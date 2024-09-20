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Кто стал лучшим игроком 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги, Волков, Соколов, Поталюк, Дмитриев, Бабкевич

Кто был лучшим в 3-м туре Суперлиги? Выбираем из классных нападающих!
Пётр Кондаков
Кто был лучшим в 3-м туре Суперлиги?
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Пять прекрасных выступлений. Но какое было самым ярким?

Позади 3-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Он запомнился классной игрой нападающих — сразу несколько игроков блестяще себя проявили и помогли своим командам одержать победы. Кто был лучшим?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучше всех проявил себя во третьем туре Суперлиги?
Фото: vcdynamo.ru
1 место

Цветан Соколов («Динамо»)

Вышел на замену исправлять ситуацию в матче с новосибирским «Локомотивом» и переломил ход встречи! Забивал сложные мячи в нужные моменты и принёс москвичам победу в ключевой третьей партии, отловив блоком Омара Курбанова. 78% реализации и 67% эффективности атак. Болгарин показал, что именно он — диагональный номер один в московском клубе.

Фото: zenit-kazan.com
2 место

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)

В Кемерове играть сложно всем, но на этот раз казанский «Зенит» проблем не испытал. Во многом благодаря Дмитрию Волкову, который забил почти всё — 10 из 11 мячей. Наверное, не самые крупные цифры и полезность всего «+8», но преимущество казанцев было велико, а тренерский штаб делал перестановки. Очень солидный матч от Волкова.

Фото: vczenit.ru
3 место

Владислав Бабкевич («Зенит»)

Белорусский диагональный продолжает попадать в наш рейтинг. Но что поделать, если к нему пока не могут подобрать ключик?! В матче с «Динамо-ЛО» Бабкевича заблокировали лишь однажды, а забил он 13 из 17 атак. Три блока, один эйс — белорус стабилен, а его клуб пока на первом месте.

Фото: volleyufa.com
4 место

Роман Поталюк («Динамо-Урал»)

Многие ждали, что основным диагональным уфимского клуба будет опытный Романас Шкулявичус, но Поталюк просто не даёт ему шансов. В игре с АСК у Романа 27 очков при показателе +21. 75% реализации и 71% эффективности атак, а ещё три блока и три эйса. Не лучший матч для соперников, но Поталюк был неудержим!

Фото: vc-enisey.ru
5 место

Семён Дмитриев («Енисей»)

Взвалил на себя бремя лидерства в матче, где не пошла игра у Романа Мурашко. И справился на отлично! Выдержал приём, 69% реализации и 62% эффективности атаки, один блок и два эйса. А в сумме 23 очка и +17. С таким лидером проиграть тай-брейк было невозможно!

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