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Читатели Чемпионата выбирают символическую сборную женской Суперлиги – кто станет лучшей блокирующей?

Королёва, Бровкина или Лазаренко? Выбираем символическую сборную сезона
Елена Коваленко
Рейтинг: лучшие блокирующие сезона-2023/2024
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Диагональная и доигровщицы уже в составе. Теперь черёд блокирующих.

На «Чемпионате» продолжается серия рейтингов, с помощью которых формируется символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023/2024. Именно вы отдаёте свой голос тем волейболисткам, которые были эффективнее на всех позициях: диагональной, доигровщиц, связующей, либеро и центральных блокирующих. И, конечно же, «назначение» тренера тоже будет за вами.

В предыдущем рейтинге состав пополнился ещё двумя игроками – доигровщицами. Ваш выбор был сделан в пользу Ксении Парубец из калининградского «Локомотива» и Светланы Гатиной из «Протона». Обе волейболистки по итогам чемпионата вошли в тройку лучших доигровщиц по версии ВФВ.

Теперь время новых главных лиц – центральных блокирующих или нападающих первого темпа. Из названия становится ясно, что главные функции этих игроков – «зачехлить» или смягчить как можно больше ударов противника и атаковать после темповых передач. Поэтому давайте вспомним, кому из блокирующих не было равных в центре сетки.

В рейтинге восемь претенденток. Выбирайте.

  • Если вы хотите поднять блокирующую в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что волейболистка должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие блокирующие сезона-2023/2024
Фото: dinamo-kazan.com
1 место

Ангелина Лазаренко, «Динамо-Ак Барс»

Центральная казанской команды подняла высокую планку в наборе очков на блоке. Руки Ангелины оказались непроходимой стеной для нападающих. Волейболистка поставила 160 «чехлов» — это 1,29 очка в среднем за сет.

Фото: uralochka-vc.com
2 место

Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»

Самая результативная среди игроков первого темпа, на её счету 377 забитых мячей. Елизавета наравне с основными забойщицами команды несла нагрузку в нападении и справилась с ней просто блестяще, став после Ксении Купряшкиной (Смирновой) вторым бомбардиром в уральском коллективе. Львиную долю очков волейболистка заработала как раз в атаке: 269 ударов с эффективностью в 56%. Связующая не раз доверяла самые ключевые моменты в концовках именно Фитисовой.

Фото: vk.com/leningradkaspb
3 место

Ирина Королёва, «Ленинградка»

Опыт Ирины сыграл немаловажную роль в одном из лучших сезонов «Ленинградки». А её выходы к сетке не раз становились ключевыми. Волейболистка показала стабильность в атаке, реализовав 50% отданных ей передач и поставив 101 блок. Ирина с показателем в 308 очков стала самым эффективным темпом в составе питерской команды. Королёва — вторая в составе жёлто-чёрных по количеству исполненных подач (461), а это значит, что именно на её расстановке возникало немало трудностей у принимающих.

Фото: vk.com/proton_sar
4 место

Полина Беликова, «Протон»

Центральная саратовской команды сделала больший акцент на нападении, чем на блоке, забив 258 мячей с эффективностью в 53%. Это второй показатель в атаке у игроков первого темпа, больше только у Елизаветы Фитисовой из «Уралочки». Также с 25 эйсами Полина вошла в топ-10 на подаче.

Фото: vc-lokomotiv.ru
5 место

Юлия Бровкина, «Локомотив»

Блокирующая «Локо» показала стабильную игру как на блоке, так и в нападении: 102 атаки соперниц попали в ловушку из рук Юлии, ещё 190 очков волейболистка принесла своими ударами с шикарной высотой съёма. По сумме всех очков (304) Бровкина занимает шестое место среди центров.

Фото: vcminsk.com
6 место

Надежда Владыко, «Минчанка»

Отличная сыгранность со связующей позволила Надежде наколотить 206 мячей в атаке. Это третий показатель результативности в нападении у темпов. В «Минчанке» волейболистка пропустила вперёд только двух крайних нападающих. На блоке же спортсменка показала восьмой результат, всего несколько очков ей не хватило до заветной сотни.

Фото: vldinamo.ru
7 место

Виктория Пушина, «Динамо»

Волейболистка уже третий год показывает стабильные результаты на блоке и входит в топ-3 лучших центральных по набору очков в этом элементе. В этом сезоне Виктория накрыла атаку соперников 132 раза, пропустив вперёд по количеству набранных очков только Ангелину Лазаренко. Но в следующем сезоне обе спортсменки будут вместе выступать за московский клуб, что существенно усложнит жизнь нападающим других команд.

Фото: vc-lokomotiv.ru
8 место

Екатерина Евдокимова, «Динамо»

Ещё одна представительница столичного клуба. В этом году у бело-голубых подобралась отличная линия центров. Екатерина идёт следом за Викторией Пушиной по чтению игры связующих и, как следствие, набранным очкам на блоке – 113. А в нападении она и вовсе превзошла свою одноклубницу, забив 135 мячей.

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