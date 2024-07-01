«Меня попросили с парашютом не прыгать». Чемпионка России уезжает побеждать во Францию

Фантастическая финальная серия женской волейбольной Суперлиги вернула «Динамо-Ак Барс» в топы российского волейбола, а чемпионство – в столицу Татарстана. Казанская команда смогла обернуть яркое противостояние в свою пользу и вырвать золото у калининградского «Локомотива».

Теперь у центральной блокирующей «Динамо» Натальи Суворовой полный комплект золотых медалей всех лиг российского чемпионата. И в статусе победительницы женской Суперлиги 20-летния волейболистка отправляется покорять Францию. В интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала о переезде в Европу, любви к Китаю и даже увлечении экстримом.

«Мы до конца не могли поверить»

– Наталья, после завершения чемпионата России прошло уже немало времени. Но можешь ли ты вспомнить четвёртый матч серии, который так тяжело складывался для вашей команды. За счёт чего всë-таки удалось переломить ход встречи?

– Есть игры, которые остаются в памяти надолго и выделяются среди других. Тот матч – один из таких.

К финалу у нас восстановилась Полина Матвеева, игру которой «Локомотив» не разбирал. Да и не мог разобрать, потому что у неё не было игровой практики фактически весь сезон. Думаю, что соперник не ожидал, что несколько замен смогут так поменять ритм и ход матча. Мы добавили эмоций, игрового азарта, чтобы «загорелись глаза». И, судя по счёту, это получилось. Калининград начал нервничать и допускать ошибки, что тоже сыграло нам на руку. Ну и, конечно, не будем упускать и фактор везения.

– Предполагали, что дома с такой лёгкостью заберёте решающую игру?

– Конечно, нет. Знали только, что соперник будет уставшим. Всё-таки «Локомотив» сыграл очень много пятисетовых матчей, ещё были и серии из максимального количества встреч. Хотя и мы к пятой игре были вымотаны, поэтому настраивались на тяжёлый решающий матч. Но после победы в четвёртой игре у нас открылось второе дыхание.

– Какие чувства были после победы?

– Как и всегда, это минуты эйфории, ради которых мы играем и работаем весь сезон. Была гордость за команду, ощущение счастья! В третьей партии, когда у нас был отрыв в счёте, мы до конца не могли поверить, что почти 3:0!

«Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

– Вообще, ты долго проживаешь эмоции от выигранных и проигранных матчей?

– Все матчи разные: бывают легкие и безэмоциональные финалы, а какая-нибудь игра в группе может получиться такой выматывающей и пылкой, что потом несколько дней отходить будешь. Но всё же стараюсь близко к сердцу не принимать поражения. Главное – сделать выводы и идти дальше, исправлять ошибки. А победами, если это конец турнира или чемпионата, наслаждаюсь подольше. Рядовые победы же приравниваю к ступенькам на лестнице, которые нужно преодолеть, чтобы забраться наверх. Улыбаюсь, но после победного свистка иду пересматривать свои недочёты: где не дошла, почему тут не успела, могла ли сделать лучше.

– Это твой второй год в «Динамо-Ак Барс». Как оценишь эти два совершенно разных сезона?

– Да, эти два сезона абсолютно не похожи. По ощущениям, будто в двух разных командах была. «Динамо-Ак Барс» – мой первый клуб в Суперлиге. И я даже не думала, что за эти два года получу столько опыта, знаний в тактике, технике и психологии волейбола. Рада была работать и получать информацию не только от тренеров, но и от девочек, смотреть и брать пример с профессиональных игроков, становиться такой же. Рада была работать с ответственным медицинским штабом, благодаря которому с другой стороны взглянула на своё здоровье. Здесь я сделала большой шаг.

– Как тебе работалось с Ришатом Гилязутдиновым и Зораном Терзичем? Есть что-то, что особенно запомнилось в их подходе к тренировочному или игровому процессу?

– Каждый человек индивидуален, а тренер – тем более. Скажу, что благодаря обоим открыла для себя волейбол с другой стороны – более тактической.

Мне было очень интересно слушать, что говорят связкам, как работают с ними. Также акцент был на качественное восстановление. Наша задача – выдержать целый игровой сезон с постоянными перелётами и тренировками, поэтому здоровье ставилось на первое место. Ну и взаимоотношения в команде — ведь мы на протяжении девяти месяцев видим друг друга практически каждый день, поэтому нужно строить самую настоящую семью, где все разговаривают друг другом, поддерживают.

– Каждая команда чем-то отличается от других. Что же особенного есть в «Динамо- Ак Барс»?

– В Казани есть женская и мужская волейбольные команды, и мы прекрасно уживаемся в одном спортивном комплексе. Никогда не было ссор и недопониманий. Чувствуем себя огромной семьёй: мы ходим на игры к «Зениту», а они к нам. Стоим горой за ребят. С Алексеем Игоревичем Вербовым всегда можно поговорить, спросить что-то. Правда как семья живём, даже обедаем вместе, всегда есть о чём поговорить, посоветоваться, пошутить. Постоянно чувствуешь поддержку и отзывчивость со стороны руководства и всех сотрудников.

Наталья Суворова на награждении Фото: dinamo-kazan.com

«Меня попросили с парашютом не прыгать»

– С казанской командой ты стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок в 2022 году. Почему решила сменить клуб?

– Всё просто: мне интересно попробовать себя на международном уровне, с менталитетом другим столкнуться. Пока есть возможность и не привязана к одному месту, нет мужа и детей, могу поездить и получить интересный опыт. Давно не было практики на международной арене, да и вообще хочется побольше поиграть.

– Есть какие-то критерии, согласно которым ты для себя выбираешь команду? Потому что в своё время, после победы на молодёжном чемпионате мира, ты говорила, что было много различных предложений, но предпочтение отдала именно Казани.

– Да, всё верно. Как и при выборе любой работы ты смотришь на все условия — начиная от города и заканчивая залом. А ещё тренер, люди, с которыми предстоит работать, команда, хотя не всегда знаешь её состав, но всё равно есть отзывы о клубе – мнение, которое складывается годами. Ещё мне важны медицина и дружная атмосфера. И пока так получается в моей карьере, что каждый клуб, в котором я была, – лидер чемпионата. То есть задача там одна – первое место. Такой подход мне нравится (улыбается).

– У тебя вообще очень интересно складывается игровая карьера: в свои 20 лет ты чемпионка страны в разных российских лигах. И вишенкой на торте стала победа в элите российского волейбола – Суперлиге. Какие задачи теперь ставишь перед собой?

– С детства у меня не было кумиров, на кого бы я хотела быть похожа точь-в-точь. Понимала, что не такая по росту, комплекции и мы все разные, поэтому цель – быть идеальным игроком для себя. Я слежу за многими и у всех беру отдельные черты, будь то техника или отношение к тренировкам. Стараюсь работать на максимум, «леплю» из себя того самого кумира. Задачи, конечно, есть: совершенствоваться как игрок, в будущем выиграть международные соревнования и чемпионаты разных стран. Да и никто не отменял трёхкратные и пятикратные достижения (улыбается).

– Ты москвичка, но свою профессиональную карьеру начала в Череповце. Почему? В московские команды молодым игрокам не пробиться?

– Александр Викторович Кариков, тренер нашей молодежной сборной, позвал меня работать к себе в «Северянку». Съездили с мамой посмотрели условия, узнала, что ещё подружки со мной поедут, с которыми я играла за сборную, поэтому буду там не одна. И стала уговаривать маму меня отпустить.

Да и какие московские команды? В Суперлигу в 14 лет меня бы и не взяли, а в молодёжную я не пробовала. Да и не хотела ехать в Монино. Насколько знаю, там девочек с разных городов с раннего возраста набирают.

Наталья Суворова Фото: dinamo-kazan.com

– Ты рано переехала в Череповец. Каково было адаптироваться к новой жизни?

– Из Москвы я уехала в 14 лет, и первые полгода было сложно, мало кому говорила, что и уехать хотела, и скучала сильно. Но спустя время привыкла и к тренировкам, и к новой школе. Девчонки у нас в команде очень дружные попались, не скучно было, всегда поддерживали друг друга. Череповец – это до сих пор моя вторая семья, в которую я возвращаюсь с удовольствием. Знаю, что там много людей, которые меня любят и ждут.

– С какого времени тебе стало комфортно жить одной? И когда поняла, что хорошо справляешься со свободой?

– С 16 лет уже жила на квартире, сначала с подругами, потом в Казани – одна. Так что процесс взросления проходил очень плавно. Я поняла сразу, что чем больше свободы, тем больше ответственности. В общежитии тебя контролируют: во сколько пришёл-ушёл, как в школе дела, полы за тебя моют. А на квартире уже сам – разбираешься с сантехникой, следишь за восстановлением и питанием, стараешься не опоздать, не проспать. Всё сама. А своё свободное время всегда стараюсь заполнить чем-нибудь: учу языки, хожу на выставки или шоу.

Первый год в Казани было сложно: новый коллектив, город, команда, и я в первый раз одна живу, так что переживала. Сейчас уже нравится, настроила для себя рутину. Поэтому одной скучно не будет (улыбается).

– Получается, переезд за границу – это только спортивный вызов?

– Надеюсь на это. Знаю, что будет интересно — другие культура и язык. Я такое люблю. Первый опыт игры за границей – это вызов и желание показать себя с лучших сторон. Тут не только себя как игрока показываю, но и страну представляю. Так что ответственность побольше будет.

– Какие ожидания и цели ставишь перед собой на новый сезон?

– Безусловно, первое место в чемпионате и кубке Франции. Знаете, интересно общаться с людьми с другим менталитетом, что-то новое для себя перенять, опытом делиться, расширять кругозор. Верю, что это поможет мне вырасти и как игроку, и как личности.

– Созванивалась с кем-то из девчонок, кто уже выступал в «Волеро Ле-Канне»? Если да, то что они сказали?

– Попросили с парашютом не прыгать и приехать в целости и сохранности (смеётся). А если серьёзно, то, конечно, созванивались. Рада, что там уже провели несколько сезонов мои подруги, которые могут всё рассказать. Сказали, что все условия созданы, хорошая медицина и взаимоотношения в команде. Из нового для меня – меньше перелётов и больше переездов на автобусе. Другой климат и язык. Может, французский подучу.

«У меня мурашки всегда от Олимпиады»

– Наталья, у тебя уже есть опыт выступления в составе юниорской и молодёжной команд России. Вы выигрывали чемпионат Европы (2020) и мира (2021). Должны были состояться ещё два старта, но из-за политики этого не произошло. Не обидно, что могли ещё завоевать медали?

– Обидно, что могли бы стать двукратными чемпионками мира и Европы, выиграть олимпийский фестиваль и набраться опыта в играх с международными командами. Это очень большая мотивация для меня была, сейчас – сложнее. Непривычно, что лето свободное, есть отпуск. Обычно июль и август – это были международные турниры, пик формы, а тут, наоборот, надо только начинать набирать форму. Обидно, что ничего не можешь с этим поделать, но это жизнь. Могло бы вообще ничего не быть, а мы успели, и нам повезло. Так что смотрим в будущее и надеемся, что следующим возрастам откроют доступ к международным соревнованиям.

Молодёжная сборная России по волейболу с Натальей Суворовой Фото: Федерация волейбола России

– Как считаешь, насколько важны и нужны выступления на международной арене для молодых игроков и для развития российского волейбола в целом?

– Очень важны. У нас есть отличные тренеры, перспективные девчонки, вся нужная работа проводится. Но международные соревнования нельзя сравнить с чемпионатом страны. Там огромная закалка для нервов, проверка характера, опыт неописуемый! Само понятие «защищать честь своей страны» подсознательно добавляет стресса на соревнованиях.

Ну и, конечно, мы говорим про международный опыт — как для тренеров, так и для игроков — которым важно обмениваться. Нужно сравнивать, на каком уровне игры относительно других стран мы находимся, определять сильные и слабые стороны и таким образом готовить профессиональных игроков в первую команду, ведь всё начинается с детства.

– Следишь за другими чемпионатами, за играми сборных? Тем более что сейчас в самом разгаре Лига наций, затем Олимпиада будет.

– С уходом наших сборных, стала меньше смотреть международных игр. Финалы Лиги чемпионов смотрела, некоторые игры турецкого и итальянского чемпионатов. Слежу всегда за нашими игроками за границей и радуюсь за них как за себя. В Лиге наций следила за результатами, трансляции только на финальных матчах включала. Олимпиада, конечно, уровнем выше, и все команды сейчас нацелены на неё, поэтому её буду смотреть, причём не только волейбол. Вообще, у меня мурашки всегда идут от Олимпиады, в особенности от церемоний награждения и слёз спортсменов сразу после победы.

– Какие зарубежные команды выделяешь? За кем смотришь?

– В большей степени слежу за топами турецкой и итальянской лиг: «Савино Дель Бене», «Фенербахче», «Экзачибаши», «Вакифбанком». С нового года, наверное, китайский волейбол буду смотреть, хотя раньше не интересовалась им. А теперь интересно и в спорт этой страны погрузиться.

«Я забралась на Великой Китайской стене выше всех»

– По твоим социальным сетям можно сказать, что ты рисковая девушка и часто устраиваешь себе своего рода челленджи: это и роумп-джампинг, и прыжок с парашютом с 3000 м. С чего начался такой экстрим?

– Даже не знаю. Это будто вызов самой себе, который, наверное, оправдывает моё нахождение в спорте. Риск, эмоции, адреналин. Без этого сложно жить спортсмену, без постоянных вызовов самому себе. Но всё хорошо в меру. Стараюсь не злоупотреблять экстримом, подхожу к этому с умом.

– Не так давно тебе покорилось одно из новых чудес света – Великая Китайская стена. Трудно было?

– Есть несколько отрезков Китайской стены, где есть фуникулëры, машинки, которые поднимают наверх. Но первый раз, конечно, самой подняться хочется. Это совсем другое (улыбается). Да, было трудно, я потратила все силы на подъём, хотелось всё выше и выше. После полутора часов ноги забились полностью, а нужно было ещё спускаться. Это было даже сложнее, потому что ступеньки все разной высоты, неровные, что логично, ведь никто не думал при строительстве, что по ним будут ходить туристы. Поэтому к концу спуска даже судороги в ногах появлялись. Но зато я забралась выше всех, никого больше со мной не было на том отрезке стены (улыбается).

Наталья Суворова на Великой Китайской стене Фото: Из личного архива Натальи Суворовой

– Откуда такая любовь к Китаю и его культуре? Чем он так зацепил?

– Спонтанно в 11-м классе захотела учить китайский, взяла репетитора, и затянуло. Чёрточки, иероглифы, вроде что-то получалось. Потом начала культурой интересоваться, стало ещё интереснее. Затем история, еда, традиции – всё по-другому. И вот я уже смотрю университеты, команды в Китае, пью чай и закусываю лунным пряником.

Это другой мир, он развивался отдельно от Европы, и мы не так много изучаем Восток на уроках истории. А ведь это древняя и глубокая культура, которая складывалась тысячелетиями. Люди там смотрят на всё совсем по-другому, и мне оказалась близка их философия (улыбается).

– Огромный интерес к этой стране означает, что в будущем возможен вариант выступления в китайском чемпионате?

– Я не могу точно сказать, как у меня сложится карьера и какие будут возможности. Но мне было бы интересно поиграть в стране, язык и культуру которой изучаю. Если будет такое предложение, то я не откажусь пожить в языковой среде и совместить изучение культуры со спортом.

– Сколько иностранных языков, помимо китайского, ты знаешь?

– Английский, пару фраз на итальянском и сербском смогу сказать. Это издержки профессии (смеётся).

Уровень английского выше уровня китайского, но некоторые слова знаю на китайском, а на английском понятия не имею. Сложно учить сразу два языка, слова путаются, особенно когда везде разная грамматика и построение предложений. Из китайского перенимаю стиль общения – у них много междометий, «аканий» в речи, протяжных лишних звуков.

Наталья Суворова в национальном китайском костюме Фото: из личного архива Натальи Суворовой

– Вообще, ты любишь путешествовать?

– Да! Я из тех, кто любит прочувствовать местную культуру, покататься на общественном транспорте, пройтись пешком, постоять в толпе. Думаю, это с детства пошло, бабушка два раза в год меня на море за границу возила, там всегда на экскурсии брала. С мамой Россию изучали – от города Мышкин до Великого Устюга путешествовали, ездили по Золотому Кольцу. Россия великолепна и многогранна, я восхищаюсь своей страной. Поэтому тут и речи быть не может, я люблю путешествовать, мне сложно сидеть на одном месте.

– Какая была самая запоминающаяся поездка? И почему?

– Из тех, где была с командой, зацепили Мексика и Нидерланды. В том числе и тем, что и там, и там были удачные чемпионаты мира. Сейчас, конечно, Китай, понятно почему. Нравится Таиланд – там всё про спокойствие и духовность, быстро силы восстанавливаются. Италия нравится своим колоритом и красивым языком.

Понравилась Черногория, на удивление зацепила меня, когда маленькой была. Помню, сидели на пикнике в сосновом лесу, потом спустились вниз, пару минут, а там уже море и пальмы. Интересный контраст тогда для меня был. Но много эмоций у меня вызывают и путешествия по России. В том году была в Дагестане, а до этого первый раз ездили на Красную Поляну. Это просто необыкновенные места нашей страны.

– Какие ещё страны, а, может, конкретные места есть у тебя в списке будущих путешествий?

– Как истинный путешественник, скажу, что хочу посмотреть всё и как можно больше. Потому что каждая страна самобытна, интересна, со своими традициями и ценностями.

Но список, вдохновляющих мест все же есть. Новая Зеландия с её пейзажами. Думаю, многие видели отель в Кении, где можно позавтракать с жирафами. Ну и как можно не захотеть хотя бы один день провести там? Ещё мне нравятся скандинавские страны. А в России хочу на Камчатку съездить и в Карелию.