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Кубок Легенд по волейболу, полуфиналы, Зенит-Казань обыграл Белогорье, Динамо одолело Кузбасс, обзор

«Какого хрена мы защищаемся?» «Зенит-Казань» и «Динамо» сойдутся в очередном финале
Татьяна Постникова
Кубок Легенд по волейболу, полуфиналы
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Казанцы и москвичи без проблем одержали победы в полуфиналах.

5 октября в Москве прошли два полуфинала Кубка Легенд. В матчах сошлись «Зенит-Казань» и «Белогорье», а также московское «Динамо» и «Кузбасс». Игры получились разными, хотя их итог вышел предсказуемым.

В финале уже привычно сойдутся казанцы и москвичи.

«Мы должны не защищаться, а атаковать»

В первом полуфинале сильнее оказался «Зенит-Казань», который в четырёх сетах одолел «Белогорье».

Первые две партии получились практически одинаковыми. До середины сета команды шли крайне плотно, по очереди набирая очки, а дальше один из клубов резко вырывался вперёд.

В первом сете после 13:13 инициативу захватило «Белогорье», наконец-то наладившее игру на блоке. Здорово команде помог и Аль Хачдади, который стал лучшим на этом отрезке. За сет Мохамед заработал восемь очков. Вполне заслуженно, что марокканец одну из удачных подач отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Период остался за «Белогорьем» – 25:18.

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Во втором сете реванш взял «Зенит». Казанцы вышли вперёд (8:7), и, как ни пыталось «Белогорье» приблизиться к сопернику, у него не получалось. Даже Аль Хачдади как-то сник. Как итог – 25:20 в пользу казанцев.

В третьем сете «Зенит» почувствовал себя хозяином на площадке. Довольно быстро на подачах Кирилла Клеца казанцы вышли вперёд (9:5). У «Белогорья» же игра расклеилась. Подопечные Волкова стали чаще ошибаться и проваливаться на съёме. Аль Хачдади же и вовсе потерял две подачи подряд. Для понимания: за первые два сета Мохамед набрал 12 очков, за вторую – всего три.

«Какого хрена мы защищаемся? Мы должны не защищаться, а атаковать», — сказал в одном из тайм-аутов Волков. Увы, напутствие тренера не помогло. Эйсы Романа Романовского поставили точку в сете – 25:17.

В четвёртом сете команды выдали настоящие качели. На старте периода то один, то другой клуб выходил вперёд. Моментами, решившими исход встречи, стали удачная оборона Майки Кристенсона и контратака Сэма Деру – 14:12. Сократить этот отрыв у «Белогорья» не вышло, и «Зенит-Казань» забрал четвёртый сет – 25:21.

«Нужно атаковать, по-другому их не обыграть»

Во втором полуфинале такой яркой борьбы уже не было. Московское «Динамо» без особых проблем обыграло «Кузбасс» – 3:0.

В первых двух сетах москвичи довольно быстро выходили вперёд, создавали себе отрыв и удерживали его до конца – 25:16, 25:16. «Кузбасс» никак не мог справиться и с мощным блоком, и с сильной подачей соперников.

«Нужно атаковать. По-другому нам никак их не обыграть. Там все выше нас в полтора раза. Нужно рисковать, нужно добавить агрессии», — говорил главный тренер кемеровчан Сергей Троцкий.

Видимо, напутствия помогли, потому что в третьем периоде не обошлось без борьбы. «Динамо» постоянно выходило вперёд, а «Кузбасс» сокращал отставание до минимума. Увы, додержаться до конца у кемеровчан не получилось – 25:20.

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В каждой команде были свои герои. У «Динамо» лидером был Максим Сапожников, набравший 15 очков для своей команды. На счету доигровщика 48% успешных атак и три эйса. Хорошо себя проявил и Павел Панков. Капитан команды сделал аж пять эйсов. Всего у «Динамо» таких подач навылет было 15.

В «Кузбассе» себя отлично проявил Егор Сиденко, набравший девять очков для команды. Прекрасную игру провёл и Илья Морозов. Во втором сете он выдал удивительный спринт: в попытке спасти мяч доигровщик забежал на другую половину площадки и даже перепрыгнул через LED-экраны. Увы, сохранить мяч не получилось, но Морозов в следующей же атаке заработал очко. Он оказал немаловажное влияние на игру команды и в третьем сете, сохраняя «Кузбасс» на плаву.

В итоге в финале Кубка Легенд сойдутся московское «Динамо» и «Зенит-Казань», за бронзу поборются «Кузбасс» и «Белогорье». Игра за третье место пройдёт 6 октября в 16:00, а за первое – в 19.00 мск.

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