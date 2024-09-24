Холодный душ для Алекно! «Локомотив» обыграл «Зенит» на его поле

В мужской волейбольной Суперлиге матчи идут нон-стоп. Позади уже 4-й тур, после которого в турнирной таблице остались только две команды со 100-процентным показателем. Это московское «Динамо» и «Зенит-Казань». А вот петербуржский «Зенит» потерпел чувствительное поражение от «Локомотива» на своей площадке. Рассказываем о главных событиях тура.

«Выигрывает тот, кто играет лучше»

Центральный матч тура прошёл в Санкт-Петербурге — «Зенит» принимал новосибирский «Локомотив». После удачного старта команды Владимира Алекно и проблем сибиряков на старте многим казалось, что хозяева уверенно победят, но итог встречи стал настоящим холодным душем для петербуржцев — 0:3.

Правда, сказать, что железнодорожники выиграли легко, точно нельзя. В первом сете зенитовцы вели в три-четыре очка на протяжении большей части сета, а во второй партии и вовсе имели сетбол. Но в решающие моменты «Локо» догонял и дожимал соперника. Апофеозом стал эпизод при счёте 24:24 во втором сете — после защиты новосибирцы просто перебросили мяч на сторону соперника, однако хозяева не разобрались, кому делать первое касание. Третья партия прошла уже под полным контролем «Локомотива».

ВК «Зенит» СПб — ВК «Локомотив» Фото: lokovolley.com

«Пока Новосибирск сильнее, играет лучше. Выигрывает тот, кто играет лучше. Очень много решающих моментов, которые мы не можем реализовать для победы. Очень мало очков набрали на блоке. Наверное, это худший элемент, который сегодня функционировал. Во-первых, там стояли два центральных, которые играют на мировом уровне. Они на себя потянули слишком много внимания. Мы не справились, ещё есть ряд причин, которые не позволяют нам побеждать на этом этапе. Остаётся анализировать, работать и идти вперед», — резюмировал после матча Владимир Алекно.

Действительно, на блоке у петербуржцев не получилось совсем ничего. Всего лишь одно набранное очко и отличный показатель в 62% реализованных атак у гостей. Все нападающие забили как минимум 50% мячей. Не будем умалять и заслуг Игоря Кобзаря, который провёл пока что свой лучший матч за «Локомотив». Наверняка эта игра была принципиальной для связующего, ведь перебрался в сибирский клуб он как раз из «Зенита». А вот к высоким, но медленным передачам Александра Бутько гости смогли приспособиться. В концовках всё сводилось к передачам на Владислава Бабкевича, которого удавалось смягчать. Не лучший матч провёл и Марлон Янт.

Для «Локомотива» эта победа очень важна, она придаст команде уверенности, которой не хватало на старте чемпионата. Посвятили сибиряки этот успех диагональному Раджабдибиру Шахбанмирзаеву, у которого родился сын. Это придало нападающему сил, он выглядел здорово, несмотря на локальный провал во втором сете. Ну а в турнирной таблице «Локомотив» уже пятый.

Уфа пока не готова сражаться с лидерами

Интересный матч ожидался в Уфе, где укрепившееся «Динамо-Урал» играло с московскими динамовцами. Но ожидания не оправдались — москвичи уверенно победили, лишь в одном сете позволив хозяевам добраться до 20 очков.

Ярослав Подлесных Фото: volleyufa.com

Причём уфимцы хорошо подавали, смогли отодвинуть москвичей от сетки, а лидер «Урала» Роман Поталюк выдал великолепные 70% реализации в атаке при 57% эффективности. Но партнёры его не поддержали. А вот у «Динамо» в атаке были хороши все. Выделяем здесь возвращение на площадку Ярослава Подлесных, который провёл первый полный матч после долгого перерыва.

После поражения «Зенита» москвичи единолично возглавили турнирную таблицу. Ну а уфимцы пока не готовы сражаться на равных с лидерами. Впрочем, сейчас команда выглядит куда более сплочённой и сбалансированной, чем в прошлом сезоне, что уже должно радовать болельщиков.

Триллер в Самаре

«Нова» и «Кузбасс» показали волейбол не самого высокого качества, но сюжет этой игры точно никого не оставил равнодушным. Инициатива переходила из рук в руки, то «Кузбасс» отыгрывался с «-6» в начале сета, то «Нова» вырывала партию, уступая два мяча в концовке. Такой матч мог завершиться только на тай-брейке. Так и случилось.

ВК «Нова» – ВК «Кузбасс» Фото: nova-volley.ru

Пятый сет своим рывком начали кемеровчане — 6:1. Однако самарцы нашли ту расстановку, которая позволила им отыграться — 11:11. Следом «Нова» отыграла и два матчбола. А завершилось всё ошибкой Егора Феоктистова, коснувшегося сетки. Игроки хозяев долго протестовали, доказывая, что эта ошибка случилась уже после того, как мяч коснулся пола, но арбитры были непреклонны.

Что ещё было в туре

Казанский «Зенит», даже дав отдохнуть лидерам, разгромил в Москве МГТУ. Суммарная разница в сетах составила 30 очков. Москвичи никак не могут сыграть оптимальным составом из-за травм и болезней. Алексей Вербов же после игры отметил, что его команда находится в поиске баланса между риском и ошибками, которые соперник более высокого уровня не простит.

«Факел» столкнулся с проблемами в Оренбурге. Команда Романа Емполова проиграла первый сет и начала второй со счёта 3:9. Правда, после этого и хозяева стали ошибаться больше, и северяне всё же смогли нащупать свою игру. «Нефтяник» вёл два-три очка в каждом из сетов, но победа осталась за «Факелом».

«Динамо-ЛО» одержало уверенную победу в Сургуте даже без главного тренера — Александр Климкин заболел, поэтому игрой команды руководил Антон Асташенков. Сургутяне не смогли навязать борьбу. После игры старший тренер «Газпрома-Югра» Алексей Рудаков подчеркнул, что команде не хватило эмоций.

«Белогорье» победило в Нижнем Новгороде замученный травмами АСК. У нижегородцев в этом матче не смогли сыграть два основных связующих, поэтому пасовал вызванный из молодёжной команды Захар Прытков. Он сыграл в свою силу, что отметил после матча главный тренер команды Андрей Дранишников, но наивно было ждать от него чудес. 3:0 — уверенная победа «Белогорья».

Все результаты 4-го тура

«Нефтяник» – «Факел Ямал» – 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 23:25);

МГТУ – «Зенит-Казань» – 0:3 (17:25, 9:25, 19:25);

«Динамо-Урал» – «Динамо» – 0:3 (18:25, 20:25, 15:25);

«Газпром-Югра» – «Динамо-ЛО» – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25);

«Нова» – «Кузбасс» – 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16);

АСК – «Белогорье» – 0:3 (15:25, 22:25, 16:25);

«Зенит» СПб – «Локомотив» – 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).