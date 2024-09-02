Первый трофей Казани и прыть «Кузбасса». Итоги группового этапа мужского Кубка Легенд

А вот в Новосибирске и Санкт-Петербурге есть над чем задуматься.

Вчера в Новосибирске и Москве завершился 2-й тур группового этапа мужского Кубка Легенд. Мы узнали участников «Финала четырёх». Ими стали «Зенит-Казань», «Динамо», «Кузбасс» и «Белогорье». Именно эти клубы будут бороться за трофей. Рассказываем обо всём, что происходило на втором этапе предварительного раунда.

Казань снова побеждает

Единственный клуб, который прошёл групповой этап без поражений — казанский «Зенит». Ко 2-му туру у команды Алексея Вербова появилось существенное усиление — вернулся в расположение команды Майка Кристенсон. Правда, использовали его в Новосибирске дозированно — напряжённое лето, отдых после Олимпиады, куча перелётов — идеальную форму ещё предстоит набрать.

Кубок Легенд по волейболу Фото: ВК «Локомотив»

Впрочем, и с заменявшим Кристенсона Евгением Рукавишниковым казанцы особых проблем не испытали. Три матча — три победы. Разве что в игре с «Локомотивом» после двух партий Алексей Вербов убрал с площадки Кристенсона и Михайлова, после чего игра перетекла в пятый сет. Но и там «Зенит» был сильнее. Да, видно, что команда ещё не в идеальном состоянии, многовато брака на подаче и в атаке, но на фоне остальных казанцы смотрелись гораздо сильнее. И завоевали первый трофей сезона! В рамках новосибирского этапа разыграли Кубок губернатора Новосибирской области. Пустячок, а приятно. Но главная борьба за трофей у казанского клуба впереди: уже 4 сентября они сразятся с «Динамо» за Суперкубок России.

«Кузбасс» пробился в «Финал четырёх»

Даже несмотря на то, что кемеровский клуб вторым закончил первый этап Кубка Легенд в Казани, подавляющее большинство болельщиков были уверены — в Новосибирске «Локомотив» возьмёт своё.

Не получилось, хотя команда Пламена Константинова была близка — железнодорожники вели 2:1 по сетам и два очка в четвёртой партии очной встречи. Но секундная потеря концентрации на подачах Давида Фиэля — и пришлось играть тай-брейк. А там кемеровчане почувствовали вкус крови и уже не отдали своего. Здесь здорово проявил себя Роман Пакшин — доигровщик забил почти всё, а самое главное — был точен на тяжёлых мячах в концовке.

«КУЗБАСС» Фото: ВК «Локомотив»

Конечно, после такой победы эмоций на завершающий матч с «Факелом» могло и не хватить. И проблемы у кемеровчан были — выбыл из строя резервный диагональный Кирилл Супрунов, а болгарин Аспарух Аспарухов в этом сезоне ещё не играл. Усталость и эмоциональный выплеск сказались — ещё один тай-брейк. Здесь надо отдать должное наставнику кемеровчан Сергею Троцкому, который рискнул перейти на игру в три доигровщика и не прогадал. Победа и место в «Финале четырёх».

«Локомотив» и «Зенит» пока сырые

Два этих клуба стали, пожалуй, главным разочарованием Кубка Легенд. Но у тренеров есть «смягчающие обстоятельства» — идёт перестройка.

«ЛОКОМОТИВ» Фото: ВК «Локомотив»

У «Локомотива» ко 2-му туру появился Марко Ивович, который добавил стабильности и в приёме, и в атаке из четвёртой зоны. Но пока бросается в глаза то, что не хватает взаимопонимания со своими нападающими Игорю Кобзарю, да и в целом команда играет волнами, на что сетовал и Пламен Константинов. 1-й тур Суперлиги команда пропускает после снятия «Шахтёра», так что время поработать над сыгранностью у новосибирцев есть. Да и звёздный новичок Йоанди Леал должен подъехать. Пока же «Локомотив» выглядит слабее себя прошлогоднего.

Много работы и у Владимира Алекно. После трёх поражений в Красноярске он заявил, что его команда боится побеждать. В Москве один матч выиграть удалось, но конкурентам из Москвы и Белгорода «Зенит» снова уступил. Потенциал у команды большой, Женя Гребенников добавил организованности в приёме и защите, но чтобы побеждать — этого пока не хватает.

«Белогорье» вышло на Казань. Но это не страшит команду Волкова

По итогам группового этапа стало ясно, что в полуфиналах «Зенит-Казань» сыграет с «Белогорьем», а «Динамо» — с «Кузбассом». Причём белгородцы вполне могли занять и первое место в своей подгруппе, но в отсутствие заболевшего Павла Тетюхина проиграли «Динамо» (0:3) и «Енисею» (1:3). И если в матче с динамовцами Александр Волков проверял ближайший резерв, то против красноярцев играла основа.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ Фото: ВК «Белогорье»

Впрочем, уж кто-кто, а «Белогорье» грозную Казань точно не боится. В прошлом сезоне «львы» выиграли у Вербова и компании три матча из четырёх. Да и, как резонно заметил Александр Волков, для победы в Кубке нужно выиграть два матча, последовательность не важна.

«Финал четырёх» пройдёт 5-6 октября, а место его проведения станет известно уже завтра.