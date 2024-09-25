Новосибирцы вне конкуренции? Выбираем лучшего игрока 4-го тура мужской Суперлиги!

Волейболисты в этом сезоне играют почти в режиме НБА. Позади остался уже 4-й тур мужской волейбольной Суперлиги. И главное его впечатление — победа «Локомотива» над «Зенитом». Но были и другие яркие выступления — как индивидуальные, так и командные! Кто же проявил себя лучше всех?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Игорь Кобзарь («Локомотив»)
У связующего далеко не всё получалось в начале сезона, но матч с «Зенитом» ему удался. Эффект «встречи с бывшей»? Ответ на этот вопрос дадут следующие матчи, а пока можно констатировать — Кобзарь переиграл своего визави Александра Бутько, лучше чувствовал своих нападающих и внёс солидный вклад в победу «Локо».
Марко Ивович («Локомотив»)
Серб взвалил на себя ношу лидера атак в этом матче и справился очень достойно. 65% реализации атак при 60% эффективности, выдержал приём и был самым полезным: «+10» по итогам матча. Ивовича возвращали в Новосибирск, потому что знали — ниже своего уровня он не опустится. И надёжный боец это доказывает.
Павел Панков («Динамо»)
«Динамо» уверенно обыграло одноклубников из «Урала», но всё было не так просто. Уфимцам удалось отодвинуть москвичей от сетки — всего 18% позитивного приёма. Ситуацию пришлось исправлять Павлу Панкову, и он справился на отлично — в атаке у бело-голубых солидные командные 68% реализации.
Максим Сапожков («Динамо»)
Какими бы качественными ни были передачи, но третье касание остаётся за нападающим, именно он вбивает мяч в пол. Максим Сапожков выдал настоящую дуэль с Романом Поталюком. Оба были хороши, однако победа за москвичами — поэтому в претендентах именно Сапожков. 68% реализации атак, 60% эффективности — отличные цифры. Ещё бы подача летела, и это точно был бы MVP тура.
Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»)
Либеро не так часто попадают в число номинантов, но Владимир Шишкин выдал очень качественный матч в Сургуте. Обошёлся без ошибок на приёме и сделал несколько спасений в защите. Команда выиграла 3:0 — что ещё требуется от либеро?