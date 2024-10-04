Волков нанёс Алекно третье поражение подряд! Но игрой могут быть довольны оба

Старт сезона у волейболистов просто марафонский. Только-только начался октябрь, а позади уже шесть туров! Без поражений пока только действующий чемпион — казанский «Зенит», который как раз пропускал 6-й тур. Рассказываем о его главных событиях.

Лучший матч сезона

По прошествии шести туров — точно. «Зенит» и «Белогорье» устроили настоящий триллер, который никого не оставил равнодушным. Почти три часа борьбы, пять сетов и отличная защита. Если к таким действиям от белгородцев мы привыкли, то от команды Владимира Алекно такая страсть стала приятным сюрпризом! Причём чудеса творил не только Женя Гребенников, но и его партнёры, которые априори менее предрасположены к этому. Даже Александр Волков после матча отметил, что не ожидал такой прыти от хозяев площадки.

«В преддверии следующих игр нам полезен такой урок, чтобы мы поняли, что легко не будет. Может быть, где-то ждали, что Питер будет играть, как и до этого. В матче с Уфой у них немного не получилось. Из-за этого я думал, что нам будет легче. «Зенит» собрался, навязал нам серьёзную борьбу», — сказал тренер «Белогорья»

«Белогорье» победило «Зенит» Фото: МВК «Белогорье»

И всё же «Зенит» проиграл третий матч подряд. Кажется, в пятой партии у «львов» осталось больше сил, своими шансами в доигровках они распорядились лучше. Особенно преуспел в этом Павел Тетюхин. Конечно, это не тот результат, которого ждут от команды Владимира Алекно. Но сам наставник после матча не выглядел слишком растроенным.

«Видно, что мы добавили. Особенно блок заработал – это важно с такой командой. Есть манера победы и проигрыша. Сегодня манера проигрыша – достойная, тем более после того фиаско, которое мы потерпели в Уфе. Но это всё равно поражение. Нам в этом нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. Это то, что мы и делаем каждый день», – сказал Алекно.

И действительно, если клуб из Санкт-Петербурга сможет сохранить то желание, которое показал в матче с «Белогорьем», команда точно сможет составить конкуренцию лидерам. К тому же рано или поздно поправятся основные связующие команды, что тоже поможет. Так что сбрасывать петербуржцев со счетов рано.

Какой «Урал» настоящий?

А вот уфимцы после победы над «Зенитом» немного вознеслись к небесам. Падать оказалось больно. Да и совершенно непонятно, какая версия «Динамо-Урал» — настоящая? Матч в Сургуте с «Газпромом-Югра» складывался нелегко, но в пользу уральцев до середины третьего сета. Однако на подачах Максима Кириллова сургутяне отыграли отставание в четыре очка, на балансе не дали сопернику реализовать три матчбола, забрали сет и перевернули игру. У клуба из Уфы к этому моменту откровенно подсел Андрей Сурмачевский, а подхватить упавшее знамя оказалось некому.

«Победа, которую мы добыли дома, нас чуть-чуть окрылила, но Сургут быстренько сломал эти крылышки, и мы вернулись на землю», — признался после матча капитан «Динамо-Урал» Сергей Савин.

Ну а сургутяне доказывают, что у них есть характер, особенно на своей площадке. Мы помним, как в 1-м туре они отыгрались со счёта 3:10 на тай-брейке матча с «Нефтяником», теперь же «Газпром-Югра» сотворил классический камбэк.

«Нефтяник» — «Газпром-Югра» Фото: ВК «Газпром-Югра»

Что ещё было в туре

«Факел» смог реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от МГТУ, победив «Динамо-ЛО». Правда, без проблем молодые новоуренгойцы побеждать пока не могут. Ямальцы упустили преимущество в два сета, а у сосновоборцев разыгрался кубинец Осниэль Мельгарехо. Хотя и он не смог помочь команде в пятой партии. «Факел» нашёл свою игру и дожал соперника. В центре сетки здорово выглядели Алексей Ковальчук и Виталий Дикарев. Последний набрал 18 очков за матч — таким цифрам позавидуют и крайние нападающие!

«Динамо» уверенно разобралось с «Енисеем» и вышло на первое место в турнирной таблице. Правда, у москвичей на один матч больше. Классный матч выдал Максим Сапожков, реализовавший 70% атак. У Константина Брянского появляется небольшая головная боль — на кого делать ставку в «Финале четырёх» Кубка Легенд? Цветан Соколов тоже не давал повода усомниться в себе.

АСК продолжает страдать без двух основных связующих. В матче с «Кузбассом» нижегородцы на эмоциях выиграли первую партию, но в дальнейшем сказался класс кемеровчан. Захару Прыткову пока сложно на уровне Суперлиги.

«Локомотив» не испытал проблем в Оренбурге, «Нефтяник» смог зацепиться в первой партии, однако сибиряки смогли выиграть сет, а затем игра стала похожа на улицу с односторонним движением.

МГТУ не смог развить успех после победы в Новом Уренгое. Не так эффективен был Николай Зубов, а без его вдохновенной игры у «студентов» пока не хватает ресурсов цепляться за матчи. «Нове» же помог выход на замену Андрея Титича, который, очевидно, добавил самарцам эффективности в нападении.

Теперь Суперлига берёт перерыв на 10 дней. Команды могут немного перевести дух, но не все. 5-6 октября в Москве пройдёт «Финал четырёх» Кубка легенд.

Все результаты 6-го тура

«Динамо» – «Енисей» – 3:0 (25:22, 25:17, 25:23);

«Факел Ямал» – «Динамо-ЛО» – 3:2 (25:22, 25:19, 19:25, 20:25, 15:13);

АСК – «Кузбасс» – 1:3 (25:17, 22:25, 19:25, 22:25);

«Газпром-Югра» – «Динамо-Урал» – 3:2 (22:25, 25:27, 32:30, 25:23, 15:12);

«Нефтяник» – «Локомотив» – 0:3 (23:25, 14:25, 20:25);

«Зенит» СПб – «Белогорье» – 2:3 (25:22, 29:31, 21:25, 25:21, 11:15);

МГТУ – «Нова» — 1:3 (23:25, 28:30, 25:19, 11:25).