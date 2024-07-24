Какая волейбольная сборная возьмёт Олимпиаду у мужчин? Интрига максимальная!

27 июля на Олимпийских играх в Париже стартует волейбольный турнир. 12 сборных будут сражаться за медали. И этот турнир обещает стать крайне интересным, пусть сборная России и не сыграет. Рассказываем всё, что нужно знать о главных претендентах на медали.

Формат олимпийского волейбольного турнира

Традиционно в Олимпиаде в Париже примут участие 12 команд. Но если раньше их делили на две группы, то сейчас будут три — по четыре команды в каждой. В четвертьфиналы пройдут по две лучшие из каждой группы и две лучшие с третьих мест.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А

Франция

Словения

Канада

Сербия

Группа В

Польша

Италия

Бразилия

Египет

Группа С

Япония

США

Аргентина

Германия

Франция. Хозяева, действующие чемпионы, но не фавориты?

Конечно, вы наверняка помните финал Токио-2020, в котором сборная Франции победила сборную России на тай-брейке. Французы практически сохранили состав, в Париже сыграют 10 олимпийских чемпионов. Конечно, действующие чемпионы постараются завоевать золотые медали ещё раз. И, конечно, они в числе фаворитов. Но главными претендентами их назвать сложно.

ЭРВИН НГАПЕТ В СБОРНОЙ ФРАНЦИИ Фото: Toru Hanai/Getty Images

Почему могут выиграть: домашние трибуны, сыгранный состав и кураж. Когда эта команда начинает творить чудеса в защите, а её лидер — Эрвин Нгапет — вытворяет цирковые номера с максимальной эффективностью, остановить Францию очень сложно. Качественный состав на всех позициях, лучший либеро мира Женя Гребенников. Дружная и сплочённая команда, выигравшая совсем недавно Лигу наций даже в усечённом составе.

Почему не выиграют: травмы. Без них не обошлось. Практически всю Лигу наций пропустил центральный Бартелеми Шиненьезе, постоянно испытывал проблемы с ногой и Нгапет. Доигровщик — лидер команды, но его природа такова, что ему нужно играть. Оставлять Нгапета на скамейке — мина замедленного действия. Впрочем, Андреа Джани прекрасно знает этого волейболиста, во многом благодаря ему он и оказался у руля сборной Франции.

Когда у Нгапета не идёт, это сразу же сказывается на всей команде. Правда, за сборную Эрвин всегда выкладывается. Но не расстроит ли его тот факт, что его не выбрали знаменосцем на церемонии открытия Игр? Можно отметить и недостаточно глубокий состав, хотя на скоротечном турнире это не должно сказаться.

Польша. Леон здесь только мешает?

Сборная Польши под руководством Николы Грбича — один из главных фаворитов Олимпиады. У неё есть всё для победы. Вот только четвертьфинал для поляков — камень преткновения уже на пяти Олимпиадах подряд. Это уже комплекс.

ВИЛЬФРЕДО ЛЕОН В СБОРНОЙ ПОЛЬШИ Фото: Toru Hanai/Getty Images

Почему могут выиграть: такой глубины ростера нет ни у кого. Никола Грбич до последнего тянул с объявлением окончательного состава в муках выбора. По своему потенциалу эта сборная сильнее всех. Другой вопрос, что реализовать этот потенциал получается далеко не всегда.

Почему не выиграют: про проклятие четвертьфинала мы уже сказали. А ещё фактор Вильфредо Леона. Сомнений нет: натурализованный кубинец — один из лучших игроков мира. Но встроить его в командный механизм у Грбича пока не получилось. Вот и дилемма: отказаться от такого игрока — скандал, да и провала не простят. А на площадке в Лиге наций Леон не показывал и половины от того, что может давать.

Непонятна и кандидатура второго доигровщика: Томаш Форналь вроде бы застолбил себе место, но в резерве у Грбича пара, которая принесла ему победы в «Заксе» — Камиль Семенюк — Александр Сливка. Как бы серб не начал дёргаться. Хотя в Польше сделали всё, чтобы Никола ощущал себя уверенно. Перед самой Олимпиадой с ним продлили контракт на следующий цикл.

Италия. Слишком молоды?

Сборная Италии — действующие чемпионы мира. Отличный состав, тренер, который уже много выиграл с этой командой. В Лиге наций итальянцы темнили, отправив резерв на финальный этап. На бумаге у Италии всё гладко. Но Олимпиада — турнир особый, его надо выстрадать.

АЛЕССАНДРО МИКЬЕЛЕТТО В СБОРНОЙ ИТАЛИИ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Почему могут выиграть: сыгранный состав с классным связующим Симоне Джаннелли и парой доигровщиков Микьелетто — Лавия. У этой команды уже есть опыт больших побед, да и поражений тоже: они проиграли финал ЧЕ-2023 полякам.

Почему не выиграют: есть игровые проблемы: нестабилен диагональный Юри Романо, а Алессандро Боволента слишком молод. Из-за проблем с сердцем не поедет в Париж блокирующий Симоне Андзани. Кажется, что время этой сборной как олимпийских чемпионов ещё не пришло.

США. Слишком стары?

Сборная США тоже темнила во время подготовки. Первую неделю Лиги наций играл даже не резерв, а второй состав. Когда подъехали основные игроки, Джон Спироу тоже активно применял ротацию. Этим летом американцы не блистали, но в плане опыта они дадут фору очень многим.

МЭТТЬЮ АНДЕРСОН В СБОРНОЙ США Фото: Toru Hanai/Getty Images

Почему могут выиграть: очень опытный костяк, который прошёл уже не одну Олимпиаду. Этот состав максимально сыгран. Один из лучших связующих мира Майка Кристенсон.

Почему проиграют: Мэттью Андерсон выглядит не слишком убедительно в диагонали в этом году, а замены ему нет. В доигровке мучатся с травмами Аарон Расселл и Томас Ешке, так что основная нагрузка ляжет на Тори Дефалко. Пик этого поколения пройден. Но место подвигу есть всегда.

Япония. Сверхновая?

Победам японцев уже не удивляются. Команда Филиппа Блена дошла финала Лиги наций, у неё есть три классных нападающих, потрясающая защита и скорость. Всем этим они компенсируют недостаток антропометрии.

ЮДЗИ НИСИДА В СБОРНОЙ ЯПОНИИ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Почему могут выиграть: это действительно классная, управляемая команда. Балансом и защитой они славились всегда, но теперь ещё и подросли классные нападающие. Трио Нисида — Исикава — Такахаси готово решать серьёзные задачи.

Почему проиграют: и снова мы говорим про опыт, Олимпиада — особый турнир, здесь без опыта очень сложно. Из чисто игровых моментов отметим не самых ярких центральных. И травмы: Ран Такахаси пропустил много, были проблемы и у Нисиды с Исикавой.

Кто ещё может выстрелить?

Откровенных пассажиров на этой Олимпиаде практически нет. Разве что сборная Египта. Сборная Бразилии героически преодолевает травмы и смену поколений, Канада под руководством Туомаса Саммельвуо уже проявила себя в Лиге наций. Аргентину никто и никогда не воспринимает всерьёз, но она всегда кусается на Олимпиадах. У Германии есть вечный Георг Гроцер. Хороша и Словения, хотя играть всё лето одной шестёркой — огромная физическая нагрузка. Где-то между этой группой команд и Египтом сербы. Но и они могут выдать пару сенсаций, если подойдут в лучших кондициях.

Прелесть этого олимпийского турнира — здесь не понятно вообще ничего! Куча фаворитов и почти нет аутсайдеров. В Париже-2024 будет жарко!