уже готова. Когда команда выходит на площадку, то уже все вопросы тренеру нужно задавать самому себе: как подготовил команду, так она и играет. Только на себя можешь покричать.

Ты знаешь потенциал соперника, все в Суперлиге проделывают большую аналитическую работу – тренерский штаб, статистики, тренер-аналитик. Ты должен понимать, как готовить команду до игры. Если возникли проблемы по ходу, то больше вопрос к тренерскому штабу.

— Не обидно взращивать и отпускать так быстро?

— Это тема тяжёлая, потому что «Факел» давно не выигрывал медалей, но стремится. И когда игроки только подходят к своему созреванию и опыту, сил набираются и уходят. Понятно, нам хочется показать с ними результат в «Факеле», но, опять же, это волейбольная жизнь… Наша задача подготовить столько игроков, чтобы нам хватило выиграть, несмотря ни на что.

— В следующем сезоне как удивить соперников?

— Поскольку соперник будет готовиться к нам и не будет сюрпризов, мы будем стараться преподносить их. Плюс работы с молодёжью в том, что потенциал игрока можно раскрывать всегда. А когда уже зрелый игрок за 30 лет, то сложнее. До 25 лет всегда есть куда расти технически и тактически, чем удивлять. Мы тоже на месте не будем стоять, будем прогрессировать: давать молодым игрокам большой объём работы в предсезонной подготовке, чтобы они выросли.

В целом команда удивила: по ходу сезона было много ситуаций, в которых она могла не справиться психологически и тактически – если мы про рисунок игры говорим. Но они смогли. Ребята, как мне и хотелось, сыграли с большим желанием этот сезон. Понятно, что не всё получалось. Но меня удивили их отдача и желание. Если бы в начале сезона я сказал, что мы будем играть в полуфинале с «Зенитом-Казань», многие бы подумали, что я сумасшедший.