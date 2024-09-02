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Кубок Легенд по волейболу, мужчины, результаты матчей, кто вышел в Финал четырёх, календарь турнира

Первый трофей Казани и прыть «Кузбасса». Итоги группового этапа мужского Кубка Легенд
Пётр Кондаков
Кубок Легенд по волейболу
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А вот в Новосибирске и Санкт-Петербурге есть над чем задуматься.

Вчера в Новосибирске и Москве завершился 2-й тур группового этапа мужского Кубка Легенд. Мы узнали участников «Финала четырёх». Ими стали «Зенит-Казань», «Динамо», «Кузбасс» и «Белогорье». Именно эти клубы будут бороться за трофей. Рассказываем обо всём, что происходило на втором этапе предварительного раунда.

Кубок легенд (м), турнирная таблица

Казань снова побеждает

Единственный клуб, который прошёл групповой этап без поражений — казанский «Зенит». Ко 2-му туру у команды Алексея Вербова появилось существенное усиление — вернулся в расположение команды Майка Кристенсон. Правда, использовали его в Новосибирске дозированно — напряжённое лето, отдых после Олимпиады, куча перелётов — идеальную форму ещё предстоит набрать.

Кубок Легенд по волейболу

Кубок Легенд по волейболу

Фото: ВК «Локомотив»

Впрочем, и с заменявшим Кристенсона Евгением Рукавишниковым казанцы особых проблем не испытали. Три матча — три победы. Разве что в игре с «Локомотивом» после двух партий Алексей Вербов убрал с площадки Кристенсона и Михайлова, после чего игра перетекла в пятый сет. Но и там «Зенит» был сильнее. Да, видно, что команда ещё не в идеальном состоянии, многовато брака на подаче и в атаке, но на фоне остальных казанцы смотрелись гораздо сильнее. И завоевали первый трофей сезона! В рамках новосибирского этапа разыграли Кубок губернатора Новосибирской области. Пустячок, а приятно. Но главная борьба за трофей у казанского клуба впереди: уже 4 сентября они сразятся с «Динамо» за Суперкубок России.

«Кузбасс» пробился в «Финал четырёх»

Даже несмотря на то, что кемеровский клуб вторым закончил первый этап Кубка Легенд в Казани, подавляющее большинство болельщиков были уверены — в Новосибирске «Локомотив» возьмёт своё.

Не получилось, хотя команда Пламена Константинова была близка — железнодорожники вели 2:1 по сетам и два очка в четвёртой партии очной встречи. Но секундная потеря концентрации на подачах Давида Фиэля — и пришлось играть тай-брейк. А там кемеровчане почувствовали вкус крови и уже не отдали своего. Здесь здорово проявил себя Роман Пакшин — доигровщик забил почти всё, а самое главное — был точен на тяжёлых мячах в концовке.

«КУЗБАСС»

«КУЗБАСС»

Фото: ВК «Локомотив»

Конечно, после такой победы эмоций на завершающий матч с «Факелом» могло и не хватить. И проблемы у кемеровчан были — выбыл из строя резервный диагональный Кирилл Супрунов, а болгарин Аспарух Аспарухов в этом сезоне ещё не играл. Усталость и эмоциональный выплеск сказались — ещё один тай-брейк. Здесь надо отдать должное наставнику кемеровчан Сергею Троцкому, который рискнул перейти на игру в три доигровщика и не прогадал. Победа и место в «Финале четырёх».

«Локомотив» и «Зенит» пока сырые

Два этих клуба стали, пожалуй, главным разочарованием Кубка Легенд. Но у тренеров есть «смягчающие обстоятельства» — идёт перестройка.

«ЛОКОМОТИВ»

«ЛОКОМОТИВ»

Фото: ВК «Локомотив»

У «Локомотива» ко 2-му туру появился Марко Ивович, который добавил стабильности и в приёме, и в атаке из четвёртой зоны. Но пока бросается в глаза то, что не хватает взаимопонимания со своими нападающими Игорю Кобзарю, да и в целом команда играет волнами, на что сетовал и Пламен Константинов. 1-й тур Суперлиги команда пропускает после снятия «Шахтёра», так что время поработать над сыгранностью у новосибирцев есть. Да и звёздный новичок Йоанди Леал должен подъехать. Пока же «Локомотив» выглядит слабее себя прошлогоднего.

Много работы и у Владимира Алекно. После трёх поражений в Красноярске он заявил, что его команда боится побеждать. В Москве один матч выиграть удалось, но конкурентам из Москвы и Белгорода «Зенит» снова уступил. Потенциал у команды большой, Женя Гребенников добавил организованности в приёме и защите, но чтобы побеждать — этого пока не хватает.

«Белогорье» вышло на Казань. Но это не страшит команду Волкова

По итогам группового этапа стало ясно, что в полуфиналах «Зенит-Казань» сыграет с «Белогорьем», а «Динамо» — с «Кузбассом». Причём белгородцы вполне могли занять и первое место в своей подгруппе, но в отсутствие заболевшего Павла Тетюхина проиграли «Динамо» (0:3) и «Енисею» (1:3). И если в матче с динамовцами Александр Волков проверял ближайший резерв, то против красноярцев играла основа.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

Фото: ВК «Белогорье»

Впрочем, уж кто-кто, а «Белогорье» грозную Казань точно не боится. В прошлом сезоне «львы» выиграли у Вербова и компании три матча из четырёх. Да и, как резонно заметил Александр Волков, для победы в Кубке нужно выиграть два матча, последовательность не важна.

«Финал четырёх» пройдёт 5-6 октября, а место его проведения станет известно уже завтра.

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