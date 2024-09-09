Михайлов, Крсманович, Богдан? Выбираем лучшего игрока 1-го тура Суперлиги

Позади 1-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Состоялись семь матчей, и уже есть первые герои. Кто-то провёл встречу на стабильно высоком уровне и позволил команде уверенно победить, а кто-то вошёл в игру не с самого начала, но перевернул ход противостояния. Кто же был самым-самым?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

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