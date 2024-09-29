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Зенит и Динамо проиграли в 5-м туре Суперлиги, результаты матчей, календарь

«Что угодно, только не позорьтесь!» Алекно и Брянский провалились в 5-м туре Суперлиги
Пётр Кондаков
Владимир Алекно
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Два громких результата и первая победа МГТУ за 20 лет.

В мужской Суперлиге позади 5-й тур. И в нём случились два матча, результаты которых очень сложно было предсказать до их начала. Команды Владимира Алекно и Константина Брянского потерпели громкие поражения. Рассказываем о них и о других событиях тура.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

«У них у всех не получилось»

В центральном матче тура «Белогорье» принимало «Динамо». Яркая вывеска, от которой болельщики ждали борьбы. Но на деле получились лёгкие 3:0 для хозяев площадки.

Волейболисты «Белогорья»

Волейболисты «Белогорья»

Фото: belogorievolley.ru

В матче с «Динамо-Урал» в прошлом туре москвичи уже получили проблемы с приёмом, но тогда они успешно их решили. Здесь приём был получше, но «Белогорье» сделало разницу своей уже фирменной защитой. При этом с подачей динамовцев команда Александра Волкова справлялась на отлично. На 55 подач у столичного клуба 14 ошибок и ни одного эйса! Для команды, которая ведёт свою игру от этого элемента — катастрофа.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белогорск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«У соперников сложно кого-то выделить. У них у всех не получилось, либо мы не дали – не знаю», — признался после матча Александр Волков.

Наверняка «Динамо» находится под нагрузкой, готовясь к «Финалу четырёх» Кубка Легенд, но там будет играть и «Белогорье», так что скидок на это быть не должно. И это ещё не показал свой лучший волейбол лидер атак белгородского клуба Мохамед Аль Хачдади. Ключевым фактором стала защита, которую хозяева конвертировали в успешные доигровки. У «Белогорья» их и больше (27 против 23), и реализация их выше (44% против 30%). Константину Брянскому есть над чем задуматься.

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«Играли отвратительно»

Но если у динамовцев это первая осечка, пусть и очень чувствительная, то «Зенит» под руководством Владимира Алекно проиграл второй матч кряду. И здесь нервы у именитого тренера не выдержали.

«Пусть они сегодня выиграют, если вы не верите в победу. Не позорьтесь только. На вас страшно смотреть. Вы боитесь. Всё что угодно, только не позорьтесь!» — вот так провёл Алекно тайм-аут в четвёртом сете, когда «Зенит» окончательно опустил руки.

«Динамо-Урал» — «Зенит» СПб

«Динамо-Урал» — «Зенит» СПб

Фото: vczenit.ru

Петербуржцы выиграли первый сет, но хозяева площадки всё время были где-то рядом. И во второй партии в концовке уже «Динамо-Урал» оказалось сильнее. А дальше начал ошибаться Владислав Бабкевич, который уже привычно был первой атакующей опцией сине-бело-голубых. Вкупе с неудачной игрой Марлона Янта Эрреры это было равносильно приговору. Егор Клюка выглядел лучше, но пока он не готов вытаскивать такие матчи. А в четвёртой партии уфимцы просто уничтожили приём гостей — пять эйсов. Кстати, «Динамо-Урал» сыграло без своего лучшего бомбардира Романа Поталюка, который залечивает повреждение.

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«Зенит» пока не стал настоящей командой. Это, безусловно, набор классных игроков, но чувства локтя в этом коллективе не видно. Замены, которыми Алекно пытался оживить команду, тоже не помогли и, скорее, только задёргали игроков. Именитый наставник в каждом своём интервью говорит, что команда должна воспитать в себе психологию победителей, но пока до этого далеко.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Аношко, Тебенихин
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера

Ну а «Динамо-Урал» после неудачной игры с «Динамо» показало, что в этом сезоне команда вполне может бороться за высокие места. Вопрос пока, насколько команда готова выдавать такой уровень игры постоянно. Но игра с «Зенитом» точно порадовала болельщиков.

7094 дня

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
2 : 3
МГТУ
Москва
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Данани, Андреев, Быстров, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
МГТУ: Бестужев, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Пурин

МГТУ одержал свою первую победу в сезоне. И первую — за 20 лет в Суперлиге! 7094 дня — именно столько «студенты» не побеждали в элите. Показалось, что в матче с «Факелом» москвичи больше хотели выиграть. Они не сломались ни после провала во втором сете (10:25), ни когда уренгойцы смогли отыграть дефицит в шесть очков и даже получить матчбол в четвёртом сете.

«Факел-Ямал» — МГТУ

«Факел-Ямал» — МГТУ

Фото: fakelvolley.ru

В рядах МГТУ свой, наверное, едва ли не лучший в карьере матч сыграл Николай Зубов. Он набрал 32 очка. Конечно, общая эффективность его была не самой высокой, но он забивал в самые нужные моменты, а на тай-брейке был и вовсе неудержим. Посмотрим, станет ли эта игра отправной точкой для выхода на новый уровень.

Дебют Леала

В Новосибирске состоялся полноценный дебют звёздного новичка «Локомотива» Йоанди Леала. Кубинский бразилец уже выходил на площадку, но эпизодами. Пламен Константинов рассказал, что у Леала есть проблемы с плечом. В матче с «Газпромом-Югра» зрители наконец-то увидели новобранца в деле более-менее полноценно — полтора сета.

Леал и волейболисты «Локомотива»

Леал и волейболисты «Локомотива»

Фото: lokovolley.com

Пока видно, что Леал не в лучшей форме. Он набрал семь очков в атаке при реализации 54%, но проиграл два мяча. Видно, что до оптимального состояния бразильцу далеко. Ну а по самой игре особенно сказать нечего: новосибирцы были намного сильнее и уверенно победили. После матча диагональный сургутян Виталий Папазов иронично пошутил на этот счёт.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Куркаев, Вишняков, Костадинов, Кобзарь
Газпром-Югра: Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов

«Если проигрывать, то делать это уверенно. Как говорит моя бабушка, купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком. Вот вместо того, чтобы выиграть третью партию, попробовать зацепиться за игру, мы отстояли, ничего не сделали», — отметил волейболист.

Что ещё было в туре

«Нова» наконец-то завершила свой тяжелейший отрезок из пяти матчей за 10 дней. Самарцы уступили казанскому «Зениту» (0:3), но достойно боролись и получили в награду возможность передохнуть — пауза перед следующим матчем у них будет в неделю. У чемпиона отличную форму набрал Михаил Лабинский, уже три тура подряд он выглядит здорово.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Рыков, Заступов, Еремин, Терентьев, Литвинов, Щербаков

«Динамо-ЛО» одержало уверенную победу над «Нефтяником». Оренбуржцы выглядят максимально грустно, а сосновоборцы благодаря этой победе вошли в восьмёрку сильнейших.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Нефтяник
Оренбург
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов

АСК продолжает играть без двух травмированных связующих, но матч в Красноярске команда может занести себе в актив, несмотря на поражение 0:3. Нижегородцы могли взять стартовый сет, в котором вели с преимуществом в четыре очка, а в третьем сете случился небольшой судейский скандал. При счёте 20:21 арбитры усмотрели очень спорное касание блока после атаки Семёна Дмитриева. На повторе разглядеть его не представляется возможным, но судьи увидели. Выиграй этот сет АСК — и интрига в матче могла бы воскреснуть.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Прытков, Ищенко

Все результаты 5-го тура:

«Енисей» – АСК – 3:0 (28:26, 25:22, 25:23);
«Динамо-ЛО» – «Нефтяник» – 3:0 (25:15, 25:23, 25:16);
«Белогорье» – «Динамо» – 3:0 (25:18, 25:17, 25:19);
«Зенит-Казань» – «Нова» – 3:0 (25:17, 25:23, 25:18);
«Факел-Ямал» – МГТУ – 2:3 (22:25, 25:10, 25:19, 29:31, 13:15);
«Локомотив» – «Газпром-Югра» – 3:0 (25:16, 25:12, 25:18);
«Динамо-Урал» – «Зенит» СПб – 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16).

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