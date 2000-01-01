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Участники женского турнира по волейболу на ОИ-2024
Участники женского турнира по волейболу на ОИ-2024
16 июня определились последние участники женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024. Какие сборные вошли в число 12 счастливчиков?
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Франция
Франция
Первую путёвку получили «трёхцветные» на правах хозяев Олимпиады.
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика
Доминиканки завоевали квоту на Игры, став лучшей командой отборочного турнира в Нинбо в группе А.
Сербия
Сербия
Сербские волейболистки заняли второе место в квалификационном турнире в Нинбо в группе А, что и позволило им попасть на Олимпиаду.
Турция
Турция
Турчанки отобрались на Олимпиаду, став лучшей командой отборочного турнира в Токио в группе B.
Бразилия
Бразилия
Бразильские волейболистки заняли второе место в квалификационном турнире в Токио в группе B, благодаря чему попали на Олимпиаду.
США
США
Американки завоевали квоту на Игры, став лучшими на отборе в Лодзи в группе C.
Польша
Польша
Польские волейболистки заняли второе место в квалификации в Лодзи, что и позволило им попасть на ОИ в Париже.
Италия
Италия
«Скуадра адзурра» получила путёвку на Игры по рейтингу. Там итальянки идут вторыми.
Китай
Китай
Волейболистки из Поднебесной завоевали место на Олимпиаде по рейтингу как лучшая команда Азии.
Япония
Япония
Японки квалифицировались на ОИ по рейтингу с седьмого места.
Нидерланды
Нидерланды
Голландские волейболистки получили путёвку на Олимпиаду также по рейтингу. Там «оранжевые» занимают восьмое место.
Кения
Кения
Кенийки прошли отбор на Игры по рейтингу как лучшая команда Африки.
Все участники женского турнира по волейболу на Олимпиаде-2024
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