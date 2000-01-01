Участники женского турнира по волейболу на ОИ-2024
16 июня определились последние участники женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024. Какие сборные вошли в число 12 счастливчиков?
Франция
Первую путёвку получили «трёхцветные» на правах хозяев Олимпиады.
Доминиканская Республика
Доминиканки завоевали квоту на Игры, став лучшей командой отборочного турнира в Нинбо в группе А.
Сербия
Сербские волейболистки заняли второе место в квалификационном турнире в Нинбо в группе А, что и позволило им попасть на Олимпиаду.
Турция
Турчанки отобрались на Олимпиаду, став лучшей командой отборочного турнира в Токио в группе B.
Бразилия
Бразильские волейболистки заняли второе место в квалификационном турнире в Токио в группе B, благодаря чему попали на Олимпиаду.
США
Американки завоевали квоту на Игры, став лучшими на отборе в Лодзи в группе C.
Польша
Польские волейболистки заняли второе место в квалификации в Лодзи, что и позволило им попасть на ОИ в Париже.
Италия
«Скуадра адзурра» получила путёвку на Игры по рейтингу. Там итальянки идут вторыми.
Китай
Волейболистки из Поднебесной завоевали место на Олимпиаде по рейтингу как лучшая команда Азии.
Япония
Японки квалифицировались на ОИ по рейтингу с седьмого места.
Нидерланды
Голландские волейболистки получили путёвку на Олимпиаду также по рейтингу. Там «оранжевые» занимают восьмое место.
Кения
Кенийки прошли отбор на Игры по рейтингу как лучшая команда Африки.
Все участники женского турнира по волейболу на Олимпиаде-2024
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