Пять партий «классики» и поражение пиратов. Итоги 1-го тура Суперлиги

Дождались! Стартовал мужской чемпионат России по волейболу. И уже 1-й тур подарил ряд интересных матчей. «Зенит-Казань» и «Белогорье» рубились пять партий в «Классике отечественного волейбола». «Кузбасс», провозгласивший себя пиратами после выхода в «Финал четырёх» Кубка Легенд, дома проиграл «Енисею», а «Динамо» хоть и набрало три очка, не убедило в Новом Уренгое.

«Игры разума» от Вербова и Волкова

Центральной встречей тура, безусловно, была игра в Туле, где «Белогорье» принимало казанский «Зенит». Это противостояние ещё называют «эль класико» отечественного волейбола. Что ж, игра удалась!

Матч превратился в настоящие тренерские шахматы. Александр Волков не смог рассчитывать на травмированного лидера атак Мохамеда Аль Хачдади и оставил в запасе Чжан Цзининя, который пока не до конца набрал форму после отпуска. Казанцы вышли на площадку без Максима Михайлова и Ильи Фёдорова, остался в резерве и Сэм Деру, присоединившийся к команде всего пару дней назад, но уже успевший помочь в матче за Суперкубок.

Чжан Цзининь Фото: belogorievolley.ru

В итоге и тому, и другому тренеру пришлось бросать резервы в бой. Сначала Волков отправил на площадку Чжана: «Белогорье» проиграло сет, которое начало с рывка 7:2, а Андрей Марченко в игру не попал — всего один из семи в атаке. Китаец вошёл в игру убедительно — четыре эйса только за второй сет. За хозяевами остался и третий сет, сразу вспомнилось, что в прошлом сезоне казанский клуб выиграл лишь один из четырёх матчей у «Белогорья».

Пришлось и Алексею Вербову вводить в бой основных игроков. С ними казанцы уверенно забрали и четвёртую, и пятую партию. Кажется, это тот случай, когда оба наставника могут быть довольны. Вербов — тем, что удалось победить, Волков — тем, что команда сыграла на равных с чемпионом даже без своего лидера атак. В ментальном плане белгородцы, пожалуй, даже выиграли. Противостояние продолжится через месяц — «Зенит-Казань» и «Белогорье» сразятся в полуфинале Кубка Легенд.

Пиратов взяли на абордаж

«Кузбасс» и «Енисей» — команды, которые неплохо проявили себя на Кубке Легенд, сошлись в Кемерове. Хозяева, провозгласившие себя пиратами, считались фаворитами у букмекеров, но красноярцам удалось навязать сопернику свою игру. Если первые два сета прошли в равной борьбе — команды обменялись победами со счётом 25:23, то в дальнейшем «Енисей» выглядел намного увереннее. Всё, чего удалось добиться «Кузбассу» – небольшой всплеск в третьей партии, когда со счёта 8:16 удалось подобраться на дистанцию в три очка. Но это так и осталось всплеском, красноярцы контролировали матч, солировали Роман Мурашко и Максим Бочаров, набравшие по 20 очков с неплохой эффективностью.

«Соперник сегодня лучше подавал и атаковал – это основное. В первых двух партиях с нашей стороны ещё была какая-то игра, в последующих, к сожалению, мы игру не вели, игру вёл соперник, они были лучше. Не хватило многих элементов, практически всех», — признался после матча наставник кемеровчан Сергей Троцкий.

«Динамо» выиграло, но не убедило

Московское «Динамо» после неудачи в матче за Суперкубок гостило в Новом Уренгое. И первый сет для москвичей оказался настоящим холодным душем — «Факел» был лучше во всём. Не сразу вошёл в матч Цветан Соколов — лишь 2 из 10 забитых мячей в первом сете, да и в целом бело-голубые выглядели бледно. В дальнейшем ход матча взять под контроль удалось, во многом помог и «Факел» — уренгойцы не смогли удержать уровень первого сета и наделали ошибок. Роман Емполов пытался воздействовать на ход матча многочисленными заменами, но лучше не стало. Может быть, и не стоило ничего менять?

«Факел-Ямал» — «Динамо» — 1:3 Фото: fakelvolley.ru

«Такое ощущение, что нас преследуют такие концовочные моменты, когда надо забивать на одиночном блоке, но мы не забиваем, или нельзя ошибаться, а мы ошибаемся. Но это, опять же, вопрос молодости игроков», — сетовал наставник ямальцев.

Что ещё было в туре

Московский МГТУ провёл свой первый матч в элите за 20 лет! «Студенты» в Сургуте боролись с «Газпромом-Югра» в каждой из партий, но не смогли зацепить ни сета — команда пока ещё сыровата.

Петербуржский «Зенит» разгромил «Нефтяник» в Оренбурге. Владимир Алекно остался доволен своей командой, но оценивать её перспективы по этой встрече не будем — оренбуржцы и так ниже классом, так ещё и явно перегорели.

«Динамо-Урал» в межсезонье не только сменило название, но и провело серьёзный ремонт в игровом зале. В обновлённых родных стенах старт у команды Бориса Колчина получился успешным — успех в матче с «Новой» 3:0. Уфимцы смотрелись чуть лучше во всех элементах, что и привело к достаточно уверенной победе.

«Динамо-ЛО» — АСК — 3:2 Фото: vc-dynamo.ru

«Динамо-ЛО» и АСК отыграли все пять сетов. Победили более статусные по именам сосновоборцы, которым пока не хватает сыгранности и хладнокровия. Нижегородцы же показали, что в этом сезоне точно не будут мальчиками для битья. В их составе оказался лучший бомбардир 1-го тура — Павел Железняков набрал 27 очков.

Все результаты матчей 1-го тура:

«Газпром-Югра» (Сургут) – МГТУ (Москва) – 3:0 (27:25, 25:23, 25:22);

«Динамо-Урал» (Уфа) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:23, 25:19, 25:23);

«Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (13:25, 18:25, 12:25);

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – АСК (Нижний Новгород) – 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12);

«Кузбасс» – «Енисей» – 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25);

«Факел-Ямал» – «Динамо» – 1:3 (25:18, 18:25, 21:25, 18:25);

«Белогорье» – «Зенит-Казань» – 2:3 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15).