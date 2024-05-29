Парубец, Перейра или Капустина? Выбираем символическую сборную сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов, на основе которых будет сформирована символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023/2024. Именно вы делаете выбор лучших по всем позициям: диагональная, доигровщицы, связующая, либеро и центральная блокирующая. Выбор тренера тоже будет за вами.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшую диагональную в российской Суперлиге сезона-2023/2024. Ей стала Эбрар Каракурт. Турчанка и по итогам чемпионата стала самой результативной, забрав звание бомбардира с 797 очками, а также став первой по эйсам — 42 подачи навылет. Посмотрим, удастся ли в следующем сезоне нападающей «Локомотива» повторить свой успех, потому что Эбрар продлила свой контракт с калининградским клубом.
Символическая сборная по волейболу сезона-2023/2024
Теперь на очереди доигровщицы. Это те, кто разделяет с диагональными нагрузку в атаке, а в некоторых командах даже может выступать в роли первой опции по набору очков. Но не всегда только нападение — главный показатель хорошей доигровщицы: они наравне с либеро должны цементировать заднюю линию, обеспечивая доводку мяча до сетки. У волейболисток данного амплуа должна быть хорошая общая игра — начиная с приёма и атаки и заканчивая такими элементами, как блок и защита.
В рейтинге девять претенденток. Выбирайте.
- Если вы хотите поднять доигровщицу в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что волейболистка должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Ксения Парубец, «Локомотив»
Волейболистка на протяжении нескольких лет входит в число самых результативных игроков, и этот сезон не стал исключением, у Ксении восьмое место и 459 очков. С таким набором нападающая «Локо» замкнула топ-3 лучших доигровщиц чемпионата, пропустив вперёд лишь Ирину Капустину из «Динамо» и Светлану Гатину из «Протона».
Ксения Купряшкина (Смирнова), «Уралочка-НТМК»
Уральский коллектив в этом сезоне смог вернуться в плей-офф и даже дать настоящий бой лидерам регулярного чемпионата в четвертьфинальной серии, сыграв с ними в обоих матчах по пять партий. А капитан команды взяла руководство атакой под свой контроль, наколотив 354 мяча. Волейболистка является диагональной, но в «Уралочке» Ксения выполняла все функции доигровщицы.
Светлана Гатина, «Протон»
Волейболистка стала главной атакующей силой в своей команде, превзойдя в этом элементе диагональную Наталью Малых, реализовав 40% отданных ей передач (421 забитый мяч из 1188). В общем рейтинге бомбардиров Гатина заняла шестое место с 575 очками. Также Светлана отличилась на приёме выдав 56% позитива и 37% отличной доводки – это лучшие цифры у игроков её амплуа.
Наталья Перейра, «Динамо»
Бразильянка, может, и не наколотила огромное количество мячей в нападении, зато показала хорошую общую игру. Наталья компенсировала недостаток очков в атаке другими элементами, став первой на блоке среди доигровщиц с 74 «чехлами», на приёме и подаче показала второй результат. Волейболистка демонстрировала свой опыт и стабильную игру на протяжении всего сезона.
Ирина Капустина, «Динамо»
Основная доигровщица московского клуба. По ходу регулярного чемпионата волейболистка задавала темп одноклубницам в нападении, и она же составила конкуренцию диагональным игрокам Суперлиги в общей статистике. И в итоге остановилась на пятой строчке с 596 набранными очками, из них 508 — в атаке. Это лучший результат у доигровщиц. Также волейболистка обладает отличной силовой подачей. И смогла уложить на сторону соперников 32 эйса.
Алла Алекумова, «АТОМ-Курск»
Волейболистка из курской команды смогла оказать достойную конкуренцию более мастеровитым соперницам. И в графе «атака» фамилия этой спортсменки стоит на 10-м месте с 389 очками, она смогла опередить опытных игроков, которые уже не один год выступают в российской Суперлиге.
Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс»
Доминиканка замкнула десятку сильнейших забойщиков лиги (441). Но в своей команде она безусловный лидер. Именно Мартинес стала локомотивом для своей команды, став первым адресатом для получения передач от связующей. Волейболистка реализовала 43% полученных ей мячей. А какую блестящую игру в защите показывала высокорослая (201 см) волейболистка на протяжении всего сезона! Особенно в четвёртом матче финальной серии, где Брайелин доставала просто «мёртвые» мячи. Это внесло весомый вклад в перелом встречи.
Анастасия Чернова, «Ленинградка»
Волейболистка отличается от всех доигровщиц своей скоростной атакой из четвёртой зоны, и не раз её удары успевали обойти руки блокирующих. Анастасия вторая в своей команде по количеству полученных ей передач, больше только у Гарелик. Чернова – шестая доигровщица в Суперлиге с 433 очками.
Виктория Боброва, «Протон»
В топ-10 лучших бомбардиров с 441 забитым мячом попала ещё одна представительница саратовской команды. Среди доигровщиц Боброва – четвёртая, волейболистка ровно сыграла во всех компонентах: 40% реализованных атак, 53% позитива в приёме, 69 очков на блоке и 26 эйсов.