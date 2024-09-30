32 очка и первая победа за 20 лет! Хватит ли этого для звания MVP тура в Суперлиге?

5-й тур мужской волейбольной Суперлиги принёс нам ряд если не сенсаций, то очень неожиданных результатов. Порадовали матчи и яркими выступлениями игроков. Но кто проявил себя ярче других?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Пять претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам — от лучшего к худшему.

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