Все участники мужского турнира по волейболу на Олимпиаде в Париже

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Участники мужского турнира по волейболу на ОИ-2024
Участники мужского турнира по волейболу на ОИ-2024
22 июня стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024. Представляем 12 сборных, которые отправятся в Париж за своей мечтой.
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Франция
Франция
Сборная первой получила путёвку на Олимпиаду без отбора на правах хозяев. Команда находится в топе мирового рейтинга и смогла бы пройти квалификацию и без дополнительных привилегий.
Германия
Германия
Немецкая сборная прошла отбор на Олимпиаду, став победителем осеннего квалификационного турнира в группе А.
Бразилия
Бразилия
Бразильцы в той же группе уступили только Германии и отобрались на Игры со второго места.
США
США
Американцы стали лучшими в группе В, что и обеспечило им путёвку в Париж.
Япония
Япония
Со второго места в группе В, уступив только США, во Францию отправится сборная Японии.
Польша
Польша
В группе С ожидаемую победу одержала лучшая сборная мирового рейтинга.
Канада
Канада
Канадские мужчины с Польшей не справились, но до второго места дотянули и едут в Париж.
Египет
Египет
Сборная получила путёвку на Игры как лучшая команда с африканского континента. Египет занимает лишь 19-ю строчку в рейтинге. Зато на Олимпиаде будут представлены все конфедерации.
Словения
Словения
Во время предварительного этапа Лиги наций — 2024 словенцы проиграли только в 1 из 12 матчей. Это позволило команде подняться на третью строчку в мировом рейтинге после Польши и Японии и забрать свою путёвку.
Италия
Италия
Итальянская сборная отправится на Олимпиаду с четвёртого места в мировом рейтинге.
Аргентина
Аргентина
Сборная с южноамериканского континента обеспечила себе путёвку в Париж ещё до старта третьей игровой недели в Лиге наций.
Сербия
Сербия
Сербия до последнего боролась с Кубой за попадание на Олимпийские игры и взяла верх в этой битве. Сборная едет во Францию с 10-го места в мировом рейтинге.
Все участники мужского турнира по волейболу на Олимпиаде в Париже
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