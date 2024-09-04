«Будет битва». Казань и Москва снова сразятся за трофей

4 сентября — важный день для российского волейбола. Первый настоящий трофей клубного сезона — Суперкубок России — разыграют действующий чемпион и обладатель Кубка «Зенит-Казань» и серебряный призёр московское «Динамо».

Суперкубок будут разыгрывать уже в 17-й раз. Из 16 предыдущих розыгрышей в 13 побеждали нынешние соперники. Девять трофеев у казанского клуба, четырежды Суперкубок брали москвичи. В этом году матч посвящён памяти чемпиона мира 1960 года в составе сборной СССР Нила Фасахова.

Насколько готов Кристенсон?

«Зенит-Казань» подходит к новому сезону чемпионом практически всего. Чемпионат России, Кубок и Суперкубок — казанцы выиграли в прошлом сезоне все три главных титула. Не покорился лишь Кубок Столетия, и там «Зенит-Казань» в финале уступил как раз московскому «Динамо». Но тут есть важный момент — в том матче клуб из столицы Татарстана играл без своих легионеров Майки Кристенсона и Сэма Деру.

Деру не будет и на этот раз — бельгиец в составе сборной выступал в квалификации чемпионата Европы, а вот Майка Кристенсон не просто приехал, но и уже успел сыграть на втором этапе Кубка Легенд в Новосибирске.

Майка Кристенсон Фото: РИА Новости

«У него был сумасшедший летний сезон, Олимпиада. Он в отпуске провёл определенную работу в тренажерном зале, но прыжковой и волейбольной работы не было. Наша основная задача была подготовить его к Суперкубку, в то же время не рискуя его здоровьем. Надеюсь, завтра покажет себя во всей красе», — оценил состояние Кристенсона Алексей Вербов.

В остальном же у казанцев всё спокойно. Трансферов было по минимуму: вернулся в команду Валентин Кротков, который составит дуэт либеро с Ильёй Фёдоровым, а место отправившегося в аренду в «Динамо-Урал» Андрея Сурмачевского занял молодой доигровщик Владислав Енин. «Зенит» играет в современный скоростной волейбол, в котором важную роль играют защита и страховка. Все отмечают и потрясающую семейную атмосферу в клубе. И эта банда явно готова выиграть всё в этом сезоне. На групповом этапе Кубка Легенд казанцы выиграли шесть матчей из шести, попутно пополнив коллекцию своих трофеев Кубком губернатора Новосибирской области.

Глубина состава поможет Брянскому?

Московское «Динамо» в минувшем сезоне ограничилось лишь Кубком Столетия. Во многом помешали травмы и короткая скамейка. Практически весь сезон Константин Брянский отыграл одной шестёркой. Так что главной задачей межсезонья в московском клубе очевидно являлось увеличение глубины состава.

Константин Брянский Фото: РИА Новости

Что ж, всё покажет сезон, но на бумаге получилось. Сменщиком Павла Панкова будет белорусский связующий Алексей Кураш, который провёл отличный прошлый сезон в «Шахтёре». Важно, что это разноплановые игроки, так что рисунок игры Брянский может менять. Место Вадима Лихошёрстова, который в последние годы больше лечился, чем играл, в центре сетки занял Фаннур Каюмов. Ну а главным стало подписание талантливого высоченного диагонального Максима Сапожкова. Теперь у динамовцев два классных забойщика — Цветан Соколов и Сапожков. Конкуренция на максимуме!

Тем не менее на групповом этапе Кубка Легенд не обошлось без осечек. Поражение в Красноярске от «Белогорья» было не просто чувствительным, это была настоящая оплеуха. Дело даже не в счёте, а в той лёгкости, с которой белгородцы разобрались с москвичами. Реванш на домашнем этапе те взяли, однако там «Белогорье» выступало без ряда основных игроков.

Причины поражения очевидны — москвичи очень зависимы от своей физической формы. Команда исповедует мощный силовой волейбол, краеугольный камень которого — подача. И, конечно, задачей тренерского штаба было подвести команду к пику формы именно под Суперкубок.

Рецепт победы над казанцами прост на бумаге — расшатать приём, заставить Майку Кристенсона пасовать из глубины площадки, вот шансы и как минимум подравнялись. Другое дело, что удаётся это редко. Но по таланту «Динамо» точно может побеждать казанский «Зенит».

«Мы готовы и физически, и морально. Соперника хорошо знаем. Завтра будет битва», – сказал на предматчевой пресс-конференции капитан бело-голубых Павел Панков. Действительно, сезон стартует с самого вкусного блюда. И важно, что в новом сезоне Суперкубок — это отдельный матч, а не часть одного из стартовых туров Суперлиги. Будем надеяться, что битва получится яркой и задаст тон всему волейбольному сезону!