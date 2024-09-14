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Кто стал лучшим игроком 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги, Владислав Бабкевич, Артём Вольвич, Виталий Папазов

Бабкевич, Вольвич, Папазов? Выбираем лучшего игрока 2-го тура Суперлиги
Пётр Кондаков
Лучший волейболист 2-го тура мужской Суперлиги
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Стабильность блокирующих или мощь атаки?

Завершился 2-й тур мужской волейбольной Суперлиги. В нём не было какой-то громкой вывески, но матчи получились интересными. Кто же проявил себя лучше всех?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший волейболист 2-го тура мужской Суперлиги?
Фото: vczenit.ru
1 место

Владислав Бабкевич («Зенит»)

«Встречу с бывшей» диагональный петербургского «Зенита» провёл на ура. Самый стабильный инструмент в распоряжении Александра Бутько на старте чемпионата. В игре с «Факелом» белорусский нападающий за четыре сета наколотил 26 очков при показателе полезности +20. Эффективность атак в районе 40%, но он забивал тогда, когда у остальных нападающих были проблемы. Единственный спад случился в концовке первого сета, когда на сетболе Владислав дважды ошибся. Но тут же исправился, и в дальнейшем соперники так и не смогли подобрать к нему ключик.

Фото: zenit-kazan.com
2 место

Артём Вольвич («Зенит-Казань»)

Центральный казанцев второй тур подряд набирает двузначное число очков — гроссмейстерский результат для игрока этого амплуа. В матче с «Енисеем» у него 8 из 10 забитых мячей в атаке и два блока. И это – за три сета. Вольвич в отличной форме в начале сезона, чем связующий казанцев Майка Кристенсон с удовольствием пользуется.

Фото: belogorievolley.ru
3 место

Павел Тетюхин («Белогорье»)

«Белогорье» одержало дежурную победу над «Новой», но лёгкой её назвать точно нельзя — самарцы не позволяли сопернику расслабиться ни на секунду. В этом матче Тетюхин был самым стабильным, совсем немного не дотянув до 50% эффективности атак. Кроме того, в доигровщика пришлась львиная доля подач хозяев, но Павел справился с приёмом. Отличное выступление на старте сезона!

Фото: gazprom-ugra.ru
4 место

Виталий Папазов («Газпром-Югра»)

Матч с «Нефтяником», конечно, выдался далеко не лучшим по качеству игры, да и цифры у диагонального сургутян нельзя назвать выдающимися. Но именно он забил важнейшие мячи в концовке пятого сета, которые позволили «Газпрому-Югра» совершить невероятный камбэк со счёта 3:10. Причём в концовке Папазов забил три мяча в линию, что стало сюрпризом для игроков оренбургской команды. За характер и лидерские качества он точно заслужил быть в числе лучших в туре.

Фото: vcdynamo.ru
5 место

Дмитрий Жук («Динамо»)

Ещё один отличный результат от центрального блокирующего в туре. 12 очков за четыре сета, три блока и «+10» полезности — хорошая работа Дмитрия Жука в матче с «Динамо-ЛО». Не всё получилось в атаке, но это тот случай, когда плюсы перекрыли минусы.

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