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Кто станет победителем Олимпиады-2024 в мужском волейболе, список полуфиналистов, Польша. США, Италия, Франция

Польша, США, Италия или Франция? Выбираем победителя Олимпиады в мужском волейболе!
Пётр Кондаков
Кто станет победителем ОИ-2024 в мужском волейболе
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Четвертьфиналы довели интригу до предела.

Мужской волейбольный турнир Олимпиады в Париже приближается к своей развязке. На три комплекта медалей осталось всего четыре претендента. Прелесть в том, что уверенного фаворита в этой четвёрке нет — у всех команд есть как плюсы, так и минусы. Так кто же станет триумфатором Парижа-2024?

Четвертьфиналы подарили настоящий праздник болельщикам
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Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: Кто выиграет мужской волейбольный турнир Олимпиады–2024?
Сборная Польши
Фото: Carl Recine/Getty Images
1 место

Сборная Польши

На пяти Олимпиадах подряд поляки вылетали в четвертьфинале! А в полуфинале их не было с Москвы-1980. На этот раз всё сложилось: Словению команда Николы Грбича прошла уверенно.

У этой сборной самый глубокий состав — можно варьировать любую позицию без потери качества. Мощнейшая подача и моральный допинг — они прошли «прóклятую» стадию. Минусы вытекают из плюсов — Никола Грбич не всегда угадывает с парой доигровщиков, а в диагонали Бартош Курек проводит не лучший турнир. Есть и повреждения: Томаш Форналь только-только восстановился от травмы голеностопа, а Матеуш Бенек получил подобное повреждение в четвертьфинале.

Сборная США
Фото: Carl Recine/Getty Images
2 место

Сборная США

За американцев болеть будут многие: немало волейболистов из состава «звёздно-полосатых» выступали в России, а Майка Кристенсон украшает нашу лигу и сейчас. Самая опытная команда на турнире — средний возраст 32,8 года. Пока США идут без поражений, разобравшись в четвертьфинале с опасной Бразилией. Очень хорошо выглядит нападение команды.

Но хватит ли возрастных американцев на весь турнир? Пока во всех матчах, кроме стартовой с Аргентиной, у них были провалы на один-два сета, из которых они затем героически выбирались. Другая проблема — отсутствие вменяемой скамейки. Один доигровщик Томас Ешке да пара центров Джендрик — Смит, остальные игроки заметно уступают основному составу.

Сборная Италии
Фото: Carl Recine/Getty Images
3 место

Сборная Италии

С одной стороны, эта команда лучше всех сыграла в группе. С другой — была на грани в четвертьфинале. 0:2 по сетам и 21:24 в третьем — это самый край пропасти. Но итальянцы отыграли три матчбола подряд, затем ещё четвёртый на тай-брейке — и прошли дальше.

Как чудесное спасение скажется на итальянцах? Эмоций четвертьфинал забрал очень много, но, может быть, после победы вырастут крылья? Команда у итальянцев относительно молодая, однако ждут от неё многого. В полуфинале эти парни ещё не играли, а тут вдобавок и полный зал, который будет болеть против них.

Сборная Франции
Фото: Carl Recine/Getty Images
4 место

Сборная Франции

Чемпионы Токио-2020 продвигаются по домашней Олимпиаде с огромным скрипом. В группе проиграли Словении, в четвертьфинале ушли с 0:2 против Германии.

Совсем потерялся в последних матчах диагональный Жан Патри, а его сменщик Тео Фор неопытен. Предугадать форму Эрвена Нгапета невозможно, она зависит от его настроения. В четвертьфинале он то забивал важные мячи, то проигрывал простые.

По игре французы смотрятся хуже остальных полуфиналистов. Но у них есть победный опыт, полный зал болельщиков, лучший либеро мира Женя Гребенников и кураж, который они могут поймать в любой момент.

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