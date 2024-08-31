Без осечек только Терзич и компания. Итоги 1-го тура Кубка Легенд

Следом за мужскими командами Суперлиги женские тоже шагнули в очередной волейбольный сезон, сыграв первый круг предварительного этапа Кубка Легенд. Турнир хоть и имеет новое название, но это аналог прошлогоднего Кубка Столетия. Тогда отечественный волейбол праздновал свой вековой юбилей, а в этом году женская часть соревнования посвящена двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Восьмёрка сильнейших команд по итогам предыдущего чемпионата борется не только за сам трофей, но и за максимально высокое место, которое в дальнейшем будет влиять на то, с какого раунда команда зайдёт в Кубок России. Рассказываем о самых интересных событиях 1-го тура.

Группа А

Пока на отлично с задачей справляется только «Динамо-Ак Барс». Подопечные Зорана Терзича без особых проблем записали себе в актив все три матча, отдав по партии челябинскому «Динамо-Метар» и одноклубницам из Москвы. Отлично смотрелась Светлана Гатина, пополнившая состав Казани в межсезонье. Лидер саратовского «Протона» прошлого сезона и в новом коллективе уверенно справляется с ролью первой скрипки.

Матч с участием «Динамо-Метар» Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Московские волейболистки ещё не в своей оптимальной форме. Команда хоть и допустила всего одну осечку в игре с казанскими волейболистками, но победы в матчах с уральскими командами лёгкими не назовёшь. Обе встречи проходили в упорной борьбе и завершались в решающей пятой партии, где всё-таки сказывался опыт девушек из Москвы.

Пока Александр Кошкин пытался найти оптимальное сочетание доигровщиц, основная нагрузка в нападении легла на плечи Наталии Гончаровой. Бессменный капитан московского клуба вновь показала, что находится в прекрасной форме, закончив все три игры с лучшими показателями результативности в составе бело-голубых (26, 27 и 14 очков). Но помощь Наталии точно не будет лишней, сезон ожидается очень насыщенным.

Неплохо смотрелось «Динамо-Метар», обыгравшее своих прямых конкурентов из «Уралочки-НТМК» 3:1. Удалось зацепить очко у московских волейболисток, которых к тому же сейчас возглавляет бывший наставник челябинского клуба. Девушки из Челябинска в новый сезон входят под руководством Алексея Дёшина.

Хозяйки площадки — «Уралочка-НТМК» — разбавили динамовские коллективы, но показать классную игру смогли лишь в первый день против столичного клуба, заставив изрядно понервничать московских болельщиков. Уральские спортсменки отыгрались со счёта 0:2 и затащили матч на тай-брейк, но довести его до победы вновь не удалось. А вот в оставшихся встречах «Уралочка» смотрелась немного растерянной, выдавая лишь изредка яркие моменты. Как итог — 1:3 от Челябинска и «сухарь» от действующих чемпионок страны.

Группа Б

Если в подгруппе А результаты были более-менее ожидаемы, то в Калининграде команды смогли создать интригу — лучший клуб тура и обладателя Кубка губернатора Калининградской области пришлось определять в заключительный игровой день.

«Локомотив» с возвращением Андрея Воронкова очень резво рванул вперёд в матче с саратовским «Протоном», отыграв два сета буквально на одном дыхании. Но оставшиеся партии, как и итоговая победа в игре, остались за командой Юрия Маричева. В отсутствие Эбрар Каракурт у железнодорожниц заметно проседала вторая зона. Эту проблему тренер «Локо» пытался решить схемой с тремя доигровщицами. По диагонали со связкой располагались то Екатерина Пипунырова, то Ирина Воронкова, а в третий игровой день — и Вера Костючик. «Локо» был близок к тому, чтобы и второй матч с «Ленинградкой» пошёл по сценарию первого дня. Но вовремя вышедшая Екатерина Любушкина смогла внести в команду недостающие эмоции, которые помогли переломить уже поникшее состояние. Хозяйки смогли наладить свою игру и оформить победу 3:1. А сухая победа над «Тулицей» принесла «Локомотиву» первую строчку в своей подгруппе.

Волейболистки «Локомотива» Фото: ЖВК «Локомотив»

«Ленинградка» после блестящего прошлого сезона этот начинает как на качелях — всего одна победа в трёх играх. Первую же встречу с «Тулицей» питерские волейболистки полностью провалили — 0:3. Началось всё с неудач на приёме, который, в свою очередь, потянул вниз за собой все элементы. Соперницы из Тулы полностью контролировали ход игры и забрали более чем убедительную победу в трёх сетах. Отличный дебют Алексея Бабешина в женской Суперлиге в роли главного тренера.

Во второй игре «Тулица» могла упрочить свой успех, они вели 2:1 по сетам в матче с «Протоном», но саратовская команда смогла довести матч до тай-брейка, который уверенно выиграла.

Волейболистки «Протона» Фото: ЖВК «Локомотив»

Практически полностью обновлённый состав у Юрия Маричева показал отличную сыгранность и настоящий характер, оставив два за собой два пятых сета. Сначала под натиском «Протона» пали хозяйки площадки, а затем и тульские волейболистки остались не у дел. Но на третий игровой день силы девчонок уже не хватило. Выиграть у «Ленинградки» удалось всего один сет. Это поражение стоило «Протону» первой строчки в своей группе.

На следующей неделе командам предстоит сыграть второй круг предварительного этапа Кубка Легенд. Мы узнаем четвёрку сильнейших, которая продолжит борьбу за первый трофей сезона. Группа А сыграет в Казани, а группа Б отправится в Санкт-Петербург.