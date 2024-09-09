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Кто стал лучшим игроком 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги, Максим Михайлов, Денис Богдан, Петар Крсманович

Михайлов, Крсманович, Богдан? Выбираем лучшего игрока 1-го тура Суперлиги
Пётр Кондаков
Выбираем лучшего игрока 1-го тура Суперлиги
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Выбор сложный — много достойных кандидатов!

Позади 1-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Состоялись семь матчей, и уже есть первые герои. Кто-то провёл встречу на стабильно высоком уровне и позволил команде уверенно победить, а кто-то вошёл в игру не с самого начала, но перевернул ход противостояния. Кто же был самым-самым?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Игроки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Кто лучше всех проявил себя в 1-м туре Суперлиги?
Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Фото: ВК «Зенит-Казань»
1 место

Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Год за годом идут разговоры, что Михайлов уже не тот и нужно искать ему замену, а он выходит на площадку и показывает запредельный уровень. Матч с «Белогорьем» у казанцев начинал Кирилл Клец, но при счёте 1:2 по сетам Алексей Вербов бросил в бой своего джокера. И разница в классе сразу стала заметна!

Михайлов реализовал 10 из 14 атак, здорово помог в защите и на страховке. С ним до того несколько разбалансированная игра казанского «Зенита» обрела гармонию. Пока не всё здорово с подачей, но даже простым планером Михайлов вызывал затруднения у принимающих «Белогорья».

Петар Крсманович («Динамо-Урал»)
Фото: ВК «Динамо-Урал»
2 место

Петар Крсманович («Динамо-Урал»)

Сербский легионер уфимского клуба провёл сильный матч против «Новы». Забил 9 из 10 мячей в атаке и поставил четыре блока. Всё это при лучшем показателе полезности в матче — +11. Во многом благодаря действиям Крсмановича «Динамо-Урал» избежало проблем и выиграло в трёх сетах.

Денис Богдан («Динамо»)
Фото: ВК «Динамо»
3 место

Денис Богдан («Динамо»)

Ещё один джокер 1-го тура. Доигровщик появился по ходу проигранного динамовцами первого сета матча с «Факелом» и стабилизировал игру команды. Почти 50% эффективности в атаке и +14 по итогам матча. Кроме того, Богдан забил несколько важных мячей в нужные моменты и выдержал приём. Три последующие партии остались за москвичами.

Максим Бочаров («Енисей»)
Фото: ВК «Енисей»
4 место

Максим Бочаров («Енисей»)

Красноярцы у многих ассоциируются с Романом Мурашко, но молодой доигровщик в этот раз вышел из тени своего диагонального и выдал классный матч на выезде в Кемерове. 20 очков при 62% реализации атак, три эйса и один блок — гроссмейстерские цифры и внушительный вклад в трёхочковую победу «Енисея».

Павел Авдоченко («Динамо-ЛО»)
Фото: ВК «Динамо-ЛО»
5 место

Павел Авдоченко («Динамо-ЛО»)

Белорусский диагональный полноценно появился на площадке лишь по ходу четвёртой партии матча с АСК, но успел набрать 16 очков при 70% реализации атак. Сосновоборцы в первой встрече сезона доигрались до тай-брейка, а выиграли её во многом благодаря Авдоченко, который был главной атакующей опцией.

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