Французы выиграли Лигу наций прямо перед домашней Олимпиадой! Заберут и золото Игр?

В польском городе Лодзь завершилась волейбольная Лига наций – 2024 среди мужских команд. В финале турнира неожиданно победили хозяева будущей Олимпиады, прошедшие в «Финал восьми» только с шестого места. Судя по всему, мотивация перед домашними Играми у французов бешеная.

Теперь принимать гостей они будут не только в качестве действующих олимпийских чемпионов, но и как двукратные победители Лиги наций.

Четвертьфиналы

По итогам предварительного этапа в «Финал восьми» пробились сильнейшие сборные мира, в соответствии с местами в турнирной таблице: Словения, Польша, Италия, Япония, Канада, Франция, Бразилия и Аргентина. Турнирная сетка четвертьфиналов обещала невероятную интригу, так что предугадать финалистов заранее было действительно сложно.

Самой предсказуемой выглядела встреча между лидером турнира сборной Словении, одержавшей 11 побед в 12 матчах, и запрыгнувшими в последний вагон «Финала восьми» аргентинцами, на счету которых шесть побед в 12 встречах. Но южноамериканцы заставили европейцев понервничать, неспроста же они брали медали на Играх в Токио.

Команды попеременно брали сеты, так что исход противостояния решился только на тай-брейке. Лишь в пятой партии словенцы смогли переломить ход игры и победить — 15:7.

Турнирная таблица предсказывала равную борьбу между Японией и Канадой, занявшими по итогам предварительного этапа четвёртое и пятое места соответственно. Но мировой рейтинг говорит сам за себя – Япония выглядела явным фаворитом, что и доказала на деле – победа со счётом 3:0.

Полякам, действующим чемпионам Лиги наций, как и год назад в четвертьфинале предстояла встреча с бразильцами – чемпионами мира 2021 года. Единственная встреча между ними на текущем турнире завершилась победой Бразилии со счётом 3:1. Но в четвертьфинале поляков гнали родные трибуны. Как итог – те же 3:1, но уже в пользу хозяев площадки.

Сборная Польши Фото: volleyballworld.com

Центральным матчем этого этапа стала встреча действующих олимпийских чемпионов из Франции, и чемпионов мира 2022 года из Италии. Единственное континентальное дерби четвертьфинала дошло до пятого сета. Хозяевам будущей Олимпиады удалось дважды отыграться, а затем и выиграть, сломив сопротивление соперника на тай-брейке.

«Не думаю, что многие ожидали, что матч будет таким тяжёлым, но эта молодая итальянская команда очень хороша», – отметил либеро сборной Франции и петербуржского «Зенита» Женя Гребенников.

Полуфиналы

На первый матч полуфинала Лиги наций – 2024 на арене «Атлас» собралось более 10 тысяч болельщиков. Все они хотели увидеть битву хозяев площадки и лидеров мирового рейтинга из Польши и французов – олимпийских чемпионов и хозяев предстоящих Игр.

Под рёв трибун поляки взяли первый сет — 25:22. Затем ровно с таким же счётом уступили во втором, да и третий остался за французами — 25:23. Хозяева площадки вернули надежду болельщикам, выиграв четвёртый сет — 25:20, но уступили на тай-брейке, и толпа на арене была вынуждена утихнуть.

Лучшим бомбардиром матча стал Ясин Луати, заменивший в составе Нгапета и набравший 21 очко. У поляков 18 очками отметился Норберт Хубер.

«Они действительно хорошо подавали в первых двух сетах, и это было довольно тяжело. Наши пасующие отлично справились и не позволили им сделать слишком много эйсов, и из-за этого им было сложно поддерживать свой уровень. Мы просто играли в свою игру и были очень сильны в обороне, и мне нравится, как мы подошли к матчу. Мы усердно тренируемся, чтобы играть в такие моменты, как этот, и нам повезло, что мы справились со своей работой», – прокомментировал результат связующий Франции Антуан Бризар.

Во втором матче за выход в финал Лиги наций встретились Словения и Япония. Напомним, на предварительном этапе европейцы, ставшие первыми, проиграли только в 1 из 12 матчей. Как раз Японии.

Вот и в полуфинале словенцы не справились со вторым номером мирового рейтинга – 3:0 в пользу азиатов. Самым результативным игроком матча стал капитан Японии Юки Исикава, продолжающий тащить команду. Он набрал 21 очко против 20 у лучшего бомбардира турнира словенца Тончека Штерна.

Япония впервые завоевала право выступить в финале Лиги наций.

«Выход в финал делает нас очень, очень счастливыми. Это была очень тяжёлая игра, и она была сыграна на таком высоком уровне. Но я думаю, что у каждого из наших игроков сегодня был правильный настрой. Завтра мы проведём наш последний матч, и нам нужно быть готовыми сделать ещё больше против Франции, чтобы завоевать титул, что и является нашей целью», – отметил диагональный сборной Японии Юдзи Нисида.

Финал

В финальный день первыми на площадку вышли сборные Польши и Словении. К радости домашних трибун, полякам удалось поставить красивую точку в турнире, обыграв соперника со счётом 3:0 и завоевав бронзовые медали.

Для лидеров мирового рейтинга эта награда – пятая подряд в Лиге наций: золото в 2023-м, серебро в 2021-м, бронза в 2019-м и 2022-м.

Самым результативным игроком матча стал звёздный доигровщик поляков Вильфредо Леон, набравший 18 очков. А вот Тончек Штерн в ответственный момент свою команду выручить не смог – он набрал лишь 11 очков.

«Мы рады, что нам удалось сыграть лучше, чем в полуфинале. Вчера я был не в лучшей форме, но сегодня мы смогли завоевать бронзовую медаль на глазах у наших болельщиков, и это многое значит для нас и для них. Турнир показал, на каком уровне мы находимся в преддверии Олимпийских игр в Париже, и это очень важно», – прокомментировал результат Польши Леон.

Но главное внимание нейтральных болельщиков было приковано к финальному матчу между сборными Франции (пятое место мирового рейтинга) и Японии – (2). Учитывая более ровное прохождения турнира японцами, победа «трёхцветных» со счётом 3:1 стала чуть ли не сенсацией.

На предварительном этапе у сборной были взлёты и падения, команде удалось победить только в 8 из 12 матчей. Но на финишной прямой Франция нашла свой ритм и расправилась с тремя лучшими командами мирового рейтинга – Италией, Польшей и Японией. Заслуженный трофей.

Для японцев же это серебро сродни золоту. Во-первых, это их лучшее достижение в Лиге наций. А во-вторых, сборная впервые с 1977 года дошла до борьбы за золотые медали на крупных международных турнирах.

«Мы очень рады, что вышли в финал, но сегодня был тяжёлый матч. Поздравляю Францию с завоеванием титула. Выступление в финале стало для нас отличным опытом, и это поможет нам подготовиться к Олимпийским играм», – заключил капитан сборной Японии Исикава.

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«Япония – всегда сильный соперник. Мы стараемся быть терпеливыми, когда играем с ними, но всегда непросто сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Победа в Лиге наций – отличный способ подготовиться к Играм в Париже, которые являются нашей главной целью на сезон. Мы хотели выйти в полуфинал, поэтому нет ничего лучше, чем выиграть золото. У нас есть много парней, которые могут прийти и помочь команде, и это одна из наших главных сильных сторон», – отметил диагональный Франции Жан Патри.

Таким образом, Франция вернула себе титул чемпионов Лиги наций, который уже завоёвывала в 2022 году. Хватит ли у сборной запала на домашние Олимпийские игры или противники реализуют против них всю свою спортивную злость – увидим чуть больше чем через месяц.