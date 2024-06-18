Сразу четыре сборные сражаются за последнюю путёвку на Олимпиаду. И кто же её заберёт?

18 июня начинается третья игровая неделя предварительного этапа Лиги наций, а вместе с ним и заключительный, самый ответственный этап отбора на Олимпийские игры в Париже. По его итогам будут названы последние 5 из 12 команд, которые отправятся на главный старт четырёхлетия.

Давайте разбираться, кто уже прошёл квалификацию, а кому предстоит решить свою судьбу в ближайшие дни. Всё станет известно уже 22 июня!

Кто уже отобрался на Олимпиаду?

Как и у женских сборных, отбор среди мужских команд начался ещё в сентябре 2023-го. Первые путёвки в Париж завоевали по две лучшие команды каждой из трёх групп квалификационного турнира. Таким образом, на Игры напрямую прошли сборные Германии, Бразилии, США, Японии, Польши и Канады.

Сборная Франции примет участие в турнире без отбора на правах хозяев. Впрочем, мужская команда «трёхцветных» находится в топе мирового рейтинга (занимает седьмое место) и смогла бы пройти квалификацию без дополнительных привилегий. Так что на домашних Играх от французских мужчин можно ожидать серьёзной борьбы за медали.

Остальные пять мест будут распределены по мировому рейтингу.

Мужская сборная Франции Фото: volleyballworld.com

Какие страны пройдут отбор с привилегиями?

Согласно регламенту отбора, по одному гарантированному месту получают сборные континентов, чьи команды ещё не отобрались на Игры-2024. У мужчин не хватает представителей Африки, поэтому лучшая команда этой конфедерации поедет на Олимпиаду вне зависимости от занимаемого в рейтинге места. Поскольку в Лиге наций африканцы не играют и своё положение в рейтинг-листе до 22 июня поменять уже не смогут, можно сделать вывод, что в Париж отправится Египет – 19-я по силе сборная мира.

Кто отберётся на ОИ-2024 по мировому рейтингу?

Чтобы понять, какие страны имеют больше шансов отобраться на Игры по мировому рейтингу, давайте разберёмся, как он работает.

Перед каждым матчем две команды-соперницы сравниваются по результатам уже прошедших игр, после чего специальный алгоритм рассчитывает вероятность всех шести вариантов исхода очной встречи (от 3:0 до 0:3). Фактический результат, показанный командами на площадке, сравнивается с ожидаемым, и если команда превзошла те самые рассчитанные ожидания, то ей начисляются очки в мировой рейтинг, если нет – то она их теряет.

Официальная формулировка звучит сложно, но суть проста. Если фаворит проигрывает равному сопернику, то теряет мало очков, если аутсайдеру – то сразу много. И чем крупнее проигрывает – тем больше теряет. Ну а победитель ровно столько же очков после матча получает.

Если бы подсчёт рейтинга был остановлен сейчас, то последние четыре путёвки забрали бы сборные Италии, Словении, Аргентины и Сербии.

Топ-10 мужского мирового рейтинга на 17.06.2024:

Польша (квалифицировалась) Италия Япония (квалифицировалась) Бразилия (квалифицировалась) США (квалифицировались) Словения Франция (квалифицировалась) Аргентина Сербия Куба

Сборная Аргентины имеет большое преимущество и может чувствовать себя в безопасности. А вот разрыв между Сербией и Кубой минимален, поэтому заранее определить будущего участника Олимпиады невозможно. Команды разделяют всего 0,91 очка. А ещё чуть более чем на шесть баллов отстают от кубинцев немцы и канадцы. Именно между этими четырьмя сборными и состоится главная схватка за попадание на последнее проходное место.

Сербия и Куба попали в одну группу на заключительной неделе (очная встреча пройдёт 19 июня), Германия и Канада – в другую (сыграют 20 июня). Учитывая, что и сербам, и кубинцам предстоит встретиться со словенцами и поляками, немцы или канадцы, у которых календарь вроде бы чуть попроще, могут на вираже в заочной гонке обойти конкурентов и прорваться в Париж!

Пока можно сказать одно: это будет интригующая борьба.

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