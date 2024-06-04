Королёва, Бровкина или Лазаренко? Выбираем символическую сборную сезона

На «Чемпионате» продолжается серия рейтингов, с помощью которых формируется символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023/2024. Именно вы отдаёте свой голос тем волейболисткам, которые были эффективнее на всех позициях: диагональной, доигровщиц, связующей, либеро и центральных блокирующих. И, конечно же, «назначение» тренера тоже будет за вами.

В предыдущем рейтинге состав пополнился ещё двумя игроками – доигровщицами. Ваш выбор был сделан в пользу Ксении Парубец из калининградского «Локомотива» и Светланы Гатиной из «Протона». Обе волейболистки по итогам чемпионата вошли в тройку лучших доигровщиц по версии ВФВ.

Теперь время новых главных лиц – центральных блокирующих или нападающих первого темпа. Из названия становится ясно, что главные функции этих игроков – «зачехлить» или смягчить как можно больше ударов противника и атаковать после темповых передач. Поэтому давайте вспомним, кому из блокирующих не было равных в центре сетки.

В рейтинге восемь претенденток. Выбирайте.

Если вы хотите поднять блокирующую в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что волейболистка должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.