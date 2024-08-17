Алекно вернулся! Его команда кайфанула на площадке и выиграла Кубок Первого канала

Российский волейбольный сезон официально стартовал! И первый же матч собрал всех лучших — Кубок Первого канала разыграли мужчины.

По наполнению составов можно было сказать, что это был Матч звёзд, но под этим названием мы привыкли больше видеть некое шоу. Здесь же наставники команд — Владимир Алекно и Константин Брянский — обещали спортивную борьбу и слово сдержали. На площадку вышли далеко не все участники, это показатель того, что оба тренера максимально хотели победить.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Константин Брянский в ходе драфта явно сделал ставку на сыгранность состава. На площадку в его команде вышли сразу пять динамовцев — Павел Панков, Илья Власов, Денис Богдан, Антон Сёмышев и Евгений Баранов. Усилили эту пятёрку Максим Михайлов и Ильяс Куркаев. У Владимира Алекно сочетание было более разнообразным в плане клубов. Роман Порошин и Павел Тетюхин из «Белогорья», Дмитрий Волков, Артём Вольвич и Илья Фёдоров из казанского «Зенита», новосибирец Дмитрий Лызик и Виктор Полетаев, которого Алекно будет тренировать в питерском «Зените».

Начали команды достаточно осторожно, не слишком эмоционально, с минимумом ошибок. И лучше эта игра подошла команде Брянского. Всё решили подачи Павла Панкова, в этой расстановке удалось уйти вперёд и уже не отдать партию. Такое развитие событий не могло устраивать Владимира Алекно. И он сделал замены, которые оказались решающими в матче.

Кубок Первого канала, мужчины Фото: volley.ru

Со второго сета в основе вышли связующий Константин Абаев и диагональный Максим Сапожков. Оба — воспитанники новосибирского «Локомотива», оба связаны с Италией. Абаев только готовится сыграть в Серии А за «Верону». Сапожков в этом клубе как раз зарекомендовал себя, но затем случились не самый удачный сезон в «Модене» и возвращение в «Динамо». Абаев дал скорость передачи, которая позволила разрывать блок «красных», тем самым оживив края — Волкова и Тетюхина. А ещё работала новосибирская связка с Дмитрием Лызиком, порой авантюрные комбинации превращая в забитые мячи. Сапожков же методично вколачивал мячи в площадку с недосягаемой для соперников высоты.

А ещё на площадке появились эмоции, каждое выигранное очко команда Алекно отмечала очень ярко. Кстати, сам тренер признался, что перед игрой попросил своих подопечных кайфануть на площадке.

Три последующие партии прошли примерно в одном ключе. «Синие» захватывали инициативу, отрывались на три-четыре очка и сохраняли преимущество. Заслуженная победа и заслуженный трофей! А Сапожкова, набравшего 18 очков за три сета, признали MVP матча. Это обстоятельство наверняка порадовало Константина Брянского, у которого в «Динамо» появился достойный конкурент Цветану Соколову.

«И та, и другая команда показывали хороший волейбол. Местами, конечно, были ошибки — в спорте так бывает, но мне понравилась игра. Я очень рад за Макса Сапожкова, он показал высочайший уровень. Хотелось бы видеть такой же высочайший уровень и в чемпионате», — подчеркнул Брянский после матча.

Кубок Первого канала, мужчины Фото: volley.ru

Ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть — возвращение на площадку Егора Клюки. Пока только на подачу и заднюю линию, но это даёт надежду на то, что один из самых талантливых наших доигровщиков ещё не сказал последнего слова в волейболе. Травма серьёзная, были слухи даже о завершении карьеры, проблемы ещё не решены, но осторожный оптимизм выход Клюки внушил. Первое набранное очко Егор на свой счёт записал, отметившись эйсом.

Завтра Кубок Первого канала разыграют женщины, а генеральный директор телевещателя Константин Эрнст уже пообещал, что у турнира появится своё продолжение. Получился неплохой старт — будем надеяться, что и сезон будет таким же интересным!