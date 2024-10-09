«Золото Олимпиады — только за Россию!» Звезда нашего волейбола вернулась из-за границы

Ирина Воронкова поиграла в Турции и Индонезии, а теперь стала капитаном «Локомотива». Почему она вернулась? Читайте в интервью с ней!

Один из лидеров сборной России по волейболу Ирина Воронкова необычно провела последние два года: поиграла в чемпионатах Турции и Индонезии. А осенью 2024-го вернулась в калининградский «Локомотив», причём сразу на роль капитана команды.

«Чемпионат» расспросил Ирину о её поездках и возвращении, а также о кумирах, Олимпиаде-2024 и планах на будущее.

«Мне нравится Роналду, его мышление»

– Ирина, после паузы вы вновь стали капитаном «Локомотива». Рады вернуться к этой роли в калининградском клубе?

– Благодарю клуб за то, что поверил в меня. Были и другие кандидаты. Будем доказывать и делать ещё больше для команды. Это, наверное, чуть-чуть побольше ответственности, потому что в тренировочном процессе или в чём-то ещё ты не можешь позволить себе что-то большее, нежели остальные. Это дисциплина в первую очередь.

– Как, кстати, команда переживает уход Парубец? Быстро ли удалось перестроиться?

– Конечно, команда переживает из-за того, что с нами теперь нет нашего бойца, подруги. Однако сезон только начался. Мы переживаем, но работаем, потому что переживать – это одно, но всё равно надо работать. Все приняли такое решение, что нужно за себя и за Ксюшу работать ещё усерднее.

– Тренироваться под руководством отца – каково это?

– Сейчас уже пятый год, как я тренируюсь под руководством отца. Тут есть градация. Отец – за площадкой, за территорией спорта, где-то дома. А так он – главный тренер, которого надо слушаться. Есть границы, которые никогда не переходятся.

– Вся ваша семья – волейболисты. Вас сразу без разговоров с малых лет отдали в волейбол или это было ваше персональное решение?

– Да на самом деле никакого решения не было. Волейболом я любила заниматься с самого детства, потому что выросла на площадке, когда отец играл за турецкую команду. Потом были попытки уйти. Был перерыв на два года: занималась баскетболом, но потом всё равно вернулась в волейбол. Там было больше перспектив и было комфортнее.

– У вас когда-нибудь случалось, что вы хотели бросить волейбол, если что-то не получалось? Что-то вроде выгорания? Или всё-таки в спортивной семье закаляется характер в духе «до конца, до последнего»?

– Наверное, да, как раз до конца, до последнего; за себя и за всех. И с родителями, и с тренерами бывали беседы: что, где, как нужно делать. Я росла в семье максималистов, и, я думаю, на этом фоне не было никаких выгораний, даже попыток не было (смеётся).

– Если бы не волейбол, то что?

– Большой теннис привлекал. Первые пару лет даже пробовала им заниматься, но потом родители поняли, что удар поставлен, что у ребёнка есть перспективы, и решили повести по своим стопам.

Ирина Воронкова Фото: vc-lokomotiv.ru

– У вас есть пример для подражания, ролевая модель?

– Мне нравится Роналду, его мышление, то, что человек целеустрёмленный, в таком возрасте играет. Сергей Тетюхин из волейбола всегда был и остаётся кумиром. Нравится, как он мастерски играет, его мировоззрение и восприятие. Майкл Джордан – тоже очень много наслышана. Хотелось бы увидеться. Очень много статей читала о нём и слышала много, мотивировалась им: его тренировочной деятельностью, как он настраивается. И, соответственно, родители, которые всегда показывали пример своей работой, подготовкой. Вот так и получилось то, что сейчас имеется в моём характере и выступлениях.

«В Индонезии не такая уж слабая лига»

– Вы играли во многих странах и клубах. Где вы получили наибольший опыт и развитие?

– Непростой вопрос, потому что везде по чуть-чуть. Но самый главный опыт, наверное, был в детстве, когда я начинала в Казани в молодёжной, потом перешла в Суперлигу и отыграла там восемь лет. Наверное, вот это база, от которой я потом отталкивалась и шла дальше к командам и тренерам, которые менялись. Я думаю, у каждого тренера, к которому я попадала, есть своя особенная изюминка, и всегда удавалось что-то найти, взять и закрепить.

– Вы два года выступали за турецкий клуб «Экзачибаши». Расскажите, как вам? Тяжело ли было коммуницировать с командой? Я знаю, что вы родились в Турции и провели там 11 лет. Не забылся ли язык?

– Я никогда не забрасывала язык: всегда смотрела сериалы, фильмы, читала книжки, разговаривала с друзьями. И английский, уж не знаю, в совершенстве или не в совершенстве знаю, но могу на нём разговаривать. Абсолютно было комфортно, очень даже классно там. С иностранцами разговаривала на английском, с турецкими игроками и тренерами – на турецком.

– Чем отличается турецкий волейбол от русского?

– Тем, что в Турции большинство игроков международного уровня, из сборных. А в России только некоторые – иностранцы.

– В одном из интервью вы говорили, что с теплотой относитесь к Турции. Какая страна вам больше всего нравится для жизни: Россия или Турция?

– Не могу сказать. Всё зависит от личных предпочтений. Я пока ничего не выберу. И там пожила, и тут пожила. Пока везде нравится.

– Также вы играли в индонезийской лиге. Как волейбол там?

– Там тоже в своём роде интересная лига. Не такая слабая, как все предполагают. То есть там средняя лига. Девочки очень хотят играть, знать волейбол, саму культуру спорта. Мне понравилось. Это тоже определённый опыт. Хотела бы ещё раз съездить? Я бы сказала, что да.

– Отличается ли тренировочный процесс и подход к волейболу в других странах?

– Нет, везде всё одно и то же. У каждого тренера разный подход к тренировкам. Но план и смысл тренировок всегда остаётся одним и тем же.

Ирина Воронкова Фото: vc-lokomotiv.ru

– Где самая поддерживающая публика и приятная атмосфера на соревнованиях?

– Везде классная. В Европе, в Азии. Сейчас волейбол очень бурно начал развиваться. Очень много стран, очень много болельщиков. Я, на самом деле, очень этому рада. Хотелось бы ещё больше и больше людей привлечь к волейболу. Не могу выделить определённую страну, фанатов или клуб. Все, кто приходит болеть, – это очень здорово. При этом всегда хочется ещё больше, зрителей, которые бы следили за волейболом и болели.

– Почему вообще решили уехать из России за границу? И почему сейчас всё-таки вернулись?

– Просто захотелось. Мной двигало желание получить новый опыт. Сейчас вернулась, потому что тоже захотела вернуться.

– Какой ваш самый любимый город для выездных матчей?

– Питер, потому что очень красиво. И Казань, потому что долгое время там играла и вернуться на то место, где всё начиналось, где начинался волейбол для меня, – это очень приятно и значимо.

«В Суперлиге пока рано судить о результатах»

– Чем бы хотели заняться после завершения карьеры? Есть какие-нибудь планы?

– Я над этим вопросом серьёзно ещё не задумывалась, но очень привлекает тренерская работа, фитнес-тренерская работа, импонирует работа менеджером. В целом хочется продвигать волейбол и всё, что с ним связано. Я думаю, моё будущее тоже будет связано с волейболом.

– В одном из интервью вы говорили, что ваша главная цель – золото Олимпиады. Не было мыслей сменить гражданство, чтобы получить шанс осуществить мечту? Или золото Олимпиады – только за Россию?

– Только за Россию! Будем надеяться и делать всё возможное, потому что хочется продвигать российский волейбол.

Ирина Воронкова в составе сборной России Фото: Toru Hanai/Getty Images

– Смотрели Олимпиаду в Париже? Как вам уровень?

– У меня особо не было времени смотреть, потому что я сама играла. Но, понятное дело, очень болела за турецкую сборную, сербскую, американскую и за итальянскую. На самом деле, мне очень понравилось, как выступали девчонки. Конечно, не хватало российской команды. Будем надеяться, что в дальнейшем сможем участвовать в Олимпийских играх и покажем себя с лучшей стороны.

– Против какой сборной хотели бы сыграть?

– Да против любой! Соскучились, на самом деле. Я лично соскучилась по международным соревнованиям, поэтому со всеми хотелось бы сыграть.

– Понравилось ли вам играть в Кубке Вызова против пляжниц? Сложно было переключиться на другое покрытие?

– На самом деле, переключиться было несложно. Я же до этого два года играла в пляжный волейбол. Поэтому вспоминала. Конечно, было мало времени: мы приехали за день до игры. Пока включились, две тренировки плюс игра. То есть если бы чуть побольше времени было адаптироваться, то сделали бы натиск побольше. Но я думаю, мы очень хорошо выступили. Вот так с корабля на бал выйти, сыграть и получить удовольствие. В первую очередь мы получали удовольствие, а потом уже играли. Очень понравилось.

– Как вы считаете, почему у «Динамо» не задался старт?

– В этом нет ничего необычного. У всех бывают сбои на старте, и у нас тоже бывали. Судить по первому месяцу не стоит. Как всё началось, не особо важно. Посмотрим дальше, что, как будет, и от этого уже будем отталкиваться. А так – желаю всем командам как можно больше наиграться и всё сделать.

– Какие планы на сезон? Кого видите главным соперником?

– У команды план простой: как можно выше, как можно больше, как можно сильнее. А что касается соперников, то каждая команда в нашем чемпионате – непростой соперник. Она для каждого такая. Нельзя недооценивать соперника, и я из тех людей, который будет это повторять всегда. Я думаю, пока рано судить о результатах. Уже после Нового года, ближе ко второму кругу, тогда будет понятно, кто, как, на каких позициях и какое место займёт.