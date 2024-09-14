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Волейбол, женская Суперлига, календарь матчей, расписание, кто фавориты сезона

Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Елена Коваленко
Интриги женской волейбольной Суперлиги
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Сможет ли московское «Динамо» перестроиться на ходу?

Следом за мужскими командами Суперлиги в гонку за медали российского чемпионата вступают и женщины. Официальный старт запланирован на 16 сентября, но самые нетерпеливые две пары сыграют уже в эти выходные. В субботу новичок лиги «Омичка» сдаст свой первый экзамен «Спарте» из Нижнего Новгорода, а в воскресенье «Минчанка» у себя примет серебряного призёра прошлого сезона — калининградский «Локомотив».

Центральным матчем 1-го тура будет противостояние динамовок из Москвы и Казани. За последние две недели эти команды уже встречались три раза. Но единственное, что пока удалось москвичкам – забрать одну партию у действующего чемпиона страны. Как знать, может, четвёртая попытка будет успешнее для подопечных Александра Кошкина? Тем более что на этот раз игра состоится в Москве, не исключено, что фактор своего поля поможет хозяйкам.

Волейбол. Женская Суперлига, календарь матчей

Главный вопрос — удастся ли топам прошлого сезона удержаться на пьедестале или найдётся команда, которая бросит вызов фаворитам? Ответ мы узнаем только в следующем году. Пока что казанские волейболистки задают темп. Действующий чемпион уже успел завоевать Суперкубок.

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Казань снова фаворит

«Динамо-Ак Барс» после мажорной концовки прошлого чемпионата продолжает удерживать высокую планку и в этом. Казанская команда уже сумела забрать свой первый титул, а в Кубке Легенд смотрится куда увереннее своих конкурентов. А ведь это даже без 100-процентного подключения джокеров-легионеров, которых Зоран Терзич пока придерживает.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс»

Фото: dinamo-kazan.com

У «Динамо-Ак Барс» отличная глубина скамейки: в отсутствие решающей проблемы со здоровьем Екатерины Ениной в центре её отлично подменила Таисия Коновалова, достойно смотрелась и молодая Камилла Реброва. Так что возможность для манёвра у главного тренера точно есть, тем более что график игр будет насыщенным. На старте сезона именно казанский клуб выглядит самым сбалансированным.

Возвращение Воронкова

Андрей Геннадьевич снова у руля калининградского «Локомотива». Именно он привёл железнодорожниц к первому чемпионству, а затем смог повторить этот успех. Сможет ли наставник вернуть «Локо» золотые медали или в одну реку дважды не войти? После тяжёлой травмы Ксении Парубец задача усложнилась в разы — нужно срочно перестроить игру.

Ирина Воронкова

Ирина Воронкова

Фото: vc-lokomotiv.ru

В межсезонье «Локо» усилился Ириной Воронковой, которая также входила в чемпионский состав «Локо». Теперь в первую очередь она должна повести команду за собой.

Повторит ли Каракурт свой рекорд?

Главной силой в атаке у железнодорожниц остаётся турчанка Эбрар Каракурт, которая в хороший день просто выносит соперниц пушечными ударами. В прошлом сезоне диагональная наколотила рекорд лиги, забив 797 мячей! Удастся ли в этом сезоне повторить свой успех или у других команд найдётся чем ответить турчанке? Пока из трёх матчей Кубка Легенд Каракурт сыграла на своём уровне лишь один. Но, конечно, она будет прибавлять.

Китаянка в российском чемпионате

Ван Юньлу — первая представительница Поднебесной, которая будет выступать в женской Суперлиге. После того как Ирина Капустина объявила, что берёт паузу в карьере, московскому «Динамо» пришлось в срочном порядке искать доигровщицу. И выбор был сделан в пользу нападающей из Китая, которая привлекалась в состав свой сборной в Лиге наций. Посмотрим, насколько быстро Ван Юньлу сможет адаптироваться, чтобы помочь бело-голубым бороться за золото.

Ван Юньлу

Ван Юньлу

Фото: vldinamo.ru

Пока что «Динамо» показывает не лучшую игру. Но это только начало сезона, команде нужно время. Мы прекрасно знаем, что московский клуб может восставать из пепла в самый нужный момент.

«Ленинградка» и прошлогодний успех

Интересно, сможет ли петербургская команда повторить прошлогодний успешный сезон и удержаться в рядах сильнейших. Предпосылки для этого есть: «Ленинградка» — одна из немногих команд, кому удалось сохранить практически весь стартовый состав, который принёс жёлто-чёрным успех в прошлом сезоне. Лишь одна точечная замена на позиции центра.

Волейболистки «Ленинградки»

Волейболистки «Ленинградки»

Фото: leningradka.spb.ru

Поэтому «пчёлкам» не нужно дополнительное время на сыгранность, а это, несомненно, дополнительное преимущество на старте чемпионата. Этим можно воспользоваться, пока остальные команды ещё раскачиваются, и сделать себе комфортный задел на вторую половину регулярки.

Возвращение в элиту

После перерыва в восемь лет «Омичка» возвращается в российскую Суперлигу! Интересно, удастся ли омским волейболисткам закрепиться в лиге и вернуть себе былую славу? Или же, как в случае с курским «Атомом» в прошлом сезоне, это будет всего лишь забег на короткую дистанцию в один год. Хочется верить, что Андрей Подкопаев собрал боеспособный коллектив, который сможет конкурировать со старожилами.

Этот сезон вполне можно назвать непредсказуемым: наравне с переходами игроков было много и тренерских ротаций. Только пять наставников остались у руля своих коллективов – это Зоран Терзич в Казани, Юрий Маричев у «Протона», Павел Забуслаев у краснодарского «Динамо», Станислав Саликов в «Спарте» и Ольга Пальчевская в «Минчанке». Остальные же клубы решились на перестановки, чем добавили дополнительной интриги в предстоящий чемпионат. Посмотрим, кто от этих перемен выиграет!

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