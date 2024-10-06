Москвичи обыграли казанцев впервые за год. И сделали это в ключевой момент.

«Динамо» отомстило «Зениту» в Кубке Легенд. Такого нервного матча ещё не было!

Очередной трофей был разыгран в привычной уже битве главных клубов в нашем волейболе – московского «Динамо» и «Зенита-Казань».

Статистика личных встреч перед финалом Кубка Легенд была в пользу казанцев, но москвичи совершили чудо. Динамовцы в драматичном матче сражались до конца и стали первыми в истории победителями турнира!

Равная борьба

«Динамо» и «Зенит-Казань» в этом сезоне движутся параллельными курсами. В Суперлиге, например, идут друг за другом. Москвичи — первые с 15 очками в шести матчах, а казанцы — вторые с 14 очками в пяти играх.

Хотя статистика последних очных встреч была явно не в пользу бело-голубых. За последний год «Динамо» и «Зенит-Казань» встречались семь раз. Шесть побед одержали казанцы, и лишь одну, в финале Кубка Столетия, — москвичи. Тем не менее игра в финале ожидалась яркой — такой она и получилась.

Буквально весь первый сет ни одна из команд не могла завладеть преимуществом. Как только какой-то из клубов создавал задел в два очка, другой сразу включался и сравнивал счёт. Показатели в атаке у соперников были почти равны: 50% у «Динамо», 43% — у «Зенита-Казань». А вот на приёме сильно лучше выглядели москвичи – 52% против 31%. Это и сыграло свою роль. После трёх сетболов бело-голубые забрали первый сет (27:25).

Вторая партия прошла практически по такому же сценарию. Только теперь преимущество было на стороне «Зенита»: 44% против 39% в атаке и 50% против 37% на приёме. В итоге отличная игра казанцев и ошибки «Динамо» сыграли свою роль. Второй сет остался за подопечными Вербова – 25:22.

Неожиданный провал

Казалось, что в такой плотной борьбе пройдёт и оставшаяся часть матча, а победитель будет выявлен в пятом сете. Но в третьей партии с «Зенитом» будто что-то случилось. У казанцев не получалось ничего: ни подача, ни приём. Успешность всех показателей колебалась в районе 30-35%. «Динамо» благодаря этому неожиданно быстро забрало партию – 25:13.

Решающим стал четвёртый сет, в котором команды выдали по-настоящему валидольную игру. Битва шла буквально за каждое очко. Только в концовке «Зениту» удалось дойти до сетбола, но казанцы упустили шанс перевести матч в пятую партию. «Динамо» не только сравняло счёт, но и хладнокровно победило – 27:25. Подопечным Вербова не помогли даже два видеопросмотра.

Лучшим игроком матча стал Максим Сапожников, который принёс «Динамо» 23 очка. В составе «Зенита-Казань» отличился Кирилл Клец, набравший 11 очков и пропустивший четвёртый сет.

Москвичи благодаря шикарной игре в конце прервали шестиматчевую серию поражений от «Зенита-Казань», отомстив за все потерянные титулы. Кроме того, бело-голубые выиграли первый в истории Кубок Легенд. Бронза нового турнира ушла «Белогорью», который в финале разгромил «Кузбасс» — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).