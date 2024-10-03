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Эрвен Нгапет дебютировал во французском Пуатье, зачем он туда перешёл, как играет, срок контракта

Нгапет снова учудил! Зачем олимпийскому чемпиону середняк чемпионата Франции?
Пётр Кондаков
Нгапет снова учудил!
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Красивая история или тонкий расчёт?

Самым громким трансфером последнего месяца в мировом волейболе однозначно стал переход Эрвена Нгапета во французский «Пуатье». Причём выбор двукратного олимпийского чемпиона, мягко говоря, удивил. Если сравнивать с футболом, то это как если бы Килиан Мбаппе вместо «Реала» перебрался бы из «ПСЖ» в какой-нибудь «Генгам». Впрочем, Нгапет всегда умел удивить. Звёздный волейболист уже успел дебютировать за свой клуб. Рассказываем о перипетиях этого перехода.

Куда мог перейти Нгапет?

Свой последний сезон Эрвен проводил в Турции, в «Халкбанке». Ещё перед подписанием контракта с этой командой он заявил, что выбрал Турцию, поскольку чемпионат там не самый конкурентоспособный, не выжмет из него все соки и позволит подготовиться к Олимпиаде.

Так оно и вышло! Нгапет откровенно не утруждал себя в Анкаре. Впрочем, там должны были знать, на что шли. Цели своей доигровщик достиг — он вместе со сборной Франции выиграл Олимпиаду в Париже и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Эрвен Нгапет

Эрвен Нгапет

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Слухи о новом клубе Эрвена гуляли с весны. Одно время практически решённым делом считался его переход в новосибирский «Локомотив». Насколько трансфер был близок, судить не берёмся, но в любом случае он сорвался. Затем говорили об интересе к французу польской «Заксы», с которой работает тренер Нгапета в сборной Андреа Джани. Были разговоры о Японии, Турции, но время шло, а доигровщик оставался без работы.

Сам Эрвен тоже не преминул подлить масла в огонь, заявив, что готов и вовсе пропустить сезон.

«Не беспокойтесь слишком сильно о моём следующем клубе, моём следующем сезоне. Либо они придут ко мне с лучшим предложением в истории этого вида спорта, либо мы продлим наш отпуск с мисс Нгапет», — заявил скандальный волейболист.

Что ж, видимо, заоблачного предложения не последовало, потому что Нгапет выбрал клуб из французского чемпионата — «Пуатье». Предварительно подзаработав в составе индонезийской команды на клубном чемпионате Азии.

Что это за команда?

В системе «Пуатье» Эрвен начинал свою карьеру. Правда, за взрослую команду так и не сыграл. Расцвет «Пуатье» пришёлся на конец нулевых – начало 10-х годов. В сезоне-2010/2011 команда стала чемпионом Франции, дважды брала серебряные медали. Последним всплеском стала победа в национальном Кубке в 2020 году.

Сейчас это середняк французской лиги. В последние три сезона команда даже не попадала в плей-офф. Росийские болельщики могут вспомнить, что за «Пуатье» играл Константин Абаев в сезоне-2018/2019.

В нынешнем составе команды, помимо Нгапета, звёзд нет. Можно выделить разве что канадского связующего Бретта Уолша, который играл на Олимпиаде-2024. Есть ещё ряд легионеров — немец Тим Петер, хорват Тино Ханжич, аргентинец Франко Массимино, бразилец Ренан Микелуччи, ещё один канадец Джейсон Хау. Набор добротных игроков, не более.

Конечно, появление Нгапета для этой команды — настоящее чудо. В первые два дня после подписания контракта клуб заработал на продаже футболок столько же, сколько за два последних сезона!

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Зачем это Нгапету?

Эрвен заявил, что его главная цель — победа на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Доигровщик хочет победить там, стать трёхкратным олимпийским чемпионом и завершить карьеру. В первый год четырёхлетнего цикла Нгапет явно не собирается сильно напрягаться. В то же время год простоя — это слишком много. В «Пуатье» же он получит игровую практику на хорошем уровне (чемпионат Франции уступает по силе итальянскому и польскому, но вполне конкурентоспособен), будет лидером и очевидно, не будет скован в рамки, которые ему претят. Тренер Дэн Льюис готов подстраиваться под свою звезду.

По данным французских СМИ, Нгапет получит за сезон порядка $ 500 тыс. Далеко не самый крупный контракт, но тем не менее это деньги. Более того, по условиям договора Эрвен может покинуть клуб в декабре, если получит предложение, которое его устроит. Впрочем, сам доигровщик уверен, что проведёт весь сезон. По словам Нгапета, куда важнее денег для него помощь клуба и спокойствие семьи.

«Я счастлив, что буду играть дома. Моя семья живёт здесь, дети уже ходят в школу. Деньги для меня — не главное, я хочу помочь запустить новый проект и возродить славу клуба из моего города», — заявил доигровщик.

Как прошёл дебют?

Нгапет получил нестандартный для себя 86-й номер и уже дебютировал в «Пуатье». В матче 1-го тура его команда на своей площадке победила «Нарбонн» — 3:1. Эрвен набрал 16 очков при показателе полезности «+6». Конечно, он ещё не в лучшей форме. но само его присутствие придаёт команде уверенности.

Все мы знаем о сложном характере Эрвина, помним его выходки, в том числе и в российской Суперлиге. Но надо признать — это действительно очень одарённый волейболист. И когда ему доверяют, он может творить чудеса. В конце концов, два раза подряд случайно Олимпиады не выигрывают, а все игроки сборной Франции признают, что без Нгапета это была бы совсем другая команда. Кажется, сейчас Нгапет и «Пуатье» нашли друг друга. И хочется, чтобы это была история со счастливым концом.

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