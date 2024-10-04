Кто выиграет мужской Кубок Легенд? Четыре претендента — один трофей!

5-6 октября в Москве пройдёт «Финал четырёх» мужского волейбольного Кубка Легенд. Четыре классные команды сразятся за трофей, посвящённый памяти советского игрока, тренера, функционера Юрия Борисовича Чеснокова. В полуфиналах 5 октября «Зенит-Казань» встретится с «Белогорьем», а «Динамо» — с «Кузбассом». Днём позже победители разыграют Кубок. Кому же он достанется?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

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