Кто был лучшим в 3-м туре Суперлиги? Выбираем из классных нападающих!

Позади 3-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Он запомнился классной игрой нападающих — сразу несколько игроков блестяще себя проявили и помогли своим командам одержать победы. Кто был лучшим?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Цветан Соколов («Динамо»)
Вышел на замену исправлять ситуацию в матче с новосибирским «Локомотивом» и переломил ход встречи! Забивал сложные мячи в нужные моменты и принёс москвичам победу в ключевой третьей партии, отловив блоком Омара Курбанова. 78% реализации и 67% эффективности атак. Болгарин показал, что именно он — диагональный номер один в московском клубе.
Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)
В Кемерове играть сложно всем, но на этот раз казанский «Зенит» проблем не испытал. Во многом благодаря Дмитрию Волкову, который забил почти всё — 10 из 11 мячей. Наверное, не самые крупные цифры и полезность всего «+8», но преимущество казанцев было велико, а тренерский штаб делал перестановки. Очень солидный матч от Волкова.
Владислав Бабкевич («Зенит»)
Белорусский диагональный продолжает попадать в наш рейтинг. Но что поделать, если к нему пока не могут подобрать ключик?! В матче с «Динамо-ЛО» Бабкевича заблокировали лишь однажды, а забил он 13 из 17 атак. Три блока, один эйс — белорус стабилен, а его клуб пока на первом месте.
Роман Поталюк («Динамо-Урал»)
Многие ждали, что основным диагональным уфимского клуба будет опытный Романас Шкулявичус, но Поталюк просто не даёт ему шансов. В игре с АСК у Романа 27 очков при показателе +21. 75% реализации и 71% эффективности атак, а ещё три блока и три эйса. Не лучший матч для соперников, но Поталюк был неудержим!
Семён Дмитриев («Енисей»)
Взвалил на себя бремя лидерства в матче, где не пошла игра у Романа Мурашко. И справился на отлично! Выдержал приём, 69% реализации и 62% эффективности атаки, один блок и два эйса. А в сумме 23 очка и +17. С таким лидером проиграть тай-брейк было невозможно!