Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие

5 августа стало настоящим праздником для любителей волейбола. Четвертьфиналы олимпийского турнира были по-хорошему сумасшедшими! Команды показали игру очень высокого уровня, а сюжеты были достойны голливудских триллеров. Остаётся только пожалеть, что мест в полуфинале всего четыре. Рассказываем о главных событиях четвертьфиналов Олимпиады.

Поляки сняли проклятие четвертьфиналов

ВИЛЬФРЕДО ЛЕОН Фото: volleyballworld.com

В первом, утреннем матче сошлись Польша и Словения. Для команды Николы Грбича это был едва ли не главный матч Олимпиады. Во-первых, потому что пять Олимпиад подряд поляки вылетали именно на стадии четвертьфинала. Настоящее проклятие! Во-вторых, словенцы не раз в последние годы побеждали поляков.

Но на этот раз для поляков всё сложилось как нельзя лучше. Нельзя сказать, что команда Грбича показала идеальный волейбол — ошибок было достаточно. Однако сошлись два фактора. Во-первых, полетела подача — 12 эйсов за четыре сета. Все игроки стартовой шестёрки выполнили хотя бы одну подачу навылет. Во-вторых, не пошла игра у лидера атак команды Словении Тончека Штерна.

Диагональный, который был неудержим на групповом этапе, выдал свой худший матч на Олимпиаде. Всего лишь треть — 9 из 27 — забитых мячей, к тому же пять атак Тончек запорол. Георге Крету заменил лидера, выпустив вместо него Рока Можича. Но тот в принципе не диагональный, да и игровой практики у него было по минимуму — почти всю Лигу наций Рок пропустил из-за травмы.

Словенцы боролись до конца и смогли вытащить второй сет, однако это оказалось их максимумом в матче. К тому же поляки добавляли по ходу встречи. Бартош Курек вновь встал не с той ноги, провалив первый сет, но ощутимо добавил в дальнейшем. Ложкой дёгтя для поляков стала травма Матеуша Бенека, подвернувшего голеностоп. Его выступление в полуфинале под вопросом.

Италия показала сумасшедший характер. Но как же жалко японцев!

Ну а дальше случился четвертьфинал, от которого ждали меньше всего, но который не оставил равнодушным никого. То, что сотворили сборные Италии и Японии — нужно показывать людям, чтобы влюбить их в волейбол.

Волейболисты сборной Японии Фото: volleyballworld.com

Насколько плохи были японцы на групповом этапе, настолько же блестяще они выглядели в четвертьфинале. Они доводили все мячи, показывали чудеса в защите, а атакующее трио Нисида — Исикава — Такахаси играло практически без ошибок. И нельзя сказать, что итальянцы были плохи, нет, они выглядели очень прилично! Просто японцы были лучше.

Первый сет японцы выиграли уверенно. Во второй партии Италии, казалось, удалось переломить ход встречи. Но команда Филиппа Блена в одной расстановке отыграла отставание в четыре очка, а в концовке дожала соперника. После такого потрясения третий сет должен был становиться формальностью. И так оно и было до счёта 21:24.

А потом на подачу вышел капитан итальянцев Симоне Джаннелли. И вернул Италию в игру. Ошибся в атаке Юки Исикава, затем Джаннелли уложил мяч точно между принимающими, сравняв счёт, Алессандро Микьелетто закрыл блоком Нисиду, а первый же сетбол реализовал в доигровке Даниеле Лавия. 26:24 — такой камбэк в четвертьфинале!

К чести японцев, они хоть и были выбиты из колеи таким разворотом игры, но пришли в себя достаточно быстро. Даже в четвёртой партии они цеплялись, а на тай-брейке даже имели матчбол — 15:14. Однако снова дрогнули. Вышедший на замену Таиси Онодера ошибся на подаче, Роберто Руссо закрыл атаку Такахаси, а затем в сложной ситуации быстрее других разобрался на сетке.

3:2 — чудо-камбэк Италии! Но как он скажется в полуфинале? С одной стороны, это большой моральный допинг, с другой — эмоций после такой игры потрачено очень много. Ну а Японию дико жаль. После матча «самураи» плакали навзрыд. Теперь это будет совсем другая команда: покинет сборную Филипп Блен, завершил выступления за сборную Кэнтаро Такахаси, а Юдзи Нисида заявил о желании взять перерыв.

Франции вернули должок за матч со Словенией

В третьем четвертьфинале мы также увидели камбэк: хозяева Олимпиады французы ушли с 0:2 по сетам в игре с Германией.

ТОБИАС КРИК Фото: volleyballworld.com

Чемпионы Токио пока не блещут, но дожали немцев за счёт опыта. Хотя критический момент Франции пришлось пережить — они отдали второй сет, в котором вели 24:22. Но не дрогнули.

Неплохо сыграла замена Андреа Джани: вместо потерявшегося диагонального Жана Патри вышел Тео Фор, добавивший мощи и эмоций. Немцы же после двух практически идеальных партий начали проседать. Подустал Георг Гроцер, а два Мориса — Райхерт и Карлитцек — не смогли поддержать упавшее знамя. Встреча логично докатилась до тай-брейка, в котором хозяева сразу забрали инициативу. И тут на первый план вышел рефери Юрай Мокры.

Что сделал центральный немецкой сборной Тобиас Крик, никто так и не понял. Даже если он посмотрел на чужую сторону сетки после результативной атаки, провоцируя соперника, это жёлтая, но никак не красная карточка. Бесплатное очко французам. Очень странное решение арбитра. Многие предположили, что это некий «возврат» долга за решения судей в матче со Словенией в группе. Осадок после такого, конечно, остался.

К чести немцев, они не бросили играть и подобрались на расстояние одного брейка. Однако здесь команде не хватило опыта. Три свои последние подачи немцы отправили в сетку и аут. «Помог» команде и тренер — на матчболе Михал Винярский выпустил на площадку холодного Рубена Шотта. Тот предсказуемо ошибся. У Винярского большое будущее, он сделал из Германии классную команду, и это те шишки, которые нужно набить. Ну а Франции нужно добавлять, иначе полуфинал не преодолеть.

Американцы стабильно хороши

ТЭЙЛОР АВЕРИЛЛ Фото: volleyballworld.com

В последнем четвертьфинале сборная США победила Бразилию. Команды обменялись камбэками в первых двух сетах: сначала американцы выиграли партию, уступая в ней пять очков, затем бразильцы ушли с «-6». Но на этом интрига себя исчерпала: американцы были просто сильнее.

Мэтт Андерсон в очередной раз преобразился в самом важном матче, показав стабильную и уверенную игру. Немного поплыл Аарон Расселл, проигравший своими ошибками второй сет, но его удачно заменил Томас Ешке. Украшают игру американцев центры: Максвелл Холт и колоритный Тэйлор Аверилл затерзали бразильцев подачами, да и в других элементах были хороши.

Бразилия же впервые с 2000 года не вышла в полуфинал. Команда мучительно переживает смену поколений. Эта Олимпиада показала, что ветераны уже не готовы тянуть на себе команду, а молодое поколение — ещё не готово. Особенно это было заметно по диагональному Дарлану, который обладает фантастическими данными, но ему явно не хватает опыта. Затянул Бернардо Резенде и со сменой связующего: его сын Бруно отправился в запас лишь в третьем сете, когда американцы разыгрались. Если бы с самого начала пасовал Фернандо, может быть, результат был бы и другим.

Кто сыграет в полуфиналах

Полуфинальный день в мужском волейбольном турнире — 7 августа. Расписание полуфиналов выглядит следующим образом:

17:00 мск. Польша – США;

21:00 мск. Италия – Франция.

После таких четвертьфиналов предсказать, кто станет олимпийским чемпионом, практически нереально. Если вы не следили за волейбольным турниром Олимпиады, вам совершенно точно стоит это сделать на решающей стадии.