Алекно без поражений, а «Локомотиву» нужны месяцы. Исход матча следующего тура очевиден?

Мужская волейбольная Суперлига набирает обороты. Позади уже 3-й тур! И после этого стартового отрезка без потерь очков только два клуба — «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Но соотношение сетов лучше у команды Владимира Алекно, так что она лидирует. Зато динамовцы выиграли один из важнейших матчей — в Новосибирске у «Локомотива». Рассказываем о главных событиях 3-го тура Суперлиги.

«Динамо» побеждает, хоть и отдаёт первые партии

Москвичи одержали важнейшую победу в Новосибирске — 3:1. И снова команда Константина Брянского проиграла первый сет. Но если в первых турах столичный клуб долго входил в матч, то здесь ситуация отличалась. Динамовцы повели 13:7, однако затем просто развалились. Наошибался вышедший против своего бывшего клуба в стартовом составе Максим Сапожков, не задалось и у Антона Сёмышева. Хозяева же воспользовались этим провалом и выиграли первый сет, но в дальнейшем сыграла замена Константина Брянского. Цветан Соколов вышел и сыграл просто отлично — 78% реализации атак при 67% эффективности.

Цветан Соколов Фото: РИА Новости

Ключевым стал третий сет. «Локомотив» уступал 22:24, однако смог отыграться и даже получить сетбол — сработал блок, а Раджаб Шахбанмирзаев реализовал переходящий мяч. Впрочем, довести сет до победы не получилось — после съёма москвичей в аут атаковал Ильяс Куркаев, а атаку Омара Курбанова заблокировал Соколов. Оправиться от такого удара железнодорожники уже не смогли.

«Мы дважды не смогли забить с идеального приёма в концовке третьей партии. Когда ты не используешь свои возможности, то проигрываешь. Мы догнали, повернули ход партии и не забили две атаки, которые, считаю, являются ключевыми в таком результате. Хочешь не хочешь — ты думаешь о проигранной концовке. И в такой ситуации случается то, что случилось с нами в четвёртой партии. Мы не сумели психологически справиться с тем, что произошло в концовке третьего сета, и практически без боя сдали четвёртую партию», — сетовал наставник после игры.

Кстати, Пламен также рассказал, что есть проблемы с плечом у Йоанди Леала, который пока выходит только на усиление блока, а ещё уточнил, что для отладки командной игры нужно три-четыре месяца. Срок солидный, но времени у сибиряков нет — уже в следующем туре им играть в гостях с «Зенитом».

Птенцы Алекно обрастают перьями

Петербуржцы же пока хороши. Дерби с «Динамо-ЛО» они взяли крайне уверенно. Лишь в третьей партии сосновоборцы смогли побороться. Снова проблемы в диагонали, где ни Назар Литвиненко, ни Павел Авдоченко не чувствуют себя уверенно. Схема с тремя доигровщиками же работала до середины третьего сета.

Ну а «Зенит» выглядел здорово. Снова в порядке Бабкевич, заработали центры, Александр Бутько отметился серией подач. Владимир Алекно остался доволен командой, особенно выделив победу в третьей партии.

«Дорогого стоит для меня третья партия – учимся побеждать, проигрывая три-четыре очка, взяв концовку. Обрастает перьями команда», — рассказал тренер после игры.

Что ж, в следующем туре проверка будет ещё более серьёзной. «Зенит» вкатывается в чемпионат, получая с каждым туром более сильного соперника. И пока у Алекно и компании всё получается.

«Кузбасс» не доставил проблем Казани

Казанский «Зенит» продолжает выездное турне. На этот раз команда Алексея Вербова гостила в Кемерове и уверенно разобралась с «Кузбассом», что стало неожиданностью даже для тренера чемпионов. Подобие борьбы возникло лишь в концовке первого сета, где Вербов дал поиграть молодому Владиславу Енину. В остальном же на площадке царили казанцы. Апофеозом стала серия подач Михаила Лабинского во втором сете: из восьми подходов три мяча кемеровчане просто не приняли, однажды ошиблись в атаке, а всё остальное «Зенит-Казань» конвертировал в удачные доигровки.

Михаил Лабинский Фото: ВК «Зенит-Казань»

«У них агрессивная подача, которая позволяет им играть больше с блоком, чтобы замучить соперника, что сегодня и произошло. Они нас замучили подачей, которая у них летела, а у нас, к сожалению, нет. Мы сегодня не справились с приёмом и допустили много ошибок на подаче», — резюмировал после матча капитан «Кузбасса» Роман Пакшин.

Что ещё было в туре

В Красноярске «Нова» набрала первые очки, дав настоящий бой «Енисею». Хозяева смогли дожать самарцев в пятом сете, но главной цифрой стали 29 очков доигровщика «Новы» Егора Феоктистова, из которых девять он набрал на блоке. Причём во всех девяти случаях его «клиентом» стал диагональный красноярцев Роман Мурашко.

«Нефтяник» одержал первую победу в чемпионате. Если в прошлом туре оренбуржцы уступили «Газпрому-Югра» на тай-брейке со счёта 10:3, то в игре с МГТУ пришлось сыграть настоящий марафон в первом сете. 41:39 — с таким счётом завершилась партия.

«Динамо-Урал» вчистую выиграло подачу (13:8) и блок (18:5) у АСК, но умудрилось проиграть третий сет. Уфимцы уверовали в лёгкую победу, чем нижегородцы и воспользовались. На большее гостей не хватило — сказались травма основного связующего Дмитрия Филиппова и тяжёлый прошлый матч в Новосибирске.

«Факел» в 3-м туре порадовал болельщиков, обыграв «Газпром-Югра». Качество этого матча было не самым высоким, только на подаче соперники за четыре сета суммарно ошиблись 48 раз.

Все результаты 3-го тура:



«Енисей» – «Нова» – 3:2 (25:16, 23:25, 29:27, 29:31, 15:8);

«Нефтяник» – МГТУ – 3:1 (41:39, 25:18, 19:25, 25:16);

«Динамо-Урал» – АСК – 3:1 (25:17, 25:11, 21:25, 25:16);

«Кузбасс» – «Зенит-Казань» – 0:3 (23:25, 16:25, 14:25);

«Факел Ямал» – «Газпром-Югра» – 3:1 (25:21, 25:17, 28:30, 25:20);

«Динамо-ЛО» – «Зенит» СПб – 0:3 (14:25, 20:25, 21:25);

«Локомотив» – «Динамо» – 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25).