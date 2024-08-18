Карполь проиграл, но остался доволен. Кубок Первого канала взяла команда Терзича

Во второй день Кубка Первого канала трофей разыгрывали женские команды. Руководили ими два титулованнейших наставника. Николай Карполь и Зоран Терзич в представлениях не нуждаются. Первый — рекордсмен всего и вся, второй сейчас возглавляет сборную России и действующего чемпиона нашей Суперлиги — казанское «Динамо-Ак Барс».

Из стартовых составов стало понятно, чем руководствовались тренеры в ходе драфта. Карполь постарался сыграть на старых связях, подобрав своё сочетание преимущественно из волейболисток, выступавших за «Уралочку». Терзич же сделал упор на нынешних игроков сборной России, усилив команду белорусской диагональной Анастасией Гарелик. Кстати, именно она и стала MVP, набрав 25 очков. Напутствовал свою команду сербский специалист призывом ничего не бояться на площадке, добавив с улыбкой: «Бояться нужно только меня».

Матч получился интересным и, как и в мужской части турнира, завершился в четырёх сетах. 3:1 — победила команда Зорана Терзича. Она сыграла почище, а в нужный момент была поострее на подаче. Именно это вышло на первый план в яркой концовке второго сета. Эта партия стала самой интересной, обе команды имели преимущество в 3-4 очка, а завершилось всё на балансе — 28:26. Вообще, нужно отметить, что, как и в мужском матче, тренеры не собирались устраивать какое-то шоу в ущерб спортивной борьбе. Нет, всё было по-взрослому, азартно и очень эмоционально. Наверное, тем, кто никогда не смотрел волейбол и впервые увидел его на Первом канале, это не было суперинтересно, но болельщики точно были довольны.

Кубок Первого канала взяла команда Терзича Фото: volley.ru

Несмотря на поражение и фирменное повышение голоса в перерывах, не выглядел расстроенным и Николай Карполь. «Сложно за два дня подготовиться. Давно многие не играли, например, Романова пропустила сезон, а мы её вернули на главную роль. Сложно было, но хорошо, что сражались, я доволен девочками», — отметил мэтр после матча. И его команда действительно выглядела неплохо, вернув интригу в матч в третьей партии. Начало получаться в атаке у Татьяны Толок, заработал блок, а Анна Подкопаева выдала несколько фирменных спасений в защите. Наверное, многие зрители в зале и у телеэкранов мечтали о тай-брейке, но в четвёртом сете команда Терзича вернула инициативу и довела встречу до победы.

Ну а сам серб исполнил одно из своих волейбольных мечтаний. Накануне он признался, что 20 лет назад он, как и все тренеры мира, мечтал обыграть команду Николая Карполя. Конечно, Терзич побеждал «Уралочку» в чемпионате России, но возможности его нынешнего клуба и екатеринбургской команды сейчас несопоставимы. А вот на Кубке Первого канала силы были примерно равны, поэтому победа и была ценной.