«Динамо» наконец выиграло! Но всё ещё на последнем месте

В женской Суперлиге, как и у мужчин, игры идут нон-стоп. Пара дней на отдых – и нужно снова выходить на площадку. 3-й тур принёс нам целую россыпь пятисетовых матчей и долгожданную первую победу московского «Динамо».

Динамовское дерби

Это был по-настоящему валидольный матч, особенно для болельщиков столичного клуба. После двух «баранок» в первых играх и в третьей москвички уступали 0:1 и 1:2 по сетам. Но всё решили замены и блок. Он стал решающим фактором в первой победе команды Александра Кошкина.

Краснодарские волейболистки при равной игре в первом сете хладнокровно провели его концовку, выиграв отрезок со счётом 4:0. Капитан краснодарского клуба Юлия Подскальная на своей подаче помогла южанкам заработать три брейковых мяча и эйсом поставила убедительную точку, заставив ошибиться Валерию Шевчук – 25:21.

С таким же счётом завершилась и вторая партия, но уже в пользу гостей из столицы. Москвички вспомнили, что в их составе две лучших блокирующих лиги прошлого сезона – Ангелина Лазарева и Виктория Пушина. В критический момент они поставили два важных «чехла», не дав убежать краснодарским спортсменкам вперёд. А затем хозяйки своими промахами подарили сет Москве.

«Динамо» Краснодар — «Динамо» Москва Фото: dinamokrasnodar.ru

Южанки, словно не заметив осечки в предыдущей партии, резво начали третью – 14:9. После двойной замены москвички смогли сократить отставание до одного мяча. Но сравнять счёт краснодарская команда так и не позволила. А завершила сет вновь капитан краснодарской команды своим фирменным забеганием с одной ноги.

А дальше было всё как в тумане для хозяек. Этот туман создал высоченный блок столичных волейболисток, который не позволял разглядеть пустые места на стороне соперника. Плотной стеной руки московских волейболисток преграждали путь атакам Краснодара. Только Лазарева в этом компоненте выиграла 10 мячей. У Пушиной результат чуть скромнее – шесть. Для сравнения, у южанок вся команда поставила всего девять. В итоге московское «Динамо» в этом элементе набрало 25 очков – один выигранный сет только блоком! Хорошо вошла в игру Ольга Юрьева, забив 12 из 20 отданных ей мячей. Подопечные Кошкина дошли до своей цели и одержали первую победу в чемпионате, правда, оставшись на последнем месте в турнирной таблице. А Краснодар на старте сезона играет только пятисетовые матчи.

Волевой камбэк «Протона»

Неожиданный поворот событий случился в Туле. Саратовский «Протон», проваливший первый и третий сет, да ещё и после травмы основной доигровщицы смог не только вернуться в игру, но и забрать победу.

В первом сете «Тулица» полностью превзошла соперниц в нападении (15 выигранных мячей против восьми). Основная забойщица «Протона» Анастасия Азанова, пропустившая два тура, вернулась в старт, но видно было, что диагональная находится не в своей оптимальной форме. И после двух ударов в блок её место вновь заняла Наталья Селивёрстова. Во второй партии «Протону» удалось наладить нападение и вытащить сет на балансе. А вот третий сет стал настоящим холодным душем. Травму голеностопа после неудачного приземления получила основная доигровщица Екатерина Геращенкова. После этого саратовская команда сникла.

Волейболистки «Протона» Фото: proton-saratov.ru

После такого провала, казалось, саратовская команда без сопротивления отдаст и четвёртый сет. Но команда Юрия Маричева ожила! Нагрузку в атаке взяла на себя юная Лубенченко, к ней со свежими силами присоединилась Крук. Теперь уже у «Протона» был двукратный перевес в нападении (16:8), а в глазах хозяек – паника. «Тулица», рано поверившая в свою победу, рассыпалась во всех элементах. В решающей партии «Протон» не стал испытывать судьбу и уверенно довёл встречу до победы – 15:8.

Превосходство Казани

Центральный матч тура, в котором встречались чемпион и бронзовый призёр прошлого года, ограничился всего тремя партиями. Казанская команда продолжает показывать своё превосходство и уже третью встречу выигрывает без потери сетов.

Резвое начало «Ленинградки» удалось притормозить хорошей подачей бело-голубых. Расшатав приём хозяек, Казань на протяжении всего матча держала нападение петербургских волейболисток отведённым от сетки. Полностью выключив атаку центров: за три сета, Мельникова и Светник получили всего 10 передач на двоих, а выиграть смогли и вовсе один мяч. Но и у крайних нападающих в этот день тоже было не всё так гладко с эффективностью забитых мячей – всего 30%. Этого оказалось мало, чтобы навязать борьбу бело-голубым.

В свою очередь, в первой партии жёлто-чёрные отлично отработали со Светланой Гатиной, не позволив доигровщице разгуляться в атаке (0 из восьми). Также «Ленинградка» пыталась загрузить в приёме Брайелин Мартинес, чтобы сдержать и её нападение, но доминиканка справилась с давлением. А вот против Елизаветы Лукьяновой не нашлось аргументов ни в защите, ни на блоке.

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» Фото: leningradka.spb.ru

В оставшихся партиях Гатина с Мартинес подхватили эстафетную палочку по набору очков у Лукьяновой, тем самым ещё уменьшив шансы хозяек площадки на положительный исход. Алексей Лазневой попытался исправить ситуацию заменами, но динамовки были уже недосягаемы, да и серия собственных ошибок не позволила навязать борьбу. Казанские волейболистки полностью выиграли игру на сетке (12 блоков против пяти у хозяек, 50:34 – в атаке).

Что в остальных матчах

«Уралочка-НТМК» своим упорством наконец-то сняла проклятье третьей партии, начиная с которой в первых двух турах команда выключалась из игры. В выездном матче с «Минчанкой» третий сет тоже стал во многом решающим. Именно в нём уральские волейболистки отыгрались со счёта 1:8 и вытащили, казалось бы, обречённую партию — 25:20. А в четвёртой смогли удержать нужный настрой и забрать непростой матч. Хорошо сыграли крайние нападающие гостей Бранка Тица и Елизавета Павлова, выдав 56% эффективности в атаке при не лучшем общекомандном приёме в 38%. Отлично вышла с замены Оксана Швыдкая, поставив блок в ключевых моментах. Не справилась «Минчанка» и с забегами Елизаветы Котовой. Всё это принесло первую победу команде Михаила Карполя.

«Спарта» также открыла счёт победам в чемпионате. Нижегородские спортсменки на домашней площадке буквально выгрызли победу в тяжелейшем матче с красноярским «Енисеем». Подопечным Станислава Саликова понадобились все пять партий, даже решающий игровой отрезок вышел за рамки стандартных 15 очков (18:16). Главной героиней матча стала Карина Симонова, наколотившая очков на целую партию — 27.

Не менее захватывающей получилась игра в Одинцове, где «Заречье» оказало достойное сопротивление вице-чемпионкам прошлого сезона — «Локомотиву». Это был отличный матч со множеством ярких моментов. Подмосковные волейболистки после поражения в предыдущем туре серьёзно подготовились к домашней встрече с железнодорожницами, не уступая соперницам ни в одном элементе. На мощные атаки Каракурт и Воронковой зареченки отвечали хитрыми скидками Евы Мори, а также ударами Бирюковой и Богдановой. Одинцово смогло забрать сет, но довести дело до тай-брейка не удалось. «Локомотив» одержал третью подряд победу.

В Омске «Динамо-Метар» провалило начало встречи, не добравшись даже до 15 очков. Но снова, как и во 2-м туре, сыграли замены Алексея Дёшина. Связка Форналёва — Диких стала для челябинской команды волшебной палочкой, которая опять изменила ход матча. Им удалось добавить своей команде разнообразия в атаке, которого не хватило изначально. А резервная диагональная опять стала самым результативным игроком, набрав 21 очко.

Все результаты матчей 3-го тура:

«Ленинградка» – «Динамо-Ак Барс» – 0:3 (21:25, 17:25, 19:25);

«Минчанка» – «Уралочка-НТМК» – 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 22:25);

«Заречье-Одинцово» – «Локомотив» – 1:3 (29:31, 20:25, 25:20, 20:25);

«Омичка» – «Динамо-Метар» – 1:3 (25:13, 20:25, 16:25, 13:25);

«Динамо» Краснодар – «Динамо» – 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 18:25, 9:25);

«Тулица» – «Протон» – 2:3 (25:17, 27:29, 25:16, 21:25, 8:15);

«Спарта» – «Енисей» – 3:2 (25:17, 17:25, 25:22, 23:25, 18:16).