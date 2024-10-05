«Обойдёмся без вопросов, мне стыдно». Как прошли первые матчи 1/8 финала Кубка России

Не успели женские команды выдохнуть после тура Суперлиги, как уже пришлось переключиться на второй по значимости турнир в стране – Кубок России. Четвёрка аутсайдеров с группового этапа Кубка Легенд встречалась с квартетом клубов, которые заняли первые места в своих группах на отборочном этапе. Первые встречи 1/8 финала пары сыграли на площадках команд с более низким рейтингом по итогам прошлогоднего чемпионата.

Пятисетовый реванш

Репетицию кубкового матча «Заречье» и «Протон» провели несколькими днями ранее в рамках чемпионата. И тогда в Саратове в драме из пяти партий победа осталась за подопечными Юрия Маричева. В этой встрече тоже не удалось избежать пятисетовика, только вот итог получился другой.

У саратовской команды полноценный матч провела Анастасия Азанова, вернувшаяся в строй после проблем с мышцами пресса. Диагональная показала превосходный результат, закончив с показателем «+17», реализовав 52% отданных ей передач – 25 забитых мячей, отметившись и на блоке, и на подаче. Но этого оказалось мало для победы. Её визави Мария Халецкая остановилась на показателе «+20».

Первые два игровых отрезка были полностью зеркальными — 22:25 и 25:22. Эффектные атаки сменялись невероятными сейвами в защите. «Заречье» вело бо́льшую часть первой партии, однако допустило много собственного брака, что позволило гостьям прибрать себе как инициативу, так и сет. Во второй партии уже Саратов задавал темп и имел все шансы выиграть и её – 20:18. Но уже хозяйки проявили упорство.

После такого яркого отрезка «зареченки» сбавили обороты и ушли в минус шесть в третьем сете. Пришлось пускаться в погоню, но всё, что удалось — это приблизиться на расстояние двух мячей.

Кубок России Фото: ЖВК «Протон»

В четвёртой партии «Протон» был близок к тому, чтобы сломать систему своих бесконечных пятисетовиков. Но тайм-аутом Константин Ушаков вернул в игру своих подопечных. А неудержимая Мария Халецкая добавила огня своим нападением. И потушить его у саратовских волейболисток не получилось. На тай-брейке ещё и полетела подача у Алины Богдановой, с которой не справились принимающие «Протона». «Заречье» сразу ушло в отрыв, постепенно его увеличивая. Подмосковные волейболистки довели дело до уверенной победы — 15:7.

«Не могу донести до них информацию»

Не менее жарким получился матч в Нижнем Новгороде. «Тулица» достаточно хладнокровно провела старт, уверенно отыграв отставание в три мяча после перерыва Алексея Бабешина на подачах Полины Беликовой и доведя сет до победы. Но в следующем игровом отрезке уже полностью доминировала «Спарта»: 69% позитива на приёме конвертировались в 41% своего нападения, блоком стали цеплять нападение Виктории Бобровой и Ксении Лебёдкиной. Наставник «Тулицы» пытался в перерывах донести до своих игроков, что просто так никто матч не отдаст. Но это не помогло — 25:19.

Кубок России Фото: ЖВК «Тулица»

Третья партия стала кульминационной. В ней уже нижегородские волейболистки примерили на себя роль догоняющих — 8:14. И с ней они справились намного лучше своих соперниц. Опять выручил блок «Спарты». Долгие розыгрыши с невероятными спасениями с обеих сторон доставались в конечном счёте упорным хозяйкам площадки, что, конечно же, сказалось на эмоциональном состоянии команды. Спартанки методично догоняли, а уже при равной борьбе дрогнули гостьи, допустив осечки в решающие моменты.

Такое поражение надломило «Тулицу». Нижегородским волейболисткам оставалось только держать концентрацию и не ошибаться, что они и сделали (две ошибки против восьми у Тулы) — 25:20.

«Сложно после такого поражения что-то говорить, особенно в третьей партии, когда вели, если я не ошибаюсь, плюс семь или плюс восемь. В другое бы время, наверное, я сказал, что я говорю, меня слушают, но не слышат. Здесь я скажу, что, значит, не могу я донести ту информацию, которую они должны воспринять. Я считаю, что где-то неплохо сыграли мы на подаче, но на блоке кто в лес, кто по дрова, хотя внимания этому уделяем достаточно много. Ну, давайте больше обойдёмся без вопросов. Лично мне хочется уйти и проанализировать ситуацию, потому что мне стыдно», — заявил главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин сразу после матча.

Проверка резерва

Уральские команды в таком плотном графике решили поберечь силы и отправили на первый матч резервные составы, сделав ставку на ответную домашнюю встречу и следующий тур чемпионата, который состоится буквально сразу после кубковых баталий.

«Уралочка-НТМК» в Красноярск прилетела в усечённом составе из девяти игроков, которые к тому же в основном выступают за фарм-клуб — «Уралочку-УрГЭУ» под руководством тренера Сергея Кузнецова.

У «Енисея» было всего одно изменение: место капитана Марии Фроловой в основе заняла Анастасия Бавыкина. Хозяйки с первых розыгрышей завладели инициативой и уверенно набирали очки – 9:0. «Уралочка» смогла прийти в себя лишь в середине сета. Однако преимущество красноярок было подавляющим – 25:7.

Но такая лёгкая победа сыграла злую шутку с подопечными Андрея Смирнова. Со второй партии «Енисей» понемногу стал терять концентрацию, разыгрывая тем самым соперниц. Теперь уже уральская молодёжь стала показывать свой характер, навязывая борьбу в каждом розыгрыше. И всё-таки хозяйкам удалось уйти в отрыв благодаря сериям хороших подач: на одной из них Софья Охрименко отметилась двумя эйсами — 25:17.

Кубок России Фото: ЖВК «Енисей»

Поймав уверенность, «Уралочка» рванула вперёд в третьем сете – 6:15. После такого удручающего начала «Енисей» бросился в погоню и отыграл семь мячей кряду. Красноярск сделал весомую заявку на победу на подаче всё той же Охрименко – 22:19 в пользу сибирячек. Но «Уралочка» не сдалась и вновь перехватила эстафету: 23:21 перевернулись в 23:25 и выигранную партию. После такого щелчка по носу «Енисей» сразу вспомнил, кто всё-таки выше классом, и забрал сет, повторив разгром первой партии – 25:7.

В Краснодаре в динамовском дерби резервный состав челябинской команды пошёл ещё дальше, ведя по ходу встречи 2:1. И основе южанок пришлось приложить все усилия, чтобы перевести игру на тай-брейк.

Виктория Руссу так скромно проявляющая себя в матчах чемпионата, в Кубке взяла на себя роль лидера. Диагональная «Метара» закончила встречу с 37 очками, семь из них волейболистка набрала в укороченном сете. Ей пару составила Екатерина Гатина с 50% реализации ударов. Челябинские волейболистки чётко действовали в атаке даже с третьей связующей «Динамо-Метар» Ольгой Зворыгиной. Краснодарские волейболистки сделали ставку на подачу, но как раз она и подвела хозяек в первом сете. Во второй партии у южанок получилось стабилизировать свою игру: нашёлся блок, который притормозил атаку гостей.

Следующие две партии прошли по одному сценарию и с одинаковым результатом (25:20) — игра в догонялки. В третьем сете у челябинской команды получился забег. «Метар» отыгрался с 7:11 и на ленточке сам повёл +3. Краснодар же отдал концовку, проиграв элементарные мячи. В четвёртой партии после смены связок ускорились уже хозяйки. И, контролируя ситуацию, не подпустили соперниц к себе. В решающем сете Юлия Подскальная при равенстве 4:4 выиграла для своей команды три важнейших очка. тем самым создав комфортный задел, который был уже недосягаем – 15:10.

Ответные матчи состоятся 9 октября. После них определится квартет, который пройдёт в следующий этап Кубка России. В четвертьфиналах победители пар 1/8 финала сыграют с участниками «Финала четырёх» Кубка Легенд.

Результаты первых матчей 1/8 финала:

«Енисей» — «Уралочка-НТМК» — 3:1 (25:7, 25:17, 23:25, 25:7);

«Спарта» — «Тулица» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:20);

«Заречье-Одинцово» — «Протон» — 3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:21, 15:7);

«Динамо Краснодар» — «Динамо-Метар» — 3:2 (23:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:10).