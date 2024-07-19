«Я приняла окончательное решение». Российская чемпионка мира объявила об уходе из спорта

Волейбольный мир мог и не узнать о Евгении Старцевой, если бы не воля случая, а затем слова детского тренера, которые повлияли на то, что из потенциальной нападающей сборной института получилась связующая мирового уровня.

Сочетая талант с огромной долей трудолюбия, волейболистка проторила неповторимый спортивный путь: выступала в российских топ-клубах и за сборную страны и везде смогла добиться потрясающих результатов.

Летом 2024 года заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы и мира, многолетний капитан сборной России, обладательница всевозможных наград всероссийских турниров завершила свою блестящую карьеру. Официально о принятом решении связующая рассказала «Чемпионату».

«Я официально заявляю, что заканчиваю»

– Евгения, давай сразу начнём с главного вопроса: где ты сейчас? Потому что команды вышли из отпуска, но по тебе до сих пор нет никакой ясности, кроме той, что ваши пути с московским «Динамо» разошлись. А недавно и вовсе появилась информация, что ты завершаешь карьеру…

– Да, то, что наши пути с «Динамо» разошлись, стало известно в начале мая. И то, что заканчиваю свою игровую карьеру – это тоже правда. Для кого-то это будет радость, для кого-то – разочарование, но это действительно так. Такое решение я приняла уже после завершения сезона.

– Во время прошлого сезона ты говорила, что будешь играть «пока есть силы, мотивация и здоровье». Чего же не хватило? Почему закончила?

– Наверно, я сейчас не смогу повторить свои же слова. Потому что силы у меня точно есть. И с мотивацией проблем никогда не было, всегда выходила играть только на победу. Однако, к сожалению, стало беспокоить колено. Это случилось в самый неподходящий момент, перед плей-офф. Я практически два месяца пропустила, что очень сильно сказалось на качестве моей игры. Сложно было после этого возвращаться в игровой ритм. Плюс ко всему сам плей-офф выдался тяжёлым. Но, опять же, я не могу сказать, что проблемы с коленом и стали главной причиной. Нет, просто они есть. И к тому же сейчас появилось желание заниматься больше собой и своей семьёй.

– Ты понимала, что это будет твой заключительный год и по его завершении нужно будет поставить точку независимо от исхода чемпионата?

– Если честно, у меня в течение чемпионата не было 100-процентной уверенности, что это будет мой последний сезон. Были мысли 50 на 50: понимала, что могу продолжить карьеру, но и была готова завершить её. Однако окончательное решение приняла после сезона.

– Неужели не хотелось уйти на позитивной ноте?

– Тут как посмотреть. Если брать два последних года, то мы провалили только последний чемпионат. А до этого выиграли шесть турниров, поэтому не могу сказать, что закончила не на позитивной ноте.

ЖВК «Динамо» Москва Фото: Пресс-служба «Динамо» Москва

– Получается, это официальное заявление? Или, может, есть какая-то маленькая надежда, что ты вернёшься, как было в случае с Мариной Бабешиной и Верой Ветровой?

– На данный момент, я официально заявляю, что заканчиваю. Опять же, что будет через год или два, не знаю. Как, например, это было в случае с Мариной или Верой. Но пока вероятность, что вернусь, очень маленькая. Это даже не 10%, а 1%.

– От чего может зависеть твоё возвращение? Условия контракта, команда или что-то ещё?

– Это точно зависит не от того, что предложат или какой это будет клуб. Думаю, что у многих игроков, которые возвращаются спустя какое-то время, просто появляется огромное желание играть, не важно за кого. Просто хочется опять прожить эти эмоции, быть в движении. Поэтому, если пойму, что не могу без волейбола, только тогда появится вероятность, что могу вернуться. Но я возрастной игрок, в следующем году мне будет уже 36. Многие мои коллеги и подруги, кто закончил в таком возрасте, говорят, что у них нет желания жить в прежнем режиме. А если и возвращаться, то только с огромным желанием. Будит ли оно у меня через год или два, не знаю.

– Вообще, какие чувства и эмоции испытываешь по этому поводу? Есть осознание, что не нужно ехать на сборы, жить по расписанию?

– Конечно. Я сейчас в свободном плавании и принадлежу сама себе. Хотя до конца не понимаю, что завершила и что не нужно никуда ехать. Да и прошло всего два месяца, поэтому пока всё воспринимаю как отпуск после сезона. Не знаю, как буду себя чувствовать после долгого времени без тренировочного процесса и почувствую ли нехватку волейбола, но сейчас у меня её нет. Я спокойна, и мне не хочется бежать в зал. Что будет дальше – время покажет.

Евгения Старцева Фото: из личного архива Евгении Старцевой

«Уходить в другую сферу пока не планирую»

– Не хочешь себя попробовать в качестве тренера? Например, у мужчин есть классные примеры: Алексей Вербов, который возглавляет казанский «Зенит», или Александр Волков, успешно стартовавший с «Белогорьем».

– Во время моей карьеры мне не раз задавали этот вопрос, мол, а что после волейбола – тренер? И я всегда отвечала: «Нет». У меня никогда не было такого желания, и сейчас его не появилось. Для этого должно быть что-то внутри. Например, когда с Алексеем Вербовым разговариваешь, понимаешь, что он этим горит. Для него тренерская работа – то, к чему он готовился: сначала помогал Владимиру Романовичу, затем уже сам возглавил команду. А у меня никогда не было такого рвения, поэтому я со спокойной душой говорю нет тренерской работе.

– Тогда в каком новом статусе мы увидим Евгению Старцеву? Будет ли твоя карьера связана со спортом или за столько лет ты «наелась» волейболом, что это будет что-то кардинально новое?

– Чем конкретно буду заниматься, пока не могу сказать, потому что сама ещё не знаю. Есть разные мысли, но пока не определилась. То, что это будет связано со спортом и с волейболом в частности – да. Это то, что я знаю хорошо и знаю изнутри. Если смогу поделиться своими знаниями и они кому-нибудь помогут, буду рада. Уходить кардинально в совершенно другую сферу пока не планировала. Может, в будущем. Но сейчас, наверно, я очень хорошо разбираюсь только в волейболе.

– Ты закончила спортивный университет. Не было ли желания получить какую-нибудь другую специальность?

– Были мысли. Даже буквально несколько лет назад, когда у меня была небольшая пауза в карьере. Затем, вернувшись, я пробовала совмещать полноценную учёбу и профессиональный спорт, но мне было трудно. После тяжёлых физических нагрузок головой особо не хочется думать, есть желание, наоборот, её отключить. Кому-то, напротив, это помогает переключиться, и я знаю немало девчонок, кто с лёгкостью совмещает учёбу и спорт, получая не одно высшее образование. Но для меня это было достаточно тяжело. Зато сейчас есть всё, для того чтобы заняться своим образованием.

«К плей-офф мы подошли не в лучшей форме»

– Давай вернёмся в прошедший сезон, в котором для московского «Динамо» изначально всё складывалось более чем удачно – победы в Кубке столетия, Суперкубке и Кубке России, да и на протяжении всего регулярного чемпионата вы держали высокую планку. Всем уже казалось, что и золото Суперлиги останется в Москве. Что случилось на финишной прямой?

– Это очень сложный вопрос. Ни один человек из нашей команды и тренерского штаба на 100% не ответит, что же пошло не так. Мы действительно продолжительное время были на ходу, однако к плей-офф подошли не в самой лучшей форме. Мы не были на игровом пике ни физически, ни эмоционально. У нас были травмы, причём не у одного игрока, и не было полноценного тренировочного процесса. И вот такие моменты не позволили нам полноценно подготовиться к решающим играм. Это было видно даже по первым матчам с «Уралочкой», где мы обе встречи сыграли из пяти партий. После них мы сами понимали, что не показываем ту игру, которая была в Кубке России, где мы обыграли «Локомотив» со счётом 3:0 в матче за выход в финал. Там действительно была одна из наших лучших игр, всё шло как по книге.

ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

А вот полуфинал чемпионата, всё с тем же Калининградом, дался нам тяжело. Плюс были накладки с расписанием, которые лишили «Динамо» преимущества своей площадки. К тому же у нас возрастная команда, и было сложно играть два матча подряд на своём максимуме, а они ещё выходили за рамки трёх сетов. Мы, как паровоз, пытались разогнаться, но, к сожалению, не смогли. В душе надеялись, что получится набрать обороты и показать тот уровень игры, который был у команды на протяжении двух лет. Однако в пятой решающей встрече «Локомотив» оказался лучше. С нашей стороны же была не самая удачная игра. Вообще, это был самый тяжёлый плей-офф за всю мою игровую карьеру.

– Как считаешь, за счёт чего «Ленинградке» удалось победить вас в серии за бронзовые награды? Если смотреть на состав, то его нельзя назвать звёздным, как например у того же «Локо».

– Конечно, если брать по игрокам, то у нас были и заслуженные мастера спорта, и олимпийские чемпионки. Но сыграл тот фактор, что для нас матчи за бронзу уже расценивались как неудача. Для Питера же, наоборот, попадание в четвёрку было шагом вперёд, а возможность ещё и выиграть медали дала команде дополнительный стимул. Они были голодными до победы. Тем более что у них не было никогда этой бронзы. Мы, конечно, тоже боролись. Я думаю, все видели, что игры с «Ленинградкой» выдались достаточно напряжёнными, команды отыгрывались со счёта 0:2. Но, видимо, Питер хотел больше.

Игры с «Ленинградкой» выдались достаточно напряжёнными Фото: leningradka.spb.ru

– Когда стало известно, что ты расстаёшься с «Динамо», были предложения от других клубов? Тем более что на связующих всегда огромный спрос.

– Предложения, конечно же, поступали. Были звонки, когда узнали, что я ухожу из «Динамо». Это и российские клубы, и заграничный вариант, однако мой ответ был отрицательным. Я уже не рассматривала предложения, потому что для себя приняла окончательное решение о завершении карьеры.

– Ты на протяжении девяти лет выступала за казанскую команду, можно сказать, что с твоим участием творилась история: по четыре раза Казань выигрывала чемпионат России и Кубок России, а также побеждала в Лиге чемпионов ЕКВ, на клубном чемпионате мира и в Кубке ЕКВ. Твоей одноклубницей во время всех этих побед была Екатерина Гамова. По завершении её карьеры клуб вывесил под своды арены игровую майку Гамовой. Думаю, что было бы символично, если бы к ней присоединилась и твоя. Не было ли таких разговоров и предложений со стороны «Динамо-Ак Барс»?

– Когда я уходила из Казани после девяти лет, у меня состоялся разговор с руководством клуба и такая тема обсуждалась, что моя футболка будет там висеть. Во всяком случае были такие планы. Но я продолжила играть, а подобное происходит только после окончания карьеры. Зато теперь самое время (улыбается). И если это произойдёт, буду только рада и с удовольствием приеду в Казань.

Евгения Старцева Фото: Пресс-служба «Динамо» Казань

– А ты не думала провести прощальный матч, собрав вместе игроков, с которыми раньше выступала и в клубе, и на уровне сборной?

– Ты знаешь, это достаточно редкое мероприятие, особенно у нас в России. Я сама в таком участвовала у Кати Гамовой. А больше и не знаю, проводились такие встречи или нет. Так что мыслей таких у меня не было.

– Если предположить, что такой матч всё-таки состоится, то кого бы из игроков ты пригласила?

– Это непростой вопрос, потому что я с очень многими играла на протяжении всей моей карьеры. На прощальный матч, наверное, нужно позвать человек 25, но, думаю, их было бы больше (улыбается). Потому что карьера у меня достаточно длинная, начиная с 16 лет я выступала уже за основную команду и привлекалась в сборную. И естественно застала много классных игроков того поколения, которые на данный момент уже давно не играют. А сейчас сама заканчиваю и понимаю, что рядом со мной уже молодые девчонки, которым по 17-18 лет. Поэтому позвала бы многих. Но первыми приходят на ум мои близкие друзья: Катя Гамова и Катя Уланова. Это точно были бы первые люди, которым бы я позвонила.

Евгения Старцева и Екатерина Гамова Фото: Пресс-служба «Динамо» Казань

Опять же, очень много хороших игроков, которые выступают за границей. Там тоже есть мои подруги: Саманта Фабрис, с которой играли в Казани, Элица Васильева, с которой до сих пор поддерживаю связь и дружу. Это тоже близкие мне люди, кого бы я в первую очередь хотела увидеть.

«С твоим ростом будешь играть только за институт»

– Давай отмотаем время назад. Как девочка Женя попала в волейбол?

– Как мне кажется, девочка Женя вообще попала в волейбол случайно. Это было в первом классе, когда пришёл тренер и выбрал из всех девочек меня, потому что я была самой высокой. Мне дали записочку с приглашением в спортивную секцию волейбола. Родители отвели меня на первую тренировку, после которой поняли, что мне понравилось. Потому что до этого я ещё занималась фигурным катанием, но там у меня не наблюдалось такого рвения, зато были слёзы и находились причины, чтоб только туда не идти. А вот на волейбол всегда шла с удовольствием. И большое спасибо родителям, что поддержали мой выбор, несмотря на то что нужно было ездить на другой конец города, поменять школу. Даже когда не было денег купить экипировку, они всё равно находили возможность, чтобы у меня было всё для тренировок. Поэтому я всегда чувствовала их поддержку. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что если бы они не отпустили меня в спортивный класс, то, скорее всего, ни о какой волейбольной карьере, не говоря уже о высоких достижениях, не было бы и речи.

– Кто были твои первые тренеры, которые разглядели в тебе потенциал?

– В детском возрасте у меня было два тренера — это Людмила Владимировна Сухова и Надежда Николаевна Гусева. Огромная им благодарность за ту работу, которую они делают. Потому что из нашей челябинской спортивной школы всегда выходит очень много волейболисток, которые играют на высоком уровне в российской Суперлиге.

Потенциал связующей во мне разглядела Людмила Владимировна. Потому что по детям я всегда была нападающей и набирала больше всех очков в атаке. А она поняла, что мой рост не будет 190 и выше. И как-то раз меня подозвала и сказала: «С твоим ростом ты будешь играть только за институт. А если хочешь играть за сборную России, то тебе нужно пасовать». В то время ещё играли по старой системе «два-четыре», где мне можно было и атаковать, и пасовать. Но после таких слов я сделала акцент только на передачах.

– Оглядываясь назад, что можешь сказать про весь свой спортивный путь? Всё ли получилось из того, что ты хотела и о чём мечтала?

– Конечно, хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр, тем более что я была на двух Олимпиадах. И всегда у нас были шансы подняться выше, но, к сожалению, мы упускали свои возможности. Это единственное, о чём я, может быть, жалею. А если смотреть на всю свою карьеру, то она действительно была яркой, интересной: столько титулов, наград и медалей. Да были и травмы, проигрыши и разочарования. Но всё равно позитивных моментов намного больше – это не только победы, но ещё и люди, с которыми нас теперь связывает дружба. Это был увлекательный волейбольный путь!

Евгения Старцева в сборной России Фото: Toru Hanai/Getty Images

– Можешь дать совет тем, кто делает первые шаги в большом спорте?

– Неважно, какой у вас талант, неважно, насколько вы молоды и перспективны, неважно, какие у вас физические данные. Всегда нужно работать. Работать как физически, так и головой. Я замечала, что очень многие молодые игроки знают, что они перспективные, и, к сожалению, думают, что этого достаточно. Поэтому моё пожелание молодым игрокам – работать над собой, своим телом и головой, чтобы прогрессировать и двигаться вперёд. Только так можно добиться действительно высоких результатов.

«Мы бы смогли конкурировать на Олимпиаде»

– Будешь следить за Играми в Париже?

– Да, с удовольствием посмотрю. Следила ещё за Лигой наций и даже посмотрела несколько финальных матчей. Очень жаль, конечно, что нас нет на международных соревнованиях. Но всё равно посмотрю — и за другими видами спорта тоже, особенно за теми, где будут участвовать российские спортсмены, которым всё же удалось поехать. Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать, даже если они будут выступать под нейтральным флагом.

– Как считаешь, если бы сборная России поехала во Францию, то смогла бы составить достойную конкуренцию сборным других стран?

– Да, 100%! Сборная России всегда показывала себя только с сильной стороны, умеющей бороться, несмотря ни на что. Поэтому я считаю, что мы бы смогли конкурировать с другими сборными. Ну а пока нам остаётся только надеяться на скорейшее возвращение на международную арену.

Женская сборная России по волейболу Фото: Федерация волейбола России

– Назови свою тройку претендентов на медали ОИ-2024.

– Лигу наций выиграли итальянки. Хотя этот турнир не показатель, а всего лишь своего рода подготовительный этап. Но отнести сборную Италии к фаворитам можно. Ещё включу в медальную тройку действующих олимпийских чемпионок – команду США. Это та сборная, которая в любом случае проявит себя. Вообще, очень много сильных и достойных команд, трёх мест недостаточно (улыбается). Назову тех, кто может побороться: неплохо смотрятся Польша, Турция с усилением в лице Варгас, нельзя сбрасывать со счетов Китай и Сербию. Хотя без России это будут не такая интересная Олимпиада, но в любом случае буду смотреть с удовольствием.

«Мне уже поступало предложение сняться в кино»

– Евгения, ты сама из Челябинска, продолжительное время провела в Казани и два года играла в Москве. Какой город считаешь своим домом и где собираешься сейчас жить?

– Да, так получилось, что я жила в замечательных городах. Челябинск – это мой родной город, где я выросла. Он в любом случае останется моим домом, где живут мои родители, сестра и племянник. И я по возможности стараюсь туда прилетать, чтобы провести время со своей семьей. Казань на протяжении девяти прекрасных лет тоже была моим домом. Там было очень комфортно жить и работать. Недавно я как раз там была и провела несколько дней, побывав на Волге. Мне всегда нравится туда возвращаться. Но на данный момент я в Москве и в ближайшем будущем буду жить здесь.

– Почему столица? Любишь ритмичные города?

– За два года я полюбила Москву. Это очень красивый город. Да, московский ритм жизни отличается от того, что в Челябинске и Казани, но, видимо, я к нему тоже приноровилась. Здесь действительно немного больше суеты, пробок и очень много людей, чем в тех городах, где я до этого жила. Но мне это нравится. Я люблю Москву, её ритмичность и планирую жить здесь.

– По твоим социальным сетям можно заметить, что тебе нравится посещать театры и кинопремьеры. Часто бываешь на подобных мероприятиях?

– По возможности стараюсь посещать. Были, конечно, и такие спектакли, где не всегда по душе постановка, но это очень редко. В большинстве случаев всё равно выхожу с положительными эмоциями от просмотра.

– Что из последнего ты посмотрела?

– Вот недавно я посетила кинопремьеру российского фильма «Мой любимый чемпион». С удовольствием его посмотрела – это очень милый и душевный фильм. Увидела людей, кто его создал и кто в нём снимался. Было очень интересно и приятно посетить такое мероприятие.

Евгения Старцева Фото: из личного архива Евгении Старцевой

– Если бы тебе поступило предложение сняться в кино, согласилась бы?

– Да, даже не раздумывая, согласилась бы (улыбается). Кстати, открою небольшой секрет, что мне уже поступало подобное предложение пару лет назад. Однако так сложились обстоятельства, что не получилось воплотить это в жизнь. Но я тогда тоже сразу дала своё согласие (улыбается).

– Какую роль бы ты смогла сыграть?

– Думаю, что точно это был бы не негативный герой. Как мне кажется, я по жизни человек позитивный, и сняться в роли злодейки было бы тяжело.

Кстати, вспомнила ещё одну историю, которая тоже произошла несколько лет назад. Я попала в одну компанию, и там была девушка из киноиндустрии, которая как-то связана со съёмками фильмов. И она весь вечер смотрела на меня и говорила, что найдёт для меня роль в кино. Не знаю, насколько это было серьёзно с её стороны, но такое было. Может, она что-то разглядела во мне. А сейчас я ещё и свободна, так что готова пробовать (улыбается).