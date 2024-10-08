15:0 в пользу Казани! Кто выиграет у команды Терзича хотя бы сет?

В 5-м туре женской Суперлиги «на ноль» сыграла только одна команда – казанское «Динамо-Ак Барс». Тройка лидеров по-прежнему неизменна, но всё достаточно плотно. Московское «Динамо», которое совсем недавно замыкало турнирную таблицу, уже не так и далеко от группы лидеров.

В Краснодаре яркой была только вывеска

В центральном матче тура, где встречались два «Динамо», громкой получилась только вывеска. Действующий чемпион страны и обладатель Суперкубка не испытал никаких проблем в игре с краснодарским клубом. И даже преимущество своей площадки не спасло подопечных Павла Забуслаева от разгромного поражения. Во втором сете южанки и вовсе смогли набрать только девять очков.

Может быть, сказалась усталость краснодарской команды, которая двумя днями ранее сыграла пять партий с Челябинском в рамках 1/8 Кубка России. Казанское же «Динамо» этот этап пропускает, что даёт дополнительную возможность отдохнуть при столь плотном графике игр.

Главное, что удалось гостьям с первых минут встречи – расшатать краснодарский приём: в первой партии южанки выдали 17% позитива и всего 8% довели на «плюс-плюс». Больше всего сложностей возникло на подачах Брайелин Мартинес. Доминиканка ещё и на сетке была основной угрозой для краснодарской защиты. И стала самой результативной в составах обеих команд с показателем «+16», набрав за матч 18 очков (15 атак и три блока).

Суперлига, женщины Фото: ВК «Динамо» Краснодар

Во втором и третьем сетах южанкам удалось более-менее стабилизировать приём, доведя его до 48% позитива. Но сбой дал другой элемент – атака. Мария Боговская после 4 из 16 забитых мячей в первом сете уступила своё место молодой Алине Афиногеновой. У Марии Воробьёвой после двух партий в графе набранных очков значилось два. И она отправилась вслед за диагональной досматривать матч за пределами площадки. Юные волейболистки, вышедшие на замену хоть и бились, но ничего не могли противопоставить слаженной игре, которую сейчас показывает Казань. И даже в отсутствие Зорана Терзича «Динамо-Ак Барс» уверенно забрало пятый «сухарь», переиграв соперниц во всех компонентах: 51% против 22% в атаке, 10:2 по блокам и 4:2 на подаче. Краснодар же получил обидную баранку и пару дней, чтобы прийти в себя перед ответным матчем Кубка России.

Жара в Сибири

«Енисей» и «Омичка» на своих площадках смогли накалить градус игры до предела, доведя встречи до тай-брейков.

Красноярские волейболистки провели эту встречу под руководством старшего тренера Николая Вахрушева. С первых розыгрышей «Енисей» ушёл вперед благодаря сериям острых подач Кристины Бесман – 4:1, 11:3. На таком провальном отрезке Алексей Дёшин взял два тайм-аута и сделал ряд замен, пытаясь хоть как-то изменить ход игры. Но хозяйки площадки продолжили уверенно набирать очки, удерживая своё преимущество. Динамовкам лишь немного удалось сократить отставание, этому поспособствовали пара блоков и успешные атаки Виктории Руссу.

Во втором сете сибирячки снова уверенно сделали рывок – 7:3, однако соперницы перевернули счёт с 10:8 на 10:14 на подачах той же Руссу. И теперь уже наставнику Красноярска пришлось использовать оба перерыва и выпускать Салтыкову вместо Распутиной. Гостьи бо́льшую часть партии вели, но «Енисей» устроил погоню и сравнял счёт – 20:20. И всё же на балансе «Динамо-Метар» забрало сет.

Суперлига, женщины Фото: ВК «Динамо-Метар»

Третья партия прошла в равной борьбе до счёта 19:19. Дальше же «Енисей» нашёл свою героиню, ей стала Мария Фролова. Капитан Красноярска выдала серию эффектных подач с двумя чистыми эйсами – 25:19. Динамовки посыпались на приёме, а затем стали допускать осечки и в нападении.

Оставив все силы в концовке третьего сета, сибирячки полностью провалили четвёртый – 5:17. Теперь уже у хозяек площадки абсолютно ничего не получалось. «Енисей» смог лишь сделать счёт поприличнее, набрав 15 очков.

В пятой партии решающей опять стала подача. И полетела она у гостей. Екатерина Гатина из равенства 9:9 увела Челябинск на три очка вперёд. А затем отлично сработал блок, отловив атаку красноярских волейболисток. «Динамо-Метар» продолжает удерживаться за тройкой лидеров, занимая четвёртое место.

Говорим «Протон» — подразумеваем пять партий. Вот и в этом туре мастера тай-брейков не подкачали. Здесь это можно было предположить с огромной вероятностью — ведь и у новичков элиты из четырёх сыгранных матчей два закончились в укороченном сете.

«Омичка» резво стартовала, чем обескуражила саратовскую команду. Хозяйки зарядили убойную подачу и убежали на семь очков вперёд — 10:3. Эмоциональные тайм-ауты Юрия Маричева привели в себя саратовских волейболисток. Но омский напор не дал им взять партию.

Следующие два сета «Протон» провёл на одном дыхании. Во второй партии показали 64% результативности в атаке, поставили четыре блока. Отлично вошла в игру Наталья Селивёрстова, заменившая Анастасию Азанову. Саратов не оставил никаких шансов на погоню соперницам, забрав партию со счётом 25:11. Классно отыграли гостьи и третий сет, доминируя на всём его протяжении.

Суперлига, женщины Фото: ВК «Протон»

И в четвёртом всё было в руках «Протона» — 21:19. Но саратовчанки неожиданно нажали на тормоз, когда на линию подач встала Амалия Горбатюк. И на балансе омички затащили игру на тай-брейк. Победа на котором, как и в кубковом матче, уплыла из рук саратовской команды. Активно стартовав, «Протон» постепенно растерял своё преимущество. Сработали и омские замены, которые во многом решили исход матча: Щукина зацементировала сетку, Мирошниченко — заднюю линию, а Лукина забила победный мяч.

Что в остальных матчах

Московское «Динамо» постепенно находит свою игру и сочетания, которые дают результат. В Туле подопечные Александра Кошкина отдали соперницам лишь сет. И теперь москвички уже дышат в затылок топам, занимая пятое место. Ольга Юрьева огорчила свой бывший клуб, став самой результативной в матче – 19 очков (16 атак, два блока и эйс). «Тулица» хоть и проиграла, однако смогла проявить характер и оказать должное сопротивление бело-голубым, играя на равных на протяжении всего матча.

«Локомотив» не без труда, но прошёл испытание «Спартой». В Нижнем Новгороде железнодорожницы сыграли без двух своих важных игроков – Ирины Воронковой и Екатерины Любушкиной. Хозяйки попытались воспользоваться таким шансом. Отлично держались три партии и даже зацепили сет, но затем фавориты включили свой максимум, забрав матч и пятую победу.

Бронзовым призёрам в Минске тоже пришлось несладко. Хозяйкам площадки благодаря трём успешным атакам в концовке Нины Касаткиной удалось выиграть первую партию (28:26). Но затем подопечные Алексея Лазневого восстановили контроль над матчем, выиграв сетку: 45% против 33% в нападении и 17:12 на блоке. «Минчанка» же вернуться в игру не смогла.

«Заречье-Одинцово» на подъёме! После трудовой победы над «Протоном» в кубковом матче подмосковный клуб выиграл принципиальную встречу у ещё одного своего конкурента -—«Уралочки-НТМК».

«Из заданного плана на игру мы не выполнили абсолютно ничего: у нас не летела подача, не получалось доигрывать мячи, которые зарабатывали в защите, не получилась игра на блоке, хотя мы специально готовили блок, но он сегодня не получался. Я даже не знаю, что у нас сегодня получалось. «Заречье» прекрасно вошло в игру – играло, боролось. У нас же игра не пошла – разладилась во всех элементах. Но получилось ведь выиграть вторую партию? В принципе, «Заречье» и «Уралочка» две примерно равные команды, так что то, что взяли партию нет ничего удивительного. План был – выиграть матч. «Заречье» где-то не совсем организованно сыграло эту партию. Но даже в выигранном сете не получалось то, что было у нас в плане» — прокомментировал Михаил Карполь поражение своей команды.

Все результаты матчей 5-го тура

«Енисей» – «Динамо-Метар» – 2:3 (25:18, 23:25, 25:19, 15:25, 11:15);

«Тулица» – «Динамо» – 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 16:25);

«Спарта» – «Локомотив» — 1:3 (19:25, 33:35, 25:21,15:25);

«Омичка» – «Протон» – 3:2 (25:21, 11:25, 20:25, 25:23, 15:13);

«Динамо» Краснодар – «Динамо-Ак Барс» – 0:3 (17:25, 9:25, 12:25);

«Минчанка» – «Ленинградка» – 1:3 (28:26, 20:25, 16:25, 15:25);

«Заречье-Одинцово» – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (25:14, 19:25, 25:20, 25:21).