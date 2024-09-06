Кто-нибудь остановит Казань? Что получится у Алекно? Главные интриги мужской Суперлиги

4 сентября вынесенным матчем между «Газпромом-Югра» и МГТУ стартовал новый сезон мужской волейбольной Суперлиги. Сургутяне выиграли 3:0 и на несколько дней возглавили турнирную таблицу. Ну а настоящий старт чемпионата России состоится в эти выходные. 15 клубов будут вести борьбу за чемпионство. Собрали для вас все самые главные интриги в одном материале.

Казань выиграет всё?

Пожалуй, вопрос нужно ставить именно так. В прошлом сезоне команда Алексея Вербова упустила лишь Кубок Столетия, без легионеров проиграв «Динамо» в финале 2:3. На этот раз казанцы претендуют на четыре трофея, а один из них уже забрали — московское «Динамо» в матче за Суперкубок не смогло взять ни сета.

Матч за Суперкубок Фото: zenit-kazan.com

Команда Алексея Вербова — слаженный механизм с отличной атмосферой в коллективе. Обыграть их будет крайне сложно. Но сезон длинный, и может быть всякое. Никто не застрахован от травм, да и по составу есть команды, которые точно могут бросить перчатку казанцам.

У Алекно получится выиграть трофей для Питера?

Самое громкое тренерское назначение — питерский «Зенит» теперь возглавляет Владимир Алекно. Задачи максимальные, да и состав на берегах Невы очень приличный. Правда, уже пошли травмы: выбыли из строя сразу два связующих — Дмитрий Ковалёв и Игорь Тисевич, а Виктор Полетаев угодил в лазарет после 1-го тура Кубка Легенд.

Первый блин вышел комом — пять поражений в шести матчах. Но у Алекно есть и ресурсы, и время, и кредит доверия. Сам наставник пока сетует на то, что команда «боится побеждать».

Глубина состава поможет «Динамо»?

Максим Сапожков Фото: vcdynamo.ru

В прошлом году у москвичей были проблемы — травмы заставили команду играть одной шестёркой практически весь сезон. Сейчас команда Константина Брянского укрепила скамейку: у Павла Панкова появился напарник в виде белоруса Алексея Кураша, а Максим Сапожков будет конкурировать с Цветаном Соколовым на позиции диагонального. Вариативности точно стало больше, но приведёт ли это к качественному скачку в результате? Как минимум ротировать состав в матчах с аутсайдерами Брянский точно сможет.

«Белогорье» сделает ещё один шаг наверх?

Белгородцы последние сезоны планомерно поднимаются в турнирной таблице, не делая больших перестановок, отшлифовывая свой игровой рисунок. В прошлом сезоне команда добралась до бронзовых медалей. Получится ли у Александра Волкова поднять «Белогорье» ещё выше?

Александр Волков Фото: belogorievolley.ru

Перспективы есть: костяк команды сохранился, а на первом этапе Кубка Легенд белгородцы уверенно разобрались с тем же «Динамо». Второй этап не задался, но там в дело вмешались травмы.

Куда едет «Локомотив»?

В Новосибирске перестройка. Пасует теперь Игорь Кобзарь, а пару легионеров составят Марко Ивович и Йоанди Леал. Пока ни одного матча в оптимальном сочетании железнодорожники не провели, поэтому о перспективах рассуждать сложно.

Игорь Кобзарь Фото: lokovolley.com

Болельщикам придётся потерпеть — Пламену Константинову нужно будет время, чтобы пазл сложился. Пока же «Локомотив» лихорадит — на Кубке Легенд команда не смогла пробиться в «Финал четырёх». Кобзарю обязательно нужно наладить взаимопонимание с центрами, это, пожалуй, главный козырь сибиряков.

Отыграет ли весь сезон Клюка?

Егор Клюка вернулся на площадку спустя 471 день! Доигровщик провёл несколько матчей на Кубке Легенд и выглядел достойно. Но, конечно, впереди ещё долгий путь к своей лучшей форме.

Егор Клюка Фото: vczenit.ru

Если Клюка будет готов на 100%, это станет огромным подспорьем для питерского «Зенита» и весомым аргументом в борьбе за золотые медали. Пока же Егору просто важно играть и не думать о боли.

Кто подвинет фаворитов?

В прошлом году всех покорил «Факел», вошедший в четвёрку сильнейших. Но в этом сезоне уренгойцам будет сложно повторить успех: ушли лидеры, команда очень молодая. Кто способен бросить перчатку фаворитам?

Наверняка задумываются об этом в Ленобласти, где собрали очень боеспособный состав. Очередные пертурбации в Уфе, которые могут принести успех, ну а «Кузбасс» уже заявил о себе, оставив «Локомотив» без финального этапа Кубка Легенд. Возможно, выстрелит ещё кто-то?

Уже в 1-м туре нас ждёт классическое противостояние «Белогорье» — «Зенит-Казань». Идём в новый сезон без раскачки, желаем всем красивого волейбола!