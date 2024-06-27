Чемпионы мира против олимпийских чемпионов. Грандиозная завязка финала мужской Лиги наций

С 27 по 30 июня в Польше пройдёт главное волейбольное событие этого лета – финал мужской Лиги наций – 2024. На протяжении двух месяцев лучшие команды планеты боролись за право пробиться в заветную восьмёрку. И теперь, когда октет финалистов определён, осталось получить ответ на единственный вопрос: кто же заберёт главный трофей Лиги наций?

Как пройдёт финал Лиги наций — 2024?

Восемь лучших команд по итогам предварительного этапа уже распределены по финальной сетке плей-офф. 27 и 28 июня пройдут четвертьфиналы, 29 июня состоятся полуфиналы, а 30-го – финал и противостояние за третье место.

В четвертьфиналах друг с другом сыграют следующие пары команд: Япония – Канада, Польша – Бразилия, Словения – Аргентина, Италия – Франция.

Япония — Канада

Команды, занявшие четвёртое и пятое места соответственно, должны показать красивую и равную борьбу. На стороне сборной из Азии, во-первых, опыт успешного выступления в Лиге наций в прошлом году – третье место, а во-вторых, атакующая мощь Юдзи Нисиды, настрелявшего 149 очков. Впрочем, подопечным Туомаса Саммельвуо есть чем ответить: Стивен Маар на предварительном этапе перешагнул отметку в 200 мячей, а его партнёры на кураже после недавней победы над японцами и первого выхода в финал.

Польша — Бразилия

Польша в родных стенах – безоговорочный фаворит, даже против мощных бразильцев. Тысячи болельщиков будут гнать поляков к защите титула. Хотя даже без горячей поддержки команда, испытывавшая некоторые проблемы с составом, показала классный волейбол и взобралась на второе место по итогам предварительного этапа, уступив лишь Словении. На второй неделе турнира Бразилия победила Польшу в Фукуоке, но в матче на вылет, скорее всего, европейцы будут действовать куда более собранно и мощно.

Словения — Аргентина

Словенцы выглядят очевидными фаворитами в противостоянии с аргентинцами. Команда из Европы возглавляет турнирную таблицу по итогам предварительного этапа, а её лучшие игроки – в топе по статистическим показателям. Южноамериканцы же с шестью победами оказались на восьмой строчке – последней, дающей право сыграть в финале. Более того, Словения выиграла последние четыре матча у Аргентины, причём последний успех был зафиксирован буквально неделю назад – 3:0. Аргентинцы – бравые ребята, но, если они навяжут словенцам борьбу, это будет настоящая сенсация.

Италия — Франция

Наиболее яркое четвертьфинальное противостояние. Регламент уже во второй день финального этапа свёл между собой чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Французы со счётом 3:2 обыграли итальянцев на предварительном этапе турнира, однако в таблице расположились значительно ниже: на шестом месте против третьего. В составе олимпийских чемпионов по-прежнему блистает хорошо знакомый российским болельщикам Женя Гребенников, а у чемпионов мира зажигает Алессандро Микьелетто. И кто из них будет после встречи в хорошем настроении, предположить трудно, потому что шансы команд на победу в этом матче на вылет примерно равны.