Королёва, Бровкина или Лазаренко? Выбираем символическую сборную сезона

На «Чемпионате» продолжается серия рейтингов, с помощью которых формируется символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023/2024. Именно вы отдаёте свой голос тем волейболисткам, которые были эффективнее на всех позициях: диагональной, доигровщиц, связующей, либеро и центральных блокирующих. И, конечно же, «назначение» тренера тоже будет за вами.
В предыдущем рейтинге состав пополнился ещё двумя игроками – доигровщицами. Ваш выбор был сделан в пользу Ксении Парубец из калининградского «Локомотива» и Светланы Гатиной из «Протона». Обе волейболистки по итогам чемпионата вошли в тройку лучших доигровщиц по версии ВФВ.
Теперь время новых главных лиц – центральных блокирующих или нападающих первого темпа. Из названия становится ясно, что главные функции этих игроков – «зачехлить» или смягчить как можно больше ударов противника и атаковать после темповых передач. Поэтому давайте вспомним, кому из блокирующих не было равных в центре сетки.
В рейтинге восемь претенденток. Выбирайте.
- Если вы хотите поднять блокирующую в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что волейболистка должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Ангелина Лазаренко, «Динамо-Ак Барс»
Центральная казанской команды подняла высокую планку в наборе очков на блоке. Руки Ангелины оказались непроходимой стеной для нападающих. Волейболистка поставила 160 «чехлов» — это 1,29 очка в среднем за сет.
Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»
Самая результативная среди игроков первого темпа, на её счету 377 забитых мячей. Елизавета наравне с основными забойщицами команды несла нагрузку в нападении и справилась с ней просто блестяще, став после Ксении Купряшкиной (Смирновой) вторым бомбардиром в уральском коллективе. Львиную долю очков волейболистка заработала как раз в атаке: 269 ударов с эффективностью в 56%. Связующая не раз доверяла самые ключевые моменты в концовках именно Фитисовой.
Ирина Королёва, «Ленинградка»
Опыт Ирины сыграл немаловажную роль в одном из лучших сезонов «Ленинградки». А её выходы к сетке не раз становились ключевыми. Волейболистка показала стабильность в атаке, реализовав 50% отданных ей передач и поставив 101 блок. Ирина с показателем в 308 очков стала самым эффективным темпом в составе питерской команды. Королёва — вторая в составе жёлто-чёрных по количеству исполненных подач (461), а это значит, что именно на её расстановке возникало немало трудностей у принимающих.
Полина Беликова, «Протон»
Центральная саратовской команды сделала больший акцент на нападении, чем на блоке, забив 258 мячей с эффективностью в 53%. Это второй показатель в атаке у игроков первого темпа, больше только у Елизаветы Фитисовой из «Уралочки». Также с 25 эйсами Полина вошла в топ-10 на подаче.
Юлия Бровкина, «Локомотив»
Блокирующая «Локо» показала стабильную игру как на блоке, так и в нападении: 102 атаки соперниц попали в ловушку из рук Юлии, ещё 190 очков волейболистка принесла своими ударами с шикарной высотой съёма. По сумме всех очков (304) Бровкина занимает шестое место среди центров.
Надежда Владыко, «Минчанка»
Отличная сыгранность со связующей позволила Надежде наколотить 206 мячей в атаке. Это третий показатель результативности в нападении у темпов. В «Минчанке» волейболистка пропустила вперёд только двух крайних нападающих. На блоке же спортсменка показала восьмой результат, всего несколько очков ей не хватило до заветной сотни.
Виктория Пушина, «Динамо»
Волейболистка уже третий год показывает стабильные результаты на блоке и входит в топ-3 лучших центральных по набору очков в этом элементе. В этом сезоне Виктория накрыла атаку соперников 132 раза, пропустив вперёд по количеству набранных очков только Ангелину Лазаренко. Но в следующем сезоне обе спортсменки будут вместе выступать за московский клуб, что существенно усложнит жизнь нападающим других команд.
Екатерина Евдокимова, «Динамо»
Ещё одна представительница столичного клуба. В этом году у бело-голубых подобралась отличная линия центров. Екатерина идёт следом за Викторией Пушиной по чтению игры связующих и, как следствие, набранным очкам на блоке – 113. А в нападении она и вовсе превзошла свою одноклубницу, забив 135 мячей.