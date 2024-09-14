Бабкевич, Вольвич, Папазов? Выбираем лучшего игрока 2-го тура Суперлиги

Завершился 2-й тур мужской волейбольной Суперлиги. В нём не было какой-то громкой вывески, но матчи получились интересными. Кто же проявил себя лучше всех?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

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