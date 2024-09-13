Камбэк Сургута и первое место Алекно. Главные события 2-го тура Суперлиги

Расписание мужского волейбольного сезона очень плотное. Не успели команды начать чемпионат, а уже позади 2-й тур. Рассказываем о его главных событиях.

Камбэк в Сургуте

Кто бы мог подумать, что главным событием тура станет матч «Газпром-Югра» — «Нефтяник» — команд, для которых выход в плей-офф станет отличным результатом по итогам регулярного сезона. Но так случилось, что самое громкое событие случилось именно в этом матче. Сургутяне после третьего сета угодили в самую настоящую яму — 12:25 в четвёртой партии. Не помог и перерыв – тай-брейк начался с 1:6, а чуть позже отставание достигло семи очков — 3:10.

Отыграться в такой ситуации очень тяжело, практически невозможно, но у «Газпрома-Югра» получилось! Нельзя сказать, что подача хозяев была какой-то сверхъестественной, однако оренбуржцы поплыли на приёме на подачах Алексея Родичева — и уже 9:11. После этого «Нефтяник» дважды снялся, получив комфортные 13:10, и снова провалился на приёме. У оренбуржцев был матчбол, но его атакой в линию отыграл диагональный Виталий Папазов. В той же манере он принёс сургутянам матчбол. А затем хозяевам ещё и повезло. После подачи Артёма Масько мяч зацепил верхний трос и камнем свалился вниз. Победа «Газпрома-Югра» — и огромное разочарование для игроков «Нефтяника».

«Газпром-Югра» — «Нефтяник» Фото: volley.ru

«В пятой партии я не скажу, что мы расслабились, эта партия будет моя боль и игроков, думаю, тоже. Так нельзя отдавать. Самое обидное, что мы отдали эти мячи, которые нам вернулись, просто так, без риска. Сургут воспользовался, получил доигровку, забил – уверенно и жёстко. Ну и Папазов в конце, три удара в линию… Всю игру не бил, а в нужный момент сделал», — сетовал после матча старший тренер оренбуржцев Антон Вольвич.

Кстати, камбэк сургутян не оказался рекордным. В сезоне-2017/2018 «Нова» выиграла у «Динамо-ЛО» со счёта 6:13. «Газпром-Югра» также смог ликвидировать семиочковое отставание, но в этом матче соперник был чуть дальше до победы.

Алекно вышел в лидеры

Конечно, лидерство это во многом номинальное, но петербуржцы после двух туров возглавили турнирную таблицу, опережая «Динамо» по соотношению сетов. В каждом интервью Алекно говорит о важности привить команде психологию победителя, так что даже это местечковое первое место важно для зенитовцев.

«Факел» — «Зенит» Фото: fakelvolley.ru

Игра с «Факелом» получилась неровной, но, как и в 1-м туре с «Динамо», молодые уренгойцы не смогли держать уровень на протяжении всего матча. При этом проблем сопернику доставили. Не удалась встреча с бывшим клубом Станиславу Динейкину, не в лучшей форме и Иван Яковлев. Отдуваться пришлось Владиславу Бабкевичу и Марлону Янту. Не без проблем, но нападающие справились, хотя Бабкевич получил свою долю критики от наставника, проиграв два мяча подряд при счёте 24:21 в первом сете. В следующем туре будет ещё сложнее — «Зенит» отправится в гости к «Динамо-ЛО».

Раздвоение личности у «Локомотива»

Новосибирский «Локомотив» с огромными проблемами обыграл АСК (3:1). Нижегородцы обидно уступили в первом сете, в нём они вели практически всё время. Второй сет АСК уверенно выиграл. И кто знает, что было бы дальше, не получи травму греческий связующий нижегородцев Дмитрий Филиппов.

«Локомотив» — АСК Фото: lokovolley.com

У «Локомотива» же непочатый край работы. Пламен Константинов в каждом матче отдельно работает с Игорем Кобзарем, однако пока связующий не нашёл взаимопонимания с нападающими. Травмирован Омар Курбанов, а Йоанди Леал хоть и в команде, но пока не набрал форму. В матче с АСК бразилец дебютировал в Суперлиге, однако даже не коснулся мяча.

«У нас были как будто две разные команды до счёта 17:16 в третьем сете и после него. Вторая половина игры – это то, что мы хотим видеть, но пока ещё «плывём» – не готовы полностью как команда», — заявил после игры Пламен Константинов. И действительно — в каждом матче «Локомотив» играет по синусоиде, с огромными перепадами.

«Енисей» навязал борьбу чемпиону, но не взял ни сета

«Зенит-Казань» в последние годы испытывает проблемы в матчах с «Енисеем» в Красноярске. Вполне могли красноярцы взять как минимум сет и на этот раз — во второй и третьей партиях матча хозяева вели по четыре-пять очков. Но на этот раз чемпион сдюжил. Помогла подача, с которой «Енисей» если и справлялся, то с большими проблемами, ну и в концовке казанцы сыграли заметно чище.

«Мы серьёзно готовились к сопернику. Я считаю, что «Енисей» — команда, которая стоит сразу за первой пятёркой топ-клубов и ставит высокие задачи. А на своей площадке эта команда ещё опаснее. Если три года назад мы приезжали и относились к ним спустя рукава, то сейчас это абсолютно серьёзный соперник. Мы в Красноярске ни разу легко не играли. Сегодня я доволен тем, как шла игра. Где-то двойная замена помогла, перевернула игру, в третьей партии Миша Лабинский отлично вышел, где-то «Енисей» в концовках сам не поверил, что может нас дожать», — подчеркнул Алексей Вербов.

Москвичи выиграли в динамовском дерби

Второй тур подряд у «Динамо» похожий сценарий — команда Константина Брянского долго входит в игру. Это обернулось проигранными партиями в матчах с «Факелом» и «Динамо-ЛО». На этот раз москвичи догнали соперника в концовке партии и даже повели 23:21, но провалились на подаче Назара Литвиненко.

«Динамо» – «Динамо-ЛО» Фото: vcdynamo.ru

Второй сет сосновоборцы начали так же ударно — 3:0, однако на этом их успехи закончились. Максим Белогорцев выдал серию из шести подач, усадив на скамейку Осниэля Мельгарехо. В дальнейшем команда Констатина Брянского уже не позволила сопернику перевернуть игру, что бы ни пытался предпринять Александр Климкин. Сосновоборцы допускали слишком много ошибок и были хуже в доигровках — всего 40% реализации против 56%.

Все результаты матчей 2-го тура

«Газпром-Югра» – «Нефтяник» – 3:2 (21:25, 25:14, 25:22, 12:25, 16:14);

МГТУ – «Кузбасс» – 1:3 (16:25, 18:25, 25:21, 20:25);

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (20:25, 20:25, 23:25);

«Локомотив» – АСК – 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:15);

«Факел-Ямал» – «Зенит» СПб – 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 23:25);

«Нова» – «Белогорье» – 0:3 (24:26, 21:25, 22:25);

«Динамо» – «Динамо-ЛО» – 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18).