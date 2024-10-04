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Белогорье победило Зенит и другие результаты 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги, турнирная таблица

Волков нанёс Алекно третье поражение подряд! Но игрой могут быть довольны оба
Пётр Кондаков
«Белогорье» победило «Зенит»
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Петербуржцы показали признаки выздоровления.

Старт сезона у волейболистов просто марафонский. Только-только начался октябрь, а позади уже шесть туров! Без поражений пока только действующий чемпион — казанский «Зенит», который как раз пропускал 6-й тур. Рассказываем о его главных событиях.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Лучший матч сезона

По прошествии шести туров — точно. «Зенит» и «Белогорье» устроили настоящий триллер, который никого не оставил равнодушным. Почти три часа борьбы, пять сетов и отличная защита. Если к таким действиям от белгородцев мы привыкли, то от команды Владимира Алекно такая страсть стала приятным сюрпризом! Причём чудеса творил не только Женя Гребенников, но и его партнёры, которые априори менее предрасположены к этому. Даже Александр Волков после матча отметил, что не ожидал такой прыти от хозяев площадки.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

«В преддверии следующих игр нам полезен такой урок, чтобы мы поняли, что легко не будет. Может быть, где-то ждали, что Питер будет играть, как и до этого. В матче с Уфой у них немного не получилось. Из-за этого я думал, что нам будет легче. «Зенит» собрался, навязал нам серьёзную борьбу», — сказал тренер «Белогорья»

«Белогорье» победило «Зенит»

«Белогорье» победило «Зенит»

Фото: МВК «Белогорье»

И всё же «Зенит» проиграл третий матч подряд. Кажется, в пятой партии у «львов» осталось больше сил, своими шансами в доигровках они распорядились лучше. Особенно преуспел в этом Павел Тетюхин. Конечно, это не тот результат, которого ждут от команды Владимира Алекно. Но сам наставник после матча не выглядел слишком растроенным.

«Видно, что мы добавили. Особенно блок заработал – это важно с такой командой. Есть манера победы и проигрыша. Сегодня манера проигрыша – достойная, тем более после того фиаско, которое мы потерпели в Уфе. Но это всё равно поражение. Нам в этом нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. Это то, что мы и делаем каждый день», – сказал Алекно.

И действительно, если клуб из Санкт-Петербурга сможет сохранить то желание, которое показал в матче с «Белогорьем», команда точно сможет составить конкуренцию лидерам. К тому же рано или поздно поправятся основные связующие команды, что тоже поможет. Так что сбрасывать петербуржцев со счетов рано.

Какой «Урал» настоящий?

А вот уфимцы после победы над «Зенитом» немного вознеслись к небесам. Падать оказалось больно. Да и совершенно непонятно, какая версия «Динамо-Урал» — настоящая? Матч в Сургуте с «Газпромом-Югра» складывался нелегко, но в пользу уральцев до середины третьего сета. Однако на подачах Максима Кириллова сургутяне отыграли отставание в четыре очка, на балансе не дали сопернику реализовать три матчбола, забрали сет и перевернули игру. У клуба из Уфы к этому моменту откровенно подсел Андрей Сурмачевский, а подхватить упавшее знамя оказалось некому.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 2
Динамо-Урал
Уфа

«Победа, которую мы добыли дома, нас чуть-чуть окрылила, но Сургут быстренько сломал эти крылышки, и мы вернулись на землю», — признался после матча капитан «Динамо-Урал» Сергей Савин.

Ну а сургутяне доказывают, что у них есть характер, особенно на своей площадке. Мы помним, как в 1-м туре они отыгрались со счёта 3:10 на тай-брейке матча с «Нефтяником», теперь же «Газпром-Югра» сотворил классический камбэк.

«Нефтяник» — «Газпром-Югра»

«Нефтяник» — «Газпром-Югра»

Фото: ВК «Газпром-Югра»

Что ещё было в туре

«Факел» смог реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от МГТУ, победив «Динамо-ЛО». Правда, без проблем молодые новоуренгойцы побеждать пока не могут. Ямальцы упустили преимущество в два сета, а у сосновоборцев разыгрался кубинец Осниэль Мельгарехо. Хотя и он не смог помочь команде в пятой партии. «Факел» нашёл свою игру и дожал соперника. В центре сетки здорово выглядели Алексей Ковальчук и Виталий Дикарев. Последний набрал 18 очков за матч — таким цифрам позавидуют и крайние нападающие!

«Динамо» уверенно разобралось с «Енисеем» и вышло на первое место в турнирной таблице. Правда, у москвичей на один матч больше. Классный матч выдал Максим Сапожков, реализовавший 70% атак. У Константина Брянского появляется небольшая головная боль — на кого делать ставку в «Финале четырёх» Кубка Легенд? Цветан Соколов тоже не давал повода усомниться в себе.

АСК продолжает страдать без двух основных связующих. В матче с «Кузбассом» нижегородцы на эмоциях выиграли первую партию, но в дальнейшем сказался класс кемеровчан. Захару Прыткову пока сложно на уровне Суперлиги.

«Локомотив» не испытал проблем в Оренбурге, «Нефтяник» смог зацепиться в первой партии, однако сибиряки смогли выиграть сет, а затем игра стала похожа на улицу с односторонним движением.

МГТУ не смог развить успех после победы в Новом Уренгое. Не так эффективен был Николай Зубов, а без его вдохновенной игры у «студентов» пока не хватает ресурсов цепляться за матчи. «Нове» же помог выход на замену Андрея Титича, который, очевидно, добавил самарцам эффективности в нападении.

Теперь Суперлига берёт перерыв на 10 дней. Команды могут немного перевести дух, но не все. 5-6 октября в Москве пройдёт «Финал четырёх» Кубка легенд.

Все результаты 6-го тура

«Динамо» – «Енисей» – 3:0 (25:22, 25:17, 25:23);
«Факел Ямал» – «Динамо-ЛО» – 3:2 (25:22, 25:19, 19:25, 20:25, 15:13);
АСК – «Кузбасс» – 1:3 (25:17, 22:25, 19:25, 22:25);
«Газпром-Югра» – «Динамо-Урал» – 3:2 (22:25, 25:27, 32:30, 25:23, 15:12);
«Нефтяник» – «Локомотив» – 0:3 (23:25, 14:25, 20:25);
«Зенит» СПб – «Белогорье» – 2:3 (25:22, 29:31, 21:25, 25:21, 11:15);
МГТУ – «Нова» — 1:3 (23:25, 28:30, 25:19, 11:25).

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