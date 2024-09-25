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Кто стал лучшим игроком 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги, Кобзарь, Ивович, Панков, Сапожков, Шишкин

Новосибирцы вне конкуренции? Выбираем лучшего игрока 4-го тура мужской Суперлиги!
Пётр Кондаков
Игорь Кобзарь
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Яркие выступления были не только в центральном матче.

Волейболисты в этом сезоне играют почти в режиме НБА. Позади остался уже 4-й тур мужской волейбольной Суперлиги. И главное его впечатление — победа «Локомотива» над «Зенитом». Но были и другие яркие выступления — как индивидуальные, так и командные! Кто же проявил себя лучше всех?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто лучше всех проявил себя в четвёртом туре Суперлиги?
Игорь Кобзарь («Локомотив»)
Фото: lokovolley.com
1 место

Игорь Кобзарь («Локомотив»)

У связующего далеко не всё получалось в начале сезона, но матч с «Зенитом» ему удался. Эффект «встречи с бывшей»? Ответ на этот вопрос дадут следующие матчи, а пока можно констатировать — Кобзарь переиграл своего визави Александра Бутько, лучше чувствовал своих нападающих и внёс солидный вклад в победу «Локо».

Марко Ивович («Локомотив»)
Фото: lokovolley.com
2 место

Марко Ивович («Локомотив»)

Серб взвалил на себя ношу лидера атак в этом матче и справился очень достойно. 65% реализации атак при 60% эффективности, выдержал приём и был самым полезным: «+10» по итогам матча. Ивовича возвращали в Новосибирск, потому что знали — ниже своего уровня он не опустится. И надёжный боец это доказывает.

Павел Панков («Динамо»)
Фото: vcdynamo.ru
3 место

Павел Панков («Динамо»)

«Динамо» уверенно обыграло одноклубников из «Урала», но всё было не так просто. Уфимцам удалось отодвинуть москвичей от сетки — всего 18% позитивного приёма. Ситуацию пришлось исправлять Павлу Панкову, и он справился на отлично — в атаке у бело-голубых солидные командные 68% реализации.

Максим Сапожков («Динамо»)
Фото: vcdynamo.ru
4 место

Максим Сапожков («Динамо»)

Какими бы качественными ни были передачи, но третье касание остаётся за нападающим, именно он вбивает мяч в пол. Максим Сапожков выдал настоящую дуэль с Романом Поталюком. Оба были хороши, однако победа за москвичами — поэтому в претендентах именно Сапожков. 68% реализации атак, 60% эффективности — отличные цифры. Ещё бы подача летела, и это точно был бы MVP тура.

Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»)
Фото: vc-dynamo.ru
5 место

Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»)

Либеро не так часто попадают в число номинантов, но Владимир Шишкин выдал очень качественный матч в Сургуте. Обошёлся без ошибок на приёме и сделал несколько спасений в защите. Команда выиграла 3:0 — что ещё требуется от либеро?

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