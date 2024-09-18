Яркий старт новичка, очередное поражение «Динамо». Главное из 1-го тура женской Суперлиги

Вслед за мужчинами стартовал и чемпионат России по волейболу среди женских команд. В первом же туре случилось очередное динамовское дерби, а ряд фаворитов столкнулся с проблемами.

Не помогла и своя площадка

Центральный матч тура — и вновь динамовское дерби. До старта чемпионата команды уже успели сыграть между собой три раза, и во всех случаях сильнее оказалось «Динамо-Ак Барс». Теперь принципиальное противостояние перебралось в Москву, но и это не спасло команду Александра Кошкина от очередного поражения в матче с прямым конкурентом.

Однако этот матч был куда интереснее по содержанию в сравнении с теми, что были сыграны в Казани. Кошкин пошёл на изменения в стартовом составе — Ван Юньлу уступила своё место в старте Валерии Шевчук. Последняя стала самой результативной в составе москвичек, набрав 11 очков. А китаянка появилась на площадке лишь раз в третьем сете, и то лишь для того, чтобы выполнить подачу.

Если сравнивать с прошедшим играми, то москвичкам удалось поднять свой приём, дотянув его до 42% позитива. Но с нападением дела по-прежнему не ладились: доигровщицы выдали всего 28% реализации, а у Наталии Гончаровой он и того меньше – 24%. У крайних нападающих казанской команды этот процент переваливал за 40.

Волейбол, Суперлига Фото: ЖВК «Динамо» Москва

Но стоит отметить, что даже с такой слабой атакой москвичкам всё же получалось оказывать сопротивление. Самой напряжённой была первая партия: дважды на подачах Марии Смеленко москвички уходили в отрыв на четыре мяча, однако сохранить задел не смогли. Гостьи первыми добрались до сетбола и реализовали его с третьей попытки — 28:26.

Во второй партии у казаночек лидерство взяла на себя Елизавета Лукьянова. Нападающая раз за разом находила брешь в руках блокирующих. Подопечные Кошкина отлично трудились в защите, но сложить этот пазл с успешной атакой никак не получалось — 19:25.

На заключительном игровом отрезке к успешным действиям диагональной Казани добавились результативные удары Брайелин Мартинес. И как ни пытались столичные волейболистки укротить атакующую мощь соперниц, но так и не смогли остановить действующих чемпионок страны — 18:25 и 0:3 уже в чемпионате.

11 матчболов на тай-брейке!

Большой волейбол вернулся в Омск после восьмилетней паузы! «Омичка» в первой же игре задала темп и всему чемпионату, дав понять, что точно не намерена быть статистом в Суперлиге. Команде Андрея Подкопаева понадобились пять партий в матче с нижегородской «Спартой», чтобы записать первую победу на свой счёт.

Невероятный накал и напряжение держались на протяжении всего матча, успешный исход каждой партии определялся лишь в концовке. Даже укороченный пятый отрезок вышел за привычные 15 очков и дошёл до рамок полноценного сета. Хотя «Омичка» была близка к тому, чтобы закончить матч в четвёртой партии и забрать полноценные три очка, но при счёте 23:20 хозяйки потеряли концентрацию, чем воспользовались волейболистки «Спарты». А на тай-брейке командам понадобились 11 (!) матчболов и серия видеопросмотров, чтоб определить победителя.

«Ленинградка» спаслась

«Уралочка-НТМК» была в шаге от первой сенсации чемпионата, но упустила возможность, позволив волейболисткам из Санкт-Петербурга вернуться в игру после двух проигранных сетов.

Вообще, матч напоминал американские горки, где на подъёме сначала был уральский коллектив, а жёлто-чёрные лишь предпринимали попытки разогнаться. Однако после двух выигранных сетов вниз покатились подопечные Михаила Карполя. «Ленинградке» помогли замена Анастасии Черновой на Валерию Романову и наставления главного тренера команды Александра Кашина во время перерыва.

Волейбол, Суперлига Фото: ЖВК «Ленинградка»

Как ни пытался тренер «Уралочки» тайм-аутами и заменами встряхнуть своих игроков и хоть как-то притормозить соперниц, ничего не получилось. «Ленинградка» перевела матч на тай-брейк, где уверенно довела его до победы. Пока уральским спортсменкам никак не удаётся сломать систему и победить в пятой партии.

Саратовские любители тай-брейков

«Протон» продолжает мучить противников пятисетовыми матчами. Саратовская команда после Кубка Легенд, где сыграла пять тай-брейков из шести возможных, перенесла эту тенденцию и на чемпионат. Первыми под это испытание попали краснодарские волейболистки.

Обе команды к началу встречу не досчитались своих нападающих: у «Динамо» наблюдала за встречей со стороны Ярослава Симоненко, у «Протона» Анастасия Азанова даже не прилетела в Краснодар.

Динамовки почти весь матч провели в погоне за соперницами. В итоге краснодарские волейболистки, рискуя и цепляясь за каждую возможность, смогли забрать две партии. Главным джокером при равной игре у южанок становилась Мария Воробьёва. Её силовая подача разрушила приём гостей в концовке первого сета. А в четвёртом хозяйкам удалось практически невозможное — выиграть пять брейковых мячей подряд (17:18 — 23:18). Но Саратов не та команда, которую можно этим напугать. Такой щелчок по носу только больше разозлил «Протон», и укороченный сет саратовские волейболистки провели на одном дыхании – 15:6. В отсутствие Азановой с ролью первой скрипки блестяще справилась Екатерина Геращенкова, принёсшая волжанкам 27 очков.

Волейбол, Суперлига Фото: ЖВК «Протон»

Что в остальных матчах

Финалист прошлого сезона калининградский «Локомотив» не испытал никаких проблем в выездном матче в Беларуси. Железнодорожницам понадобилось всего три сета, чтобы обыграть «Минчанку». На успешный исход «Локо» даже не повлияло отсутствие в заявке двух игроков основы — центральной Юлии Бровкиной и диагональной Эбрар Каракурт, которые пропускали эту встречу из-за болезни. Екатерина Любушкина составила пару Валерии Зайцевой в центре, а место турчанки заняла Екатерина Пипунырова. Обе волейболистки отлично провели игру, а Пипунырова и вовсе стала самой результативной у железнодорожниц, наколотив 17 очков.

В Туле тоже обошлись тремя партиями. Хозяйки продемонстрировали отличную и слаженную игру на своей площадке, а вовремя проведённые Алексеем Бабешиным во второй и третьей партиях замены сделали дебют главного тренера «Тулицы» в женском чемпионате вполне убедительным.

«Заречье-Одинцово» под руководством Константина Ушакова практически полностью обновило свой стартовый состав в межсезонье. И это оправдало себя – первая игра и первая победа подмосковной команды над соперницами из Красноярска. Победа хоть и полновесная — три очка, но сама игра получилась достаточно упорной. Первые три партии завершились на балансе, только на четвёртом игровом отрезке «Заречье» было явно сильнее «Енисея» — 25:13.

Все результаты матчей 1-го тура

«Омичка» – «Спарта» – 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 23:25, 25:23);

«Минчанка» – «Локомотив» – 0:3 (20:25, 21:25, 22:25);

«Динамо» – «Динамо-Ак Барс» – 0:3 (26:28, 19:25,18:25);

«Динамо» Краснодар – «Протон-Саратов» – 2:3 (25:22, 18:25, 25:27, 25:21, 6:15);

«Заречье-Одинцово» – «Енисей» – 3:1 (26:24, 26:24, 24:26, 25:13);

«Ленинградка» – «Уралочка-НТМК» – 3:2 (23:25, 19:25, 25:15, 25:16, 15:9);

«Тулица» – «Динамо-Метар» – 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).