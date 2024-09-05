Деру помог с самолёта, а «Динамо» закопало себя. Казань с 10-м Суперкубком!

Первый трофей сезона в российском волейболе разыгран! Как и в прошлом году, Суперкубок достался казанскому «Зениту». 3:0 — уверенная по счёту победа над московским «Динамо». Казалось бы, трофей дался легко, но это обманчивое впечатление. На самом деле, шансы у москвичей были. Кто знает: выиграй они третий сет — и игра могла бы перевернуться. Здесь казанцам немного повезло. А впрочем, везёт сильнейшим!

«Мы закопали сами себя»

«Зенит» не отнесёшь к числу команд, которые доминируют на блоке. Правда, казанцы здорово смягчают атаки, получая доигровки, которые реализуются с высоким процентом. Но вчера ситуация была обратной. В какой-то момент преимущество хозяев в этом элементе стало 11:0. Особенно отличился Алексей Кононов, только за первый сет поставивший три блока. Динамовцы раз за разом пытались пробиться на силу, но не преуспели в этом. После матча на отсутствие терпения сетовал Константин Брянский.

«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» Фото: ВК «Зенит-Казань»

«В первой партии мы поддались какому-то искушению – попытаться перепрыгнуть блок Казани, проломить стену. Мы сами себя в какой-то момент закопали. Причём в совершенно стандартных ситуациях, в которых обычно бываем более терпеливыми и ценим мяч. Лишь в третьем сете мы обрели это терпение», — подчеркнул наставник бело-голубых.

Совсем не попал в игру Цветан Соколов — пять проигранных мячей из 12 атак. Сменивший его Максим Сапожков выглядел лучше, но и к нему порой ключики подбирались. При этом бело-голубые выглядели довольно прилично в защите — 33:30 — они даже переиграли соперника в этом элементе. В третьем сете «Динамо» захватило инициативу, но в нужный момент два эйса подряд выдал Роман Романовский. Ну а дальше чемпион уже не отпустил соперника.

С корабля на бал

Нельзя сказать, что казанцы выдали суперматч. Не пошла игра в атаке у Дмитрия Волкова, а Майка Кристенсон ещё не готов на все 100% — некоторые расхождения по темпу были. Но оно и понятно — после Олимпиады американец совсем немного отдохнул, прибыл из-за океана и уже успел слетать в Новосибирск и обратно. Такие перемещения не могут пройти бесследно.

СЭМ ДЕРУ Фото: ВК «Зенит-Казань»

Что касается второго легионера казанцев — Сэма Деру — то тот и вовсе попал с корабля, а точнее, с самолёта на бал. Он прилетел в ночь перед Суперкубком, потренировался утром, а вечером уже вышел на площадку вместо Волкова и забил несколько важных мячей.

«Деру буквально с самолёта вышел и помог. И технико-тактическими моментами, но больше даже эмоционально. С психологией у него, конечно, порядок. Вышел в тяжёлой ситуации и решил важные моменты. Да, он в хорошем игровом тонусе, но всё-таки не в ритме нашей команды. Сказал нашим молодым парням учиться у Сэма. Он молодец», — хвалил бельгийца после матча Алексей Вербов.

Семь побед подряд

О комплексе говорить, конечно, не стоит, однако победная серия казанцев в матчах с москвичами достигла уже семи матчей. И совсем скоро они могут встретиться в финале Кубка Легенд, правда, для этого и тем, и другим ещё нужно победить в своих полуфиналах. Побеждать всегда приятно, но Алексей Вербов призвал не витать в облаках.

АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ Фото: ВК «Зенит-Казань»

«Соперник способен нас обыгрывать. Не надо это забывать. У нас пока получается держать эту победную серию только за счёт того, что в этой команде собраны лучшие игроки в мире. И для меня огромная честь находиться в этой команде», – отметил наставник казанского клуба после игры.

Так или иначе, 10-й Суперкубок в своей истории «Зенит-Казань» выиграл. А уже через три дня казанцам предстоит стартовать в Суперлиге. И там соперник будет очень непростой — «Белогорье», которое в прошлом сезоне обыграло команду Вербова трижды. Так что праздновать времени нет — сезон начался без раскачки.