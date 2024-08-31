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Кубок Легенд по волейболу, женщины, результаты 1-го тура, турнирная таблица, расписание матчей

Без осечек только Терзич и компания. Итоги 1-го тура Кубка Легенд
Елена Коваленко
Итоги 1-го тура Кубка легенд
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Не все лидеры вошли в сезон без раскачки.

Следом за мужскими командами Суперлиги женские тоже шагнули в очередной волейбольный сезон, сыграв первый круг предварительного этапа Кубка Легенд. Турнир хоть и имеет новое название, но это аналог прошлогоднего Кубка Столетия. Тогда отечественный волейбол праздновал свой вековой юбилей, а в этом году женская часть соревнования посвящена двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Восьмёрка сильнейших команд по итогам предыдущего чемпионата борется не только за сам трофей, но и за максимально высокое место, которое в дальнейшем будет влиять на то, с какого раунда команда зайдёт в Кубок России. Рассказываем о самых интересных событиях 1-го тура.

Расписание Кубка легенд по волейболу. Женщины

Группа А

Пока на отлично с задачей справляется только «Динамо-Ак Барс». Подопечные Зорана Терзича без особых проблем записали себе в актив все три матча, отдав по партии челябинскому «Динамо-Метар» и одноклубницам из Москвы. Отлично смотрелась Светлана Гатина, пополнившая состав Казани в межсезонье. Лидер саратовского «Протона» прошлого сезона и в новом коллективе уверенно справляется с ролью первой скрипки.

Матч с участием «Динамо-Метар»

Матч с участием «Динамо-Метар»

Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Московские волейболистки ещё не в своей оптимальной форме. Команда хоть и допустила всего одну осечку в игре с казанскими волейболистками, но победы в матчах с уральскими командами лёгкими не назовёшь. Обе встречи проходили в упорной борьбе и завершались в решающей пятой партии, где всё-таки сказывался опыт девушек из Москвы.

Пока Александр Кошкин пытался найти оптимальное сочетание доигровщиц, основная нагрузка в нападении легла на плечи Наталии Гончаровой. Бессменный капитан московского клуба вновь показала, что находится в прекрасной форме, закончив все три игры с лучшими показателями результативности в составе бело-голубых (26, 27 и 14 очков). Но помощь Наталии точно не будет лишней, сезон ожидается очень насыщенным.

Неплохо смотрелось «Динамо-Метар», обыгравшее своих прямых конкурентов из «Уралочки-НТМК» 3:1. Удалось зацепить очко у московских волейболисток, которых к тому же сейчас возглавляет бывший наставник челябинского клуба. Девушки из Челябинска в новый сезон входят под руководством Алексея Дёшина.

Хозяйки площадки — «Уралочка-НТМК» — разбавили динамовские коллективы, но показать классную игру смогли лишь в первый день против столичного клуба, заставив изрядно понервничать московских болельщиков. Уральские спортсменки отыгрались со счёта 0:2 и затащили матч на тай-брейк, но довести его до победы вновь не удалось. А вот в оставшихся встречах «Уралочка» смотрелась немного растерянной, выдавая лишь изредка яркие моменты. Как итог — 1:3 от Челябинска и «сухарь» от действующих чемпионок страны.

Группа Б

Если в подгруппе А результаты были более-менее ожидаемы, то в Калининграде команды смогли создать интригу — лучший клуб тура и обладателя Кубка губернатора Калининградской области пришлось определять в заключительный игровой день.

«Локомотив» с возвращением Андрея Воронкова очень резво рванул вперёд в матче с саратовским «Протоном», отыграв два сета буквально на одном дыхании. Но оставшиеся партии, как и итоговая победа в игре, остались за командой Юрия Маричева. В отсутствие Эбрар Каракурт у железнодорожниц заметно проседала вторая зона. Эту проблему тренер «Локо» пытался решить схемой с тремя доигровщицами. По диагонали со связкой располагались то Екатерина Пипунырова, то Ирина Воронкова, а в третий игровой день — и Вера Костючик. «Локо» был близок к тому, чтобы и второй матч с «Ленинградкой» пошёл по сценарию первого дня. Но вовремя вышедшая Екатерина Любушкина смогла внести в команду недостающие эмоции, которые помогли переломить уже поникшее состояние. Хозяйки смогли наладить свою игру и оформить победу 3:1. А сухая победа над «Тулицей» принесла «Локомотиву» первую строчку в своей подгруппе.

Волейболистки «Локомотива»

Волейболистки «Локомотива»

Фото: ЖВК «Локомотив»

«Ленинградка» после блестящего прошлого сезона этот начинает как на качелях — всего одна победа в трёх играх. Первую же встречу с «Тулицей» питерские волейболистки полностью провалили — 0:3. Началось всё с неудач на приёме, который, в свою очередь, потянул вниз за собой все элементы. Соперницы из Тулы полностью контролировали ход игры и забрали более чем убедительную победу в трёх сетах. Отличный дебют Алексея Бабешина в женской Суперлиге в роли главного тренера.

Во второй игре «Тулица» могла упрочить свой успех, они вели 2:1 по сетам в матче с «Протоном», но саратовская команда смогла довести матч до тай-брейка, который уверенно выиграла.

Волейболистки «Протона»

Волейболистки «Протона»

Фото: ЖВК «Локомотив»

Практически полностью обновлённый состав у Юрия Маричева показал отличную сыгранность и настоящий характер, оставив два за собой два пятых сета. Сначала под натиском «Протона» пали хозяйки площадки, а затем и тульские волейболистки остались не у дел. Но на третий игровой день силы девчонок уже не хватило. Выиграть у «Ленинградки» удалось всего один сет. Это поражение стоило «Протону» первой строчки в своей группе.

Турнирная таблица Кубка легенд по волейболу. Женщины

На следующей неделе командам предстоит сыграть второй круг предварительного этапа Кубка Легенд. Мы узнаем четвёрку сильнейших, которая продолжит борьбу за первый трофей сезона. Группа А сыграет в Казани, а группа Б отправится в Санкт-Петербург.

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