У Японии ещё есть шансы? Итоги 2-го тура Олимпиады в женском волейболе

У женских волейбольных команд завершился 2-й тур группового этапа в олимпийском турнире. Интрига закручивается. Если с шестёркой команд всё более-менее ясно, то судьба оставшихся заветных путёвок в четвертьфинал определится в заключительных матчах.

Группа А — камбэк тура

Действующие олимпийские чемпионки против чемпионок мира – такая громкая вывеска была в матче между США и Сербией. И она полностью оправдала себя, встреча получилась самой яркой и мощной в туре.

Сербки, начавшие с достаточно лёгкой победы групповой этап, в первых двух партиях полностью провалили своё нападение (10% против 40% США). Дело осложнялось ещё и отличным блоком «звёздно-полосатых» (9:4).

В первом игровом отрезке ключевой стала двойная замена в составе США при счёте 11:12, которая поменяла ход партии и привела к более чем уверенной победе. Во втором сете уже собственные ошибки сербок не позволили им навязать борьбу в концовке. И, как ни пытался Джованни Гвидетти рокировками связующих изменить рисунок игры, на табло уже горели 0:2.

Матч США — Сербия Фото: Harry Langer/Getty Images

Казалось, что американские волейболистки извлекли урок после поражения с Китаем и победа со счётом 3:0 близка, но в третьем сете подопечные Карча Кирая дали слабину. Всему виной отличная игра диагональной сборной Сербии. Тияна Бошкович после «холодного душа» в первых двух сетах наконец-то нашла взаимосвязь с Майей Огненович и стала выносить американскую защиту. Вслед за лидером потянулась вся команда. Сербкам невероятными усилиям удалось вернуться в игру и уйти с 0:2, затащив матч в пятую партию.

И даже на тай-брейке чемпионки мира вели в счёте 8:5, но блок американок сработал в нужный момент. Команды вышли за рамки 15 очков и продолжили «качели» на балансе. С пятой попытки команде Кирая всё-таки удалось выгрызть очень важную победу. Американки выиграли, но видно, что им тяжело даётся начало турнира.

Обе сборные выдали шикарный матч, сразу два игрока отметились высокими показателями. У американок центральная Чиака Огбогу повторила рекорд по блокам, закрыв наглухо соперника восемь раз, как это сделала днём ранее полька Агнешка Корнелюк. В составе сборной Сербии не было равных Тияне Бошкович. У диагональной 31 очко, и это уже четвёртый матч на Олимпиаде в карьере Бошкович с более чем 30 очками.

Вторая пара группы А обошлась тремя партиями. Китаянки не оставили шансов француженкам на борьбу, переиграв соперниц на сетке (43:39 в атаке и двукратное преимущество на блоке — 12:6). В отличие от мужской команды Франции, у которой две победы, женская пока не может похвастаться ни одной. Хозяйки площадки замыкают квартет А и уже точно не пройдут дальше. Тем более что в 3-м туре соперник тоже будет не подарок – сборная США.

Группа В — разочарование тура

Бразильянки, в отличие от встречи Лиги наций, смотрелись куда мощнее сборной Японии. Во втором матче команда Зе Роберто в трёх сетах прибила своих обидчиц. Кто бы мог подумать, что после столь успешного выступления и медалей Лиги наций Япония покажет такой скромный результат на Олимпиаде.

Интересных и ярких моментов в защите японок было достаточно, но вот довести их до логического конца у волейболисток не получается уже вторую игру. Видно, что японки бьются за каждый мяч, блестяще отрабатывая заднюю линию и подстраховку, но результативной контратаки постоянно не хватало. В этот раз выигрывать у Бразилии было просто нечем.

Крайние нападающие бразильянок работали на максимуме. Ритм всем задала диагональная Розамария Монтибеллер, затем к ней присоединилась Ана Кристина, а решающие мячи забила Габи. Последняя стала самой результативной в своей команде с 17 очками.

Бразилия — Япония Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

После второго поражения японки стоят на краю пропасти. У конкурентов — команд, которые сейчас занимают третьи места — США и Нидерландов дела обстоят куда лучше. У американок есть одна победа, а в заключительном мачте с француженками перспективы выглядят более радужными. Нидерланды тоже идут без побед, но у них есть хотя бы набранное очко в матче с турчанками. Японки даже этим похвастаться не могут. Но их может спасти матч с Кенией — явным аутсайдером в группе В.

В свою очередь, у нидерландских волейболисток игра с лидерами – итальянками. Поэтому всё решится в последнем туре группового этапа

В матчах с кенийской сборной всё без сюрпризов и особых сложностей. Вот и в этот раз меньше часа понадобилось сборной Польши, чтобы записать сухую победу на свой счёт и немного выдохнуть перед решающим матчем в группе за первое место. «Бяло-червоные» поборются за эту строчку с бразильянками.

Группа С — бомбардиры тура

Этот матч можно было смело назвать «Антропова против Нидерландов». Екатерина, которая в первой игре выходила на площадку лишь изредка, в этом оторвалась с лихвой. Итальянка с русскими корнями, появившаяся с первых минут встречи, показала всем, что готова побороться за место в составе. Антропова в этот вечер просто феерила в нападении, диагональная забила 30 мячей.

Екатерина Антропова Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

С такой игрой своей забойщицы Италия в трёх партиях переиграла сборную Нидерландов. Настоящая жара случилась лишь в первой партии, когда нидерландкам удалось отыграться со счёта 10:15 и держать интригу весь оставшийся сет. Но сделать решающий рывок «оранжевые» и не смогли — 27:29.

Вторая партия полностью прошла под диктовку команды Хулио Веласко — 10:3, 19:13. Нидерландки включились в борьбу в конце сета, но было уже поздно. Доигровочные мячи решили исход сета. Третий игровой отрезок просто блестяще провела ещё одна итальянка – Мириам Силла. Доигровщица не только отлично смотрелась на сетке, но и тащила просто «мёртвые» мячи в защите. Нидерланды ничего не смогли противопоставить такому напору со стороны соперниц. Убедительная победа сборной Италии.

Турчанки изрядно дают понервничать своему главному тренеру на старте встречи, вот уже второй матч подряд начиная с проигранной партии. В проваленном сете команде Даниэле Сантарелли не хватило стабильности: хорошие моменты прослеживались, но лишь эпизодами. А вот доминиканки играли слаженно. Только вот удержать такой ритм команда не смогла. А у Турции, наоборот, словно открылось второе дыхание.

На блоке разыгралась Зехра Гюнеш, которой не было даже в заявке на первый матч. Отлично провели оставшуюся встречу доигровщицы Илкин Айдын и Ханде Баладын. Мелисса Варгас, как всегда, вне конкуренции по полученным передачам и их реализации. Диагональная настреляла 31 очко. Уже второй матч кубинка держит высокую планку.

Усилиями Брайелин Мартинес доминиканки пытались организовать погоню в третьем сете, но остановились на отметке 22. А уже в четвёртой партии турчанки просто добивали соперниц. Этой победой Турция обеспечила себе выход в следующий раунд, а вот с какого места – станет известно в игре с итальянками, которые сейчас на отличном ходу.