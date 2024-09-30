32 очка и первая победа за 20 лет! Хватит ли этого для звания MVP тура в Суперлиге?

5-й тур мужской волейбольной Суперлиги принёс нам ряд если не сенсаций, то очень неожиданных результатов. Порадовали матчи и яркими выступлениями игроков. Но кто проявил себя ярче других?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам — от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Николай Зубов (МГТУ)
Если команда побеждает в Суперлиге впервые за 20 лет, а её диагональный набирает 32 очка — он уже претендент на победу! Николай Зубов выдал, пожалуй, свой самый яркий матч в карьере, а его команда проявила характер и увезла два очка из Нового Уренгоя. 32 очка при показателе полезности «+19» и 51% реализации атак — отличные цифры. Без ошибок не обошлось, но самое главное — Зубов был безупречен в критические моменты матча.
Чжан Цзининь («Белогорье»)
Китайский легионер белгородцев наконец-то набрал форму! В матче с «Динамо» не задалось у Мохамеда Аль Хачдади, но его коллега по легионерской доле сыграл так, что о слабом выступлении марроканца все быстро забыли. Ни одной ошибки на приёме и в атаке, 69% эффективности в нападении, 13 очков и победа 3:0 — что может быть лучше?
Фёдор Воронков («Динамо-ЛО»)
Да, у клуба из Соснового Бора был не самый сильный соперник, но выступление Воронкова стоит отметить. 19 очков при показателе полезности «+14» за три не самых длинных сета — результат мастера. 82% реализации атак, четыре блока и один эйс — весомая заявка на место в стартовом составе, ведь на позиции доигровщика у «Динамо-ЛО» большая конкуренция.
Андрей Ушков («Динамо-Урал»)
Обязательно выделим и связующего уфимцев. Он переиграл своего визави Александра Бутько и грамотно распределил нагрузку между нападающими. 50% командной атаки — прекрасный результат. Не будем забывать, что у Ушкова в распоряжении не было лидера атак команды Романа Поталюка.
Петар Крсманович («Динамо-Урал»)
Не так часто места легионеров занимают центральные, но Крсманович с первых туров доказывает свою необходимость. В матче с «Зенитом» у него 12 очков и «+10» по полезности — больше всех в команде. Серб реализовал 9 из 10 атак, добавил к этому эйс и два блока. Важнейший элемент в победе «Динамо-Урал» над «Зенитом».