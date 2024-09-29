«Что угодно, только не позорьтесь!» Алекно и Брянский провалились в 5-м туре Суперлиги

В мужской Суперлиге позади 5-й тур. И в нём случились два матча, результаты которых очень сложно было предсказать до их начала. Команды Владимира Алекно и Константина Брянского потерпели громкие поражения. Рассказываем о них и о других событиях тура.

«У них у всех не получилось»

В центральном матче тура «Белогорье» принимало «Динамо». Яркая вывеска, от которой болельщики ждали борьбы. Но на деле получились лёгкие 3:0 для хозяев площадки.

Волейболисты «Белогорья» Фото: belogorievolley.ru

В матче с «Динамо-Урал» в прошлом туре москвичи уже получили проблемы с приёмом, но тогда они успешно их решили. Здесь приём был получше, но «Белогорье» сделало разницу своей уже фирменной защитой. При этом с подачей динамовцев команда Александра Волкова справлялась на отлично. На 55 подач у столичного клуба 14 ошибок и ни одного эйса! Для команды, которая ведёт свою игру от этого элемента — катастрофа.

«У соперников сложно кого-то выделить. У них у всех не получилось, либо мы не дали – не знаю», — признался после матча Александр Волков.

Наверняка «Динамо» находится под нагрузкой, готовясь к «Финалу четырёх» Кубка Легенд, но там будет играть и «Белогорье», так что скидок на это быть не должно. И это ещё не показал свой лучший волейбол лидер атак белгородского клуба Мохамед Аль Хачдади. Ключевым фактором стала защита, которую хозяева конвертировали в успешные доигровки. У «Белогорья» их и больше (27 против 23), и реализация их выше (44% против 30%). Константину Брянскому есть над чем задуматься.

«Играли отвратительно»

Но если у динамовцев это первая осечка, пусть и очень чувствительная, то «Зенит» под руководством Владимира Алекно проиграл второй матч кряду. И здесь нервы у именитого тренера не выдержали.

«Пусть они сегодня выиграют, если вы не верите в победу. Не позорьтесь только. На вас страшно смотреть. Вы боитесь. Всё что угодно, только не позорьтесь!» — вот так провёл Алекно тайм-аут в четвёртом сете, когда «Зенит» окончательно опустил руки.

«Динамо-Урал» — «Зенит» СПб Фото: vczenit.ru

Петербуржцы выиграли первый сет, но хозяева площадки всё время были где-то рядом. И во второй партии в концовке уже «Динамо-Урал» оказалось сильнее. А дальше начал ошибаться Владислав Бабкевич, который уже привычно был первой атакующей опцией сине-бело-голубых. Вкупе с неудачной игрой Марлона Янта Эрреры это было равносильно приговору. Егор Клюка выглядел лучше, но пока он не готов вытаскивать такие матчи. А в четвёртой партии уфимцы просто уничтожили приём гостей — пять эйсов. Кстати, «Динамо-Урал» сыграло без своего лучшего бомбардира Романа Поталюка, который залечивает повреждение.

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«Зенит» пока не стал настоящей командой. Это, безусловно, набор классных игроков, но чувства локтя в этом коллективе не видно. Замены, которыми Алекно пытался оживить команду, тоже не помогли и, скорее, только задёргали игроков. Именитый наставник в каждом своём интервью говорит, что команда должна воспитать в себе психологию победителей, но пока до этого далеко.

Ну а «Динамо-Урал» после неудачной игры с «Динамо» показало, что в этом сезоне команда вполне может бороться за высокие места. Вопрос пока, насколько команда готова выдавать такой уровень игры постоянно. Но игра с «Зенитом» точно порадовала болельщиков.

7094 дня

МГТУ одержал свою первую победу в сезоне. И первую — за 20 лет в Суперлиге! 7094 дня — именно столько «студенты» не побеждали в элите. Показалось, что в матче с «Факелом» москвичи больше хотели выиграть. Они не сломались ни после провала во втором сете (10:25), ни когда уренгойцы смогли отыграть дефицит в шесть очков и даже получить матчбол в четвёртом сете.

«Факел-Ямал» — МГТУ Фото: fakelvolley.ru

В рядах МГТУ свой, наверное, едва ли не лучший в карьере матч сыграл Николай Зубов. Он набрал 32 очка. Конечно, общая эффективность его была не самой высокой, но он забивал в самые нужные моменты, а на тай-брейке был и вовсе неудержим. Посмотрим, станет ли эта игра отправной точкой для выхода на новый уровень.

Дебют Леала

В Новосибирске состоялся полноценный дебют звёздного новичка «Локомотива» Йоанди Леала. Кубинский бразилец уже выходил на площадку, но эпизодами. Пламен Константинов рассказал, что у Леала есть проблемы с плечом. В матче с «Газпромом-Югра» зрители наконец-то увидели новобранца в деле более-менее полноценно — полтора сета.

Леал и волейболисты «Локомотива» Фото: lokovolley.com

Пока видно, что Леал не в лучшей форме. Он набрал семь очков в атаке при реализации 54%, но проиграл два мяча. Видно, что до оптимального состояния бразильцу далеко. Ну а по самой игре особенно сказать нечего: новосибирцы были намного сильнее и уверенно победили. После матча диагональный сургутян Виталий Папазов иронично пошутил на этот счёт.

«Если проигрывать, то делать это уверенно. Как говорит моя бабушка, купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком. Вот вместо того, чтобы выиграть третью партию, попробовать зацепиться за игру, мы отстояли, ничего не сделали», — отметил волейболист.

Что ещё было в туре

«Нова» наконец-то завершила свой тяжелейший отрезок из пяти матчей за 10 дней. Самарцы уступили казанскому «Зениту» (0:3), но достойно боролись и получили в награду возможность передохнуть — пауза перед следующим матчем у них будет в неделю. У чемпиона отличную форму набрал Михаил Лабинский, уже три тура подряд он выглядит здорово.

«Динамо-ЛО» одержало уверенную победу над «Нефтяником». Оренбуржцы выглядят максимально грустно, а сосновоборцы благодаря этой победе вошли в восьмёрку сильнейших.

АСК продолжает играть без двух травмированных связующих, но матч в Красноярске команда может занести себе в актив, несмотря на поражение 0:3. Нижегородцы могли взять стартовый сет, в котором вели с преимуществом в четыре очка, а в третьем сете случился небольшой судейский скандал. При счёте 20:21 арбитры усмотрели очень спорное касание блока после атаки Семёна Дмитриева. На повторе разглядеть его не представляется возможным, но судьи увидели. Выиграй этот сет АСК — и интрига в матче могла бы воскреснуть.

Все результаты 5-го тура:

«Енисей» – АСК – 3:0 (28:26, 25:22, 25:23);

«Динамо-ЛО» – «Нефтяник» – 3:0 (25:15, 25:23, 25:16);

«Белогорье» – «Динамо» – 3:0 (25:18, 25:17, 25:19);

«Зенит-Казань» – «Нова» – 3:0 (25:17, 25:23, 25:18);

«Факел-Ямал» – МГТУ – 2:3 (22:25, 25:10, 25:19, 29:31, 13:15);

«Локомотив» – «Газпром-Югра» – 3:0 (25:16, 25:12, 25:18);

«Динамо-Урал» – «Зенит» СПб – 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16).