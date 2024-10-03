Уникальный «Протон»! Команда играет тай-брейки почти во всех матчах

В 4-м туре в женской Суперлиге для топ-клубов выдалась небольшая передышка, все они с минимальными проблемами одержали победы. Зато в матчах середняков не обошлось без драмы.

Победный челлендж

Настоящий триллер разыгрался в Саратове, где «Заречью» удалось совершить классический камбэк, вернувшись со счёта 0:2. И на табло уже горели победные 17:15! Но хеппи-энд отменило решение судьи.

«Протон» вышел на матч без двух своих лидеров атаки — Екатерины Геращенковой и Анастасии Азановой. Однако окрылённые волевой победой в Туле саратовские волейболистки здорово начали домашний матч. С середины первого сета хозяйки ушли в отрыв и спокойно довели партию до победы.

Во втором сете не всё было так однозначно, уже хозяйкам пришлось играть в догонялки. И получилось! В равной концовке партии сначала скидка Милы Володиной застала гостей врасплох, а следом Наталья Селивёрстова закрепила успех. С минимальным преимуществом, но саратовским волейболисткам всё же удалось оставить за собой и этот сет.

«Протон» — «Заречье-Одинцово» Фото: proton-saratov.ru

А с третьей партии у хозяек «сломались» все элементы. «Протоночки» стали чаще ошибаться, чем и поспешили воспользоваться волейболистки из Одинцова. К успешному нападению крайних нападающих добавились скидки Евы Мори двумя руками. Сами же гостьи стеной преграждали путь ударам Инны Крук и Анны Лубенченко. Всё это привело к первой выигранной «Заречьем» партии. В четвёртом сете удалось догнать соперниц уже на флажке — 22:22. Но, кажется, в этот момент удача отвернулась от команды — очередной пятый сет для «Протона». У команды Юрия Маричева в этом сезоне уникальные показатели — 8 из 10 матчей команды завершились на тай-брейке! Тянет на рекорд.

Тай-брейк многие называют лотереей. В этом матче в пятой партии действительно состоялась настоящая русская рулетка с постоянными сменами лидера. Выход на подачу Варвары Сергеевой позволил саратовчанкам набрать несколько очков подряд и первыми добиться трёх матчболов — 14:11. Но «Заречье» отыгралось, а после двойного блока команда Константина Ушакова начала праздновать победу. Однако радость оказалась преждевременной. Юрий Маричев успел взять видеопросмотр буквально за долю секунды до свистка арбитра. И судьи нашли касание!

У девушек из Одинцова ещё был шанс на положительный исход после атаки Ольги Бирюковой. Но Лубенченко сумела сняться, а следом удача всё же улыбнулась «Протону». Настоящий триллер!

«Уралочка» набирает ход

«Тулица» после обидного домашнего поражения от «Протона» в прошлом туре не смогла собраться и на выезде. Подопечные Алексея Бабешина не справились с напором хозяек площадки, позволив им сыграть в свой волейбол.

С первых розыгрышей «Уралочка-НТМК» методично отрывалась в счёте: отлично работали блок и нападение. Как итог — 25:17 в первой партии.

Во втором сете включилась вся атакующая мощь «Тулицы»: удары Полины Ковалёвой сменяли силовые от Виктории Бобровой, связующая дала скорость на край Ксении Лебёдкиной. При отличном блоке уральских волейболисток Тула всё равно находила бреши в защите. Сами же хозяйки с трудом реализовывали свои мячи. В результате счёт сравнялся.

«Уралочка-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

В третьем сете «Тулица» продолжила успешно действовать на блоке, но лишь в центре сетки. И Ольге Хлебниковой пришлось сместить акценты своих передач: Бранка Тица и вышедшая с замены Елизавета Протопопова сумели создать угрозу с краёв — 15:11. Небольшая передышка во время видеозапроса вернула Тулу в игру, позволив выровнять положение. Но концовка всё равно осталась за хозяйками — 25:21.

Всё та же пара доигровщиц Тица-Протопопова эффективно провела четвёртый сет, а ещё к ним добавилась стабильная атака Ольги Вагановой. И уже такой уральский темп «Тулица» не смогла остановить. 25:19 и вторая победа команды Михаила Карполя, которая позволила команде закрепиться на шестом месте. «Тулице» же предстоит серьёзная работа над ошибками.

Качели в Челябинске

Для «Динамо-Метар» это уже третий матч, когда команда начинает с провального первого сета. И пока тактика «усыпить бдительность соперника» работает.

«Спарта» без особых проблем забрала первый сет, хотя Алексей Дёшин с первых минут поставил в старт выигрышный тандем, который выручал динамовок в прошлых встречах: Форналёва – Диких. Но партия прошла с преимуществом гостей, которые чуть эффективнее были в атаке (42% против 40% «Динамо»). Бело-голубые разыгрались только в концовке, но было поздно.

Во второй партии челябинская команда полностью поменяла рисунок игры, взяв инициативу в свои руки. «Спарта» же забуксовала на приёме, а затем провалилась в нападении (19%). У гостей посыпались все элементы, что и сказалось на счёте — 25:12.

«Динамо-Метар» Фото: dinamo-metar.ru

Следующие два сета прошли по тому же сценарию. Сначала в равной борьбе выиграли гостьи, а затем хозяйки выдали ударный отрезок, позволив набрать соперницам лишь 13 очков. Самым интересным стал решающий игровой отрезок. Динамовки уверенно начали пятый сет, загрузив Ангелину Емелину на приёме, что привело к ошибкам доигровщицы в атаке. После смены сторон «Спарте» удалось вернуться в игру и подобраться совсем близко. Но Елизавета Диких скидкой принесла матчбол своей команде, а блок Ольги Яргычовой оформил вторую домашнюю победу — 15:12.

Что в остальных матчах

У лидеров без изменений — тройка топов предыдущего сезона и в этом пока продолжает удерживать ведущие позиции в турнирной таблице. «Динамо-Ак Барс» уже четвёртую игру «раздаёт сухари» своим соперницам. Матч с красноярским «Енисеем» не стал исключением. Подача динамовок стала главным козырем — 12 эйсов! Расшатав приём гостей (28%), бело-голубые подтянули блок (7:3). Таисия Коновалова поставила три «чехла» – ровно столько, сколько Красноярск сделал за всю игру.

«Локомотив» в домашнем матче проехался по новичку лиги — «Омичке». Первые два сета железнодорожницы полностью доминировали на площадке, позволив соперницам набрать всего лишь 15 и 10 очков соответственно. В третьем калининградские волейболистки успокоились, поверив, что «Омичка» сама отдаст партию. Но этого не произошло – гостьи перестали ошибаться, наладили прием, добавили в качестве атаки, что позволило им забрать сет — 25:22. После такого холодного душа «Локо» проснулся и довёл встречу до логического конца — 25:9. В составе хозяек дебютировала Дарья Киселёва. Блокирующая отлично вошла в игру: пять очков на блоке, шесть — в атаке, два эйса и показатель полезности «+10».

У «Ленинградки» на выезде соперник оказался посерьёзнее – краснодарское «Динамо». Хозяйки площадки после обидного поражения в прошлом туре от москвичек хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Но единственное, что получилось у подопечных Павла Забуслаева – это выиграть третий сет. Хотя начало получилось действительно жарким — 33:31. «Ленинградка» в этой игре справилась без своей основной нападающей Анастасии Гарелик. Диагональная лишь изредка появлялась на площадке.

Московское «Динамо» одержало вторую победу кряду, что помогло подняться бело-голубым с последнего места в турнирной таблице на седьмое. Но и эти три очка нельзя назвать лёгкими. «Минчанка» билась первые три сета, а вторую партию благодаря хорошей игре опытной Надежды Смирновой и вовсе записала себе в актив. Свой лучший волейбол динамовки показали в четвёртом сете, выиграв отрезок 15:0 на подачах своего капитана Наталии Гончаровой. Диагональная и по итогу встречи стала самой результативной в своей команде, набрав 19 очков (16 атак, 2 блока и эйс).

Все результаты матчей 4-го тура

«Динамо-Метар» – «Спарта» – 3:2 (23:25, 25:12, 18:25, 25:13,15:12);

«Уралочка-НТМК» – «Тулица» – 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19);

«Протон» – «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17);

«Динамо-Ак Барс» – «Енисей» – 3:0 (25:16, 25:19, 25:19);

«Динамо» Краснодар – «Ленинградка» – 1:3 (31:33,10:25, 25:18, 17:25);

«Динамо» Москва – «Минчанка» – 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12);

«Локомотив» – «Омичка» – 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10).