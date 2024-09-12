Терзич недоволен, а Москва на дне. «Динамо-Ак Барс» — с Суперкубком!

Вслед за мужским Суперкубком этот трофей разыграли и женщины. И снова казанский клуб победил московское «Динамо», и снова 3:0. Но если у мужчин борьба всё-таки была, то в женском матче «Динамо-Ак Барс» не заметило соперниц. Почему так произошло и означает ли это, что нас ждёт доминация казанского клуба?

Москвички только на пути к лучшей форме

На самом деле, такой результат прогнозировался. Не далее как три дня назад в матче 2-го тура Кубка Легенд казанские волейболистки обыграли москвичек с точно таким же счётом 3:0. И даже с таким же провалом столичного клуба во второй партии: тогда было 9:25, сейчас — 12:25. Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин после того матча сказал прямо, что его команда не способна сейчас играть на уровне, который доступен сопернику. Но, конечно, надежда у поклонников москвичек теплилась, ведь на бумаге состав у «Динамо» грозный.

Вот только набор имён это одно — настоящим командным механизмом москвички пока не стали. Команда обновилась наполовину, а прямо перед сборами стало известно, что паузу в карьере берёт Ирина Капустина. Ей на смену взяли китаянку Ван Юньлу. В будущем эта волейболистка должна помочь, но ей нужно время на адаптацию как к России, так и к нашему волейболу. В матче за Суперкубок Юньлу не выделялась на фоне своих одноклубниц.

Всё, чего удавалось добиться москвичкам — это зацепиться за равную борьбу в стартовом отрезке каждого из сетов. Ближе к середине партии «Динамо-Ак Барс» делало мощный рывок, после которого концовка превращалась в формальность. У казанской команды получилось развалить приём москвичек, с высокими же мячами грамотно работал блок хозяек. Ну а в тех моментах, когда доводка всё-таки позволяла организовать быструю атаку, было видно, что связующая Мария Смеленко пока не нашла взаимопонимания со своими нападающими, особенно это бросалось в глаза при передачах центральным.

АЛЕКСАНДР КОШКИН Фото: ЖВК «Динамо»

«На сегодняшний день это наш уровень. Сейчас мы не можем, к сожалению, соперничать с «Динамо-Ак Барс». Сейчас как раз время нам оттолкнуться от этого дна и постепенно, шаг за шагом, через игру уже нащупывать какие-то взаимосвязи и свою игру. К сожалению, у нас через три дня опять Казань, так что нам не так повезло даже по календарю. Но надо это перетерпеть, в первую очередь всем, тогда, возможно, придёт совсем другой результат», — откровенничал Кошкин на послематчевой пресс-конференции. И действительно, когда у тебя в два раза хуже защита (37:60), а в атаке ты реализуешь только 26% мячей, на что-то рассчитывать очень сложно.

Из хороших новостей для поклонников москвичек можно выделить лишь то, что команда однозначно будет прибавлять. В конце концов, сезон только начинается.

«Играли нерелаксированно»

Ну а что же Казань? Оценить реальную силу команды по этому матчу очень сложно, но, кажется, в сезон «Динамо-Ак Барс» входит в наилучшей форме из претендентов на титул. В полном порядке Светлана Гатина, вернувшаяся из «Протона» и сразу застолбившая за собой место основной доигровщицы. Потенциал для роста тоже большой — доминиканские легионеры Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес приехали совсем недавно, так что здесь есть над чем работать. Первый трофей сезона уже выигран, однако Зоран Терзич сказал, что недоволен игрой своей команды.

СВЕТЛАНА ГАТИНА Фото: ЖВК «Динамо»

«Честно говоря, мне игра сегодня не понравилась — ни у моей команды, ни у московского «Динамо». Для Москвы, можно сказать, это нормально, потому что у них практически новая команда. Им нужно время, чтобы начать играть лучше. Но [всё] будет, «Динамо» – это «Динамо», и я уверен, что они будут играть намного лучше в текущем сезоне.

Мы играли нерелаксированно, видно было. Слава богу, у нас подача в одной партии летела хорошо – выигрывали. Во второй партии в доигровке Гатина забила три или четыре раза подряд, благодаря чему вырвались вперёд и потом опять набрали очки. Но игра мне вообще не понравилось, думаю, это нормально, когда играешь за трофей», — подчеркнул сербский специалист.

Наверное, Терзич слегка слукавил, чтобы его команда не расслаблялась, ведь уже совсем скоро казанскому клубу вновь предстоит встреча с москвичками, на этот раз уже в рамках женской Суперлиги. Возможно, она получится более удачной для команды Кошкина? Ну а пока «Динамо-Ак Барс» с Суперкубком!