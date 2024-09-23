Когда «Динамо» оттолкнётся ото дна? Ещё одно поражение москвичек

Не успели команды женской Суперлиги перевести дух после 1-го тура, как 2-й не заставил себя долго ждать. И работу над ошибками удалось сделать далеко не всем командам. Московскому «Динамо», например, пока не удаётся зацепиться даже за партию. Рассказываем о главных событиях тура.

«Матч неиспользованных возможностей»

В центральной встрече, которая завершала программу 2-го тура, московское «Динамо» принимало на своей площадке обидчика по «бронзовому» финалу — «Ленинградку». И петербурженки продолжили огорчать бело-голубых, не отдав москвичкам ни сета. Равный по счёту матч, где московская команда просто не воспользовалась своими шансами в концовках.

«Результат неудовлетворительный, матч неиспользованных возможностей. Соперник позволял нам играть. По сравнению с матчем с «Динамо-Ак Барс», сегодня всё было в наших руках, но множество собственных ошибок не позволило нам выиграть этот матч. Пока нам не хватает уверенности – как личной, так и командной. Не можем решить эпизод. Проиграли все три концовки, хотя постоянно догоняли соперника, но немного не хватало нам. Значит, нам нужно пройти через всё это сейчас.

Чем быстрее мы будем преодолевать эти трудности, тем лучше для нас. И первую партию, и вторую можно было забирать. В концовке первого сета не разобрались, не подали, не забили один мяч. Всё это психологически накладывается на игроков. Нам надо выиграть одну партию, и всё будет по-другому. Главное – не падать духом, работать. Весь чемпионат ещё впереди», — прокомментировал поражение главный тренер московского клуба Александр Кошкин.

Наставник «Динамо» произвёл единственное изменение в стартовом составе в сравнении с 1-м туром, выпустив в основе связующую Елизавету Синицыну вместо Марии Смеленко. Но в атаке дела на лад не пошли: у Наталии Гончаровой в первом сете было три забитых мяча из 15. А на подачах Черновой и Мельниковой гостьям удалось совершить рывок. Хозяйки площадки смогли выравнять игру — в роли лидера выступила Ангелина Лазарева, принося очки своей команде блоком и быстрым выходом к сетке. Динамовки даже вышли вперёд в концовке сета — 23:22, но собственные ошибки и удар Анастасии Черновой оставили партию за «Ленинградкой».

Вторую партию столичные волейболистки начали более уверенно, выйдя вперёд на три очка. Но затем инициатива вновь вернулась к команде из Санкт-Петербурга. Гостьи стали играть чище во многих элементах, особенно в нападении: всего одна ошибка против шести в первой партии. И забрали сет в самой концовке.

«Динамо» Москва — «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

В третьем сете у динамовок разыгралась Гончарова, что позволило завязать упорную борьбу. Но и у «Ленинградки» было кому ответить – Гарелик и Чернова выглядели не хуже. Последняя ещё и показала фантастические цифры в приёме, выдав 72% позитива! А решили всё подачи Анастасии Светник при счёте 21:21. Блокирующая дважды подала навылет, а Мельникова чётко отработала на сетке – 25:23. Это вторая победа клуба из Санкт-Петербурга. А вот для Москвы это стало вторым поражением на своей площадке.

Уральское дежавю

Матчи «Уралочки-НТМК» напоминают кошмарный сон, и пока команде Михаила Карполя всё никак не удаётся проснуться. Уральские волейболистки уже вторую игру подряд ведут со счётом 2:0, но, когда до победы остаётся всего один шаг, команда замирает и позволяет соперникам совершить камбэк. А пятая партия и вовсе становится непреодолимым испытанием.

Вот и в матче с краснодарским «Динамо» команды сыграли пятисетовый триллер. Первые две партии свердловчанки выглядели отлично: отыгрывались от рук в сложнейших ситуациях, блоком не давали прохода нападающим гостей. Как итог — победа в двух сетах с одинаковым счётом 25:22. Но всё остановилось, когда команды вышли на третью партию. Потерялась игровая дисциплина, пошла череда невынужденных ошибок, приходилось всё время догонять. Желание у молодых уралочек, безусловно, было, но опыт соперниц всё-таки сказался в решающих розыгрышах, что позволило им переломить ход встречи и уйти в пятый сет.

«Уралочки-НТМК» — «Динамо» Краснодар Фото: uralochka-vc.com

В пятом волейболистки «Уралочки» напринимали на 71% позитива, но конвертировать его в очки в нападении не смогли, показав самый низкий процент реализации в матче – всего 21. У Краснодара к хорошему нападению в 43% прибавились шесть очков на блоке. Этот перевес и принёс первую победу южанкам.

Битва в Челябинске

Во встрече «Динамо-Метар» и «Заречье-Одинцово» изначально предполагалась равная и упорная игра. Ведь команды являются прямыми конкурентами. И послематчевая статистика стала тому подтверждением: одинаковый процент реализации атак (37%), блок лучше был у гостей 14:8, но его уравновесила более стабильная подача хозяек. Поэтому на первый план вышли ошибки. После провального начала первого сета (2:7) Челябинску удалось наладить свою игру, убрав ненужный брак, и ввязаться в борьбу. «Заречье» же стало ошибаться в ключевые моменты. На качелях команды провели первые три сета: первый забрали гостьи (25:23), два других с одинаковым счётом остались за хозяйками (26:24). Вовремя сделанные замены Алексея Дёшина сыграли на руку челябинской команде. Ключевым стал выход Елизаветы Диких вместо Виктории Руссу и Валерии Иванкович, заменившей Екатерину Гатину. Обе волейболистки показали отличный процент с игры (42), стабилизировав ападение динамовок.

«Динамо-Метар» и «Заречье-Одинцово» Фото: dinamo-metar.ru

Но в четвёртой партии челябинки немного выдохнули, чем и воспользовалось «Заречье», которое смогло создать себе комфортное преимущество к середине сета и сохранило его до конца. И всё же в укороченном сете увереннее в атаке выглядели волейболистки «Динамо», особенно Елизавета Диких. Ближе к концовке команде Константина Ушакова почти удалось сравнять счёт. Но три промаха в атаке Алины Богдановой решили исход партии – 15:11 и 3:2 в пользу «Динамо-Метар».

Сибирское дерби

Начало матча осталось за «Енисеем» — 25:15. На подачах центральной блокирующей Софьи Охрименко «Омичка» словно впадала в ступор, что повлекло две мощные серии.

Зато второй и третий сет были похожи на улицу с односторонним движением. И движение это было со стороны Омска. «Енисей» пытался наладить игру, но все перестановки только увеличивали превосходство гостей. Всему виной собственный брак, который появился у Красноярска. О нём говорил и главный тренер «Енисея» Андрей Смирнов в послематчевом интервью.

«Если проанализировать игры женского волейбола, то первые партии когда так легко даются, то игра потом заканчивается 1:3. Всё к этому и шло. Во второй партии у нас было 12 собственных ошибок! Наш собственный брак увёл нас совсем в другую сторону. Ещё в третьей партии мы не могли ничего сделать, но потом девчонки встрепенулись, пошли и смогли переломить игру. Думаю, что в первую очередь защитой. Пятую партию многие называют лотереей, но я считаю, что везёт тому, кто везёт. Мы забили свои важные мячи», — подчеркнул Смирнов.

«Енисей» — «Омичка» Фото: vc-enisey.ru

И действительно, «Омичка» позволила красноярским волейболисткам вернуться в игру после провальных двух партий. «Енисей» вспомнил, что у него его есть подача, которая летела в первом сете. Сначала Распутина, а затем и Фролова подкрепили успех красноярок этим элементом. Хозяйки выстояли в концовке (25:23) и перевели матч на тай-брейк. И всё та же пара доигровщиц Красноярска увела из-под носа победу у Омска: Распутина заработала сетбол, а опытная Мария Фролова поставила точку в матче. 15:13 – и первая победа в сезоне для «Енисея».

Что в остальных матчах

Действующий чемпион страны «Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в регулярке, обыграв в трёх сетах нижегородскую «Спарту». Впервые в нынешнем сезоне в старте у Казани появились обе доминиканские волейболистки. Также Зоран Терзич дал игровую практику тем, кому её в последнее время не хватало: связующей Анастасии Ануфриенко, блокирующей Полине Юниковой и либеро Милине Рахматуллиной. «Спарта» билась до конца, но класс команд всё-таки несопоставим. А излишняя эмоциональность Станислава Саликова привела ещё и к получению жёлтой карточки.

Вице-чемпион прошлого сезона «Локомотив» продолжает держаться за казанским клубом. Железнодорожницы на своей площадке обыграли «Тулицу». В состав вернулись Юлия Бровкина и Эбрар Каракурт. «Локо» забуксовал лишь во втором сете. Но этому поспособствовала отличная игра соперниц: у Тулы сработали блок и подача, которая испортила хозяйкам жизнь на приёме. Плюс гостьи сыграли чище. Однако удержать такой темп команда Алексея Бабешина не смогла. А «Локомотив», наоборот, встал на рельсы после замены связующих: Ирина Филиштинская удачно вошла в игру. У «Тулицы» был шанс перевести игру на тай-брейк, у команды было преимущество в два очка в четвёртом сете. Но выход на подачу Ирины Воронковой этот отрыв уничтожил. А победу железнодорожницам принесла успешная игра на сетке.

Саратовский «Протон» неожиданно легко отдал победу в домашней встрече команде «Минчанке». На протяжении трёх сетов в роли гостей смотрелись именно подопечные Юрия Маричева. Белорусские волейболистки владели преимуществом весь матч. Борьба была лишь до середины первого сета, где Саратову даже почти удалось сотворить камбэк на подачах Натальи Селивёрстовой. Но вовремя взятый тайм-аут Ольги Пальчевской остановил напор хозяек площадки. Оставшиеся две партии прошли по одному сценарию: «Минчанка» с первых розыгрышей убегала вперёд, а «Протон» тщетно пытался догнать соперниц.

Все результаты матчей 2-го тура:

«Динамо-Метар» – «Заречье-Одинцово» – 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11);

«Протон» – «Минчанка» – 0:3 (20:25, 17:25, 17:25);

«Енисей» – «Омичка» – 3:2 (25:15, 20:25,15:25, 25:23, 15:13);

«Уралочка-НТМК» – «Динамо» Краснодар – 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15);

«Динамо-Ак Барс» – «Спарта» – 3:0 (25:19, 25:16, 25:20);

«Локомотив» – «Тулица» – 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21);

«Динамо» – «Ленинградка» – 3:0 (23:25, 22:25, 22:25).