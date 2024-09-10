Досрочный выход Казани и хет-трик «Ленинградки». Итоги группового этапа Кубка Легенд

В Казани и Санкт-Петербурге завершился 2-й тур группового раунда нового турнира — Кубка Легенд. Он проходит в таком же формате, как и прошлогодний Кубок Столетия. Название сменилось, а вот участники финальной четвёрки — нет. Ими стали «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив». Именно эти клубы будут бороться за трофей.

Первый финалист

«Динамо-Ак Барс», безупречно отыгравшее 1-й тур предварительного этапа, на домашней площадке допустило лишь одну осечку, проиграв в трёх сетах «Уралочке-НТМК». Но задачу с выходом Казань уже решила днём ранее, уверенно переиграв в трёх сетах своих главных конкурентов из московского «Динамо». Матч же с уральским коллективом позволил Зорану Терзичу проверить свой ближайший резерв. А отрицательный результат добавил пищи для размышлений — на кого можно будет рассчитывать в сложной ситуации. И пока главный тренер остался доволен только одним игроком – Камиллой Ребровой. Также к команде уже присоединились Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес, но пока их заигрывают не на 100%. Это ещё раз показывает хорошую глубину скамейки казанского клуба, которая может пригодиться в финале.

Из аутсайдеров в финал

Серия из трёх побед помогла «Ленинградке» не только подняться с последнего места в группе, но и продолжить борьбу за трофей. Вот что значит постулат «дома и стены помогают». Сначала питерские волейболистки выцарапали победу в матче с «Протоном» (3:2), проигрывая по ходу встречи 0:2. Затем на балансе забрали три сета у «Тулицы». А уже в заключительный игровой день остановили калининградский «Локомотив». Для этого жёлто-чёрным понадобились четыре партии. Во всех трёх матчах отлично смотрелся тандем двух Анастасий – Гарелик и Черновой, которые становились лучшими в своей команде по набранным очкам. Также замены, вовремя сделанные Алексеем Лазневым, который теперь руководит командой, помогали «Ленинградке» в нужный момент. Отлично смотрелась Юлия Цыбулько, выходившая на замену вместо Валерии Романовой для усиления приёма и игры на задней линии.

Волейболистки «Ленинградки» Фото: ЖВК «Ленинградка»

«Динамо» и «Локомотив» пока штормит

После первого этапа к командам присоединились легионеры: у москвичек – доигровщица Ван Юнлу из Китая, у «Локо» лучший бомбардир прошлого сезона турчанка Эбрар Каракурт. Усиление прибыло, а вот результат лучше не стал, всего одна выигранная игра из трёх и у тех, и у других. У бело-голубых это матч с «Уралочкой», у железнодорожниц – игра с «Протоном». И в обеих этих встречах победителя определял тай-брейк.

Динамовки пока не могут наладить свою игру, в каждой выпадает один из элементов: в проигранном матче с Казанью слетел приём. А вторая партия и вовсе оказалась провальной для столичных волейболисток — 9:25. В матче с челябинской командой с доводкой первого мяча справились, в отдельных сетах она доходила до 70% позитива, но подвела атака.

Волейболистки московского «Динамо» Фото: ЖФК «Динамо»

«Локомотив» пока тоже далёк от своих лучших образцов и только пытается набрать ход. С одинаковым счётом 1:3 железнодорожницы уступили «Тулице» и «Ленинградке». Причём оба матча были как под копирку: выигранный первый сет, а дальше инициатива и победа в руках соперника. Турецкая диагональная ещё вкатывается в клубный сезон и только к третьему матчу показала свой уровень, набрав 20 очков.

Но не столько проигрыши омрачили настроение калининградской команды, сколько травма одного из лидеров. Ксения Парубец, капитан «Локо», неудачно приземлившаяся после своей атаки, покинула площадку с помощью главного тренера. Такая потеря одной из основных доигровщиц, которая ещё и держит приём – существенный минус для команды Андрея Воронкова.

«Уральский» характер

«Уралочка» и «Динамо-Метар» в финальную четвёрку не попали, но громко хлопнули дверью напоследок. У подопечных Михаила Карполя выездные игры сложились намного лучше, чем проведённый этап дома. Уралочки опять забрали одно очко у москвичек (2:3), одержали первую победу в принципиальном уральском дерби (3:0) и не стушевались против действующих чемпионок страны, переиграв казанских волейболисток в трёх сетах.

У «Динамо-Метар» всего одна победа, но какая. Челябинским спортсменкам в непростом матче удалось дожать своих одноклубниц из Москвы. Отличилась Виктория Руссу, которая наколотила 28 очков, также стоит отметить игру Валерии Иванкович. Молодая доигровщица хорошо вошла в игру, заменив Екатерину Гатину и забив важные мячи в концовке пятого сета.

Невезение тура

«Протон» упустил свою возможность попасть в финал. После первого этапа команда занимала вторую строчку в своём квартете, после второго откатилась на последнее. В этот раз пятисетовики, которых было три, не поддались саратовским волейболисткам.

«Тулице» же не хватило буквально двух сетов, чтоб зацепиться за финал. У них с «Локомотивом» одинаковое количество побед, но по соотношению выигранных и проигранных партий у калининградских волейболисток расклад оказался лучше.

По итогам игр предварительного этапа полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Динамо-Ак Барс» сыграет с калининградским «Локомотивом», а «Ленинградка» — с московским «Динамо». «Финал четырёх» состоится 12-13 октября, а место его проведения мы узнаем уже на этой неделе!