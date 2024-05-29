Парубец, Перейра или Капустина? Выбираем символическую сборную сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов, на основе которых будет сформирована символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023/2024. Именно вы делаете выбор лучших по всем позициям: диагональная, доигровщицы, связующая, либеро и центральная блокирующая. Выбор тренера тоже будет за вами.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшую диагональную в российской Суперлиге сезона-2023/2024. Ей стала Эбрар Каракурт. Турчанка и по итогам чемпионата стала самой результативной, забрав звание бомбардира с 797 очками, а также став первой по эйсам — 42 подачи навылет. Посмотрим, удастся ли в следующем сезоне нападающей «Локомотива» повторить свой успех, потому что Эбрар продлила свой контракт с калининградским клубом.

Символическая сборная по волейболу сезона-2023/2024

Теперь на очереди доигровщицы. Это те, кто разделяет с диагональными нагрузку в атаке, а в некоторых командах даже может выступать в роли первой опции по набору очков. Но не всегда только нападение — главный показатель хорошей доигровщицы: они наравне с либеро должны цементировать заднюю линию, обеспечивая доводку мяча до сетки. У волейболисток данного амплуа должна быть хорошая общая игра — начиная с приёма и атаки и заканчивая такими элементами, как блок и защита.

В рейтинге девять претенденток. Выбирайте.

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