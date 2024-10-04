Кто выиграет мужской Кубок Легенд? Четыре претендента — один трофей!

5-6 октября в Москве пройдёт «Финал четырёх» мужского волейбольного Кубка Легенд. Четыре классные команды сразятся за трофей, посвящённый памяти советского игрока, тренера, функционера Юрия Борисовича Чеснокова. В полуфиналах 5 октября «Зенит-Казань» встретится с «Белогорьем», а «Динамо» — с «Кузбассом». Днём позже победители разыграют Кубок. Кому же он достанется?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Команды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Зенит-Казань»
Казанский клуб выигрывает все трофеи на протяжении года. Алексей Вербов создал настоящую команду-семью, в которой у каждого своя роль, нет обид и недосказанностей. Ну и в волейбол эти ребята играют превосходно. В этом сезоне казанцы пока не проиграли ни разу. Правда, у них максимально неудобный соперник в полуфинале.
«Белогорье»
И этот неудобный для Казани соперник — «Белогорье». В прошлом сезоне белгородцы выиграли три раза в четырёх очных встречах. В этом сезоне также вполне могли огорчить команду Вербова, уступили 2:3, играя при этом без своего главного забойщика — Мохамеда Аль Хачдади. Ну а с «Динамо» команда Александра Волкова разделалась в Суперлиге совсем недавно. Всё это однозначно прибавит уверенности. Проблемой могут стать разве что недавние выматывающие пять сетов в Санкт-Петербурге в матче с местным «Зенитом».
«Динамо» Москва
Команда Константина Брянского играет в своём зале, и на бумаге у неё куда более простой соперник в полуфинале. Ну и не будем забывать, что именно москвичи — обладатели Кубка Столетия, правопреемником которого как раз стал Кубок Легенд. Да, в этом сезоне «Динамо» уже успело проиграть и казанцам, и белгородцам, но состав бело-голубых точно позволяет бороться за трофей.
«Кузбасс»
Кемеровчане удивили всех, оставив без «Финала четырёх» новосибирский «Локомотив». Правда, в Суперлиге команда Сергея Троцкого выглядит пока блёкло. Но, возможно, в этом и есть сила кемеровчан? На них нет никакого давления, они могут играть в своё удовольствие! Всё это вкупе с верой в себя может сотворить сенсацию.