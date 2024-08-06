Польша, США, Италия или Франция? Выбираем победителя Олимпиады в мужском волейболе!

Мужской волейбольный турнир Олимпиады в Париже приближается к своей развязке. На три комплекта медалей осталось всего четыре претендента. Прелесть в том, что уверенного фаворита в этой четвёрке нет — у всех команд есть как плюсы, так и минусы. Так кто же станет триумфатором Парижа-2024?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Сборная Польши
На пяти Олимпиадах подряд поляки вылетали в четвертьфинале! А в полуфинале их не было с Москвы-1980. На этот раз всё сложилось: Словению команда Николы Грбича прошла уверенно.
У этой сборной самый глубокий состав — можно варьировать любую позицию без потери качества. Мощнейшая подача и моральный допинг — они прошли «прóклятую» стадию. Минусы вытекают из плюсов — Никола Грбич не всегда угадывает с парой доигровщиков, а в диагонали Бартош Курек проводит не лучший турнир. Есть и повреждения: Томаш Форналь только-только восстановился от травмы голеностопа, а Матеуш Бенек получил подобное повреждение в четвертьфинале.
Сборная США
За американцев болеть будут многие: немало волейболистов из состава «звёздно-полосатых» выступали в России, а Майка Кристенсон украшает нашу лигу и сейчас. Самая опытная команда на турнире — средний возраст 32,8 года. Пока США идут без поражений, разобравшись в четвертьфинале с опасной Бразилией. Очень хорошо выглядит нападение команды.
Но хватит ли возрастных американцев на весь турнир? Пока во всех матчах, кроме стартовой с Аргентиной, у них были провалы на один-два сета, из которых они затем героически выбирались. Другая проблема — отсутствие вменяемой скамейки. Один доигровщик Томас Ешке да пара центров Джендрик — Смит, остальные игроки заметно уступают основному составу.
Сборная Италии
С одной стороны, эта команда лучше всех сыграла в группе. С другой — была на грани в четвертьфинале. 0:2 по сетам и 21:24 в третьем — это самый край пропасти. Но итальянцы отыграли три матчбола подряд, затем ещё четвёртый на тай-брейке — и прошли дальше.
Как чудесное спасение скажется на итальянцах? Эмоций четвертьфинал забрал очень много, но, может быть, после победы вырастут крылья? Команда у итальянцев относительно молодая, однако ждут от неё многого. В полуфинале эти парни ещё не играли, а тут вдобавок и полный зал, который будет болеть против них.
Сборная Франции
Чемпионы Токио-2020 продвигаются по домашней Олимпиаде с огромным скрипом. В группе проиграли Словении, в четвертьфинале ушли с 0:2 против Германии.
Совсем потерялся в последних матчах диагональный Жан Патри, а его сменщик Тео Фор неопытен. Предугадать форму Эрвена Нгапета невозможно, она зависит от его настроения. В четвертьфинале он то забивал важные мячи, то проигрывал простые.
По игре французы смотрятся хуже остальных полуфиналистов. Но у них есть победный опыт, полный зал болельщиков, лучший либеро мира Женя Гребенников и кураж, который они могут поймать в любой момент.